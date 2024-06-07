Перезагрузка – туры в Кисловодске

Найдено 4 тура в категории «Перезагрузка» в Кисловодске, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
12 июля в 08:00
26 июля в 08:00
30 000 за человека
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
79 900 за всё до 4 чел.
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
9 900 за человека
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Путешествовали семьей, двое взрослых и ребенок 11 лет. Давно мы не испытывали столько эмоций! Это был потрясающий тур!!! Восторг!!! «Кавказ
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    для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор». Тур пришелся на конец мая - начало июня. Очень повезло с погодой. Чистейший горный воздух, умеренный континентальный климат. Формат тура идеальный. Организация на высоте. Виктор, огромное спасибо Вам за столь насыщенный, продуманный и гибкий маршрут! За Ваши рассказы и истории, за легенды, за любовь к своему краю, за это невероятное путешествие! За каждый день, проведеный в единении с природой, завораживающей своей красотой. Это сказочный край. Невероятные пейзажи, красивейшие дороги, величественный Эльбрус, заснеженные горные вершины, живописные ущелья, удивительное урочище Джилы-Су, мощные, красивейшие водопады, завораживающий Домбай, горные реки, старинные улицы Кисловодска, крупнейший парк Европы, многочисленные источники с целебной водой, всего не перечислить. Здесь важны не только конечные точки маршрутов, но и каждый километр пути. Это надо обязательно увидеть и влюбиться, а затем вернуться и не раз. Мы очень удачно продлили путешествие на один день, что позволило в середине тура передохнуть, насладиться впечатлениями, уделить время прогулке по городу и с новыми силами отправиться на очередное знакомств о со сказочным краем. Путешествовали на комфортном автомобиле, Виктор встречал и провожал нас в аэропорту. Проживали в небольшом комфортном домике, все продумано до мелочей, все необходимое в наличии, бытовая техника, посуда, TV, санузел и прочее, уютная терраса и т. п. Помимо экскурсий, благодаря Виктору, попробовали блюда истиной национальной кухни. Это лучший тур для первой встречи с Северным Кавказом. Очень комфортный. Виктор, огромное спасибо Вам и Азамату за незабываемое путешествию!

  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
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    экскурсия: Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям! Виктор, спасибо большое

  • А
    Акиняева
    29 августа 2022
    На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
    Это была прекрасная экскурсия. Организационные вопросы решены отлично. Нашими экскурсоводами были Виталий и Владимир. А их мастерство вождения превосходно! Нам
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    рассказали много интересных фактов и показали лучшие места для фото- и видеосъемки. Большое спасибо Александру, Виталию и Владимиру за незабываемый отдых! Мы обязательно будем рекомендовать её друзьям. С надеждой на новую встречу.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Перезагрузка»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
  2. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  3. 2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
  4. Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Медовые водопады
  4. Нарзанная галерея
  5. Кисловодский парк
  6. Храм Тхаба-Ерды
  7. Голубое озеро
  8. Чегемское ущелье
  9. Приэльбрусье
  10. Джилы-су
Сколько стоит тур в Кисловодске в июле 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Перезагрузка" можно забронировать 4 тура от 9 900 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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