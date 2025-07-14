Путешествие верхом для опытных наездников: живописные уголки Карачаево-Черкесии
Подняться на Бермамыт, проехать по Худесским лабиринтам и полюбоваться Джилы-Су
Начало: Кисловодск, 12:00
14 июл в 12:00
94 800 ₽ за человека
Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
Проехать верхом по живописным маршрутам и ощутить гостеприимство карачаевской семьи
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 71, около 12:00
24 окт в 08:00
25 000 ₽ за человека
Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Полюбоваться Эльбрусом, отдохнуть в домиках над пропастью и побывать на даче А. Косыгина
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
20 июн в 11:00
4 июл в 11:00
37 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Активности»
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