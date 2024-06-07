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для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор». Тур пришелся на конец мая - начало июня. Очень повезло с погодой. Чистейший горный воздух, умеренный континентальный климат. Формат тура идеальный. Организация на высоте. Виктор, огромное спасибо Вам за столь насыщенный, продуманный и гибкий маршрут! За Ваши рассказы и истории, за легенды, за любовь к своему краю, за это невероятное путешествие! За каждый день, проведеный в единении с природой, завораживающей своей красотой. Это сказочный край. Невероятные пейзажи, красивейшие дороги, величественный Эльбрус, заснеженные горные вершины, живописные ущелья, удивительное урочище Джилы-Су, мощные, красивейшие водопады, завораживающий Домбай, горные реки, старинные улицы Кисловодска, крупнейший парк Европы, многочисленные источники с целебной водой, всего не перечислить. Здесь важны не только конечные точки маршрутов, но и каждый километр пути. Это надо обязательно увидеть и влюбиться, а затем вернуться и не раз. Мы очень удачно продлили путешествие на один день, что позволило в середине тура передохнуть, насладиться впечатлениями, уделить время прогулке по городу и с новыми силами отправиться на очередное знакомств о со сказочным краем. Путешествовали на комфортном автомобиле, Виктор встречал и провожал нас в аэропорту. Проживали в небольшом комфортном домике, все продумано до мелочей, все необходимое в наличии, бытовая техника, посуда, TV, санузел и прочее, уютная терраса и т. п. Помимо экскурсий, благодаря Виктору, попробовали блюда истиной национальной кухни. Это лучший тур для первой встречи с Северным Кавказом. Очень комфортный. Виктор, огромное спасибо Вам и Азамату за незабываемое путешествию!