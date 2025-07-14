Активности – туры в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «Активности» в Кисловодске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Путешествие верхом для опытных наездников: живописные уголки Карачаево-Черкесии
Конные прогулки
8 дней
Путешествие верхом для опытных наездников: живописные уголки Карачаево-Черкесии
Подняться на Бермамыт, проехать по Худесским лабиринтам и полюбоваться Джилы-Су
Начало: Кисловодск, 12:00
14 июл в 12:00
94 800 ₽ за человека
Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
Конные прогулки
3 дня
Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
Проехать верхом по живописным маршрутам и ощутить гостеприимство карачаевской семьи
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 71, около 12:00
24 окт в 08:00
25 000 ₽ за человека
Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Конные прогулки
3 дня
Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Полюбоваться Эльбрусом, отдохнуть в домиках над пропастью и побывать на даче А. Косыгина
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
20 июн в 11:00
4 июл в 11:00
37 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Активности»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие верхом для опытных наездников: живописные уголки Карачаево-Черкесии
  2. Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
  3. Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Плато Бермамыт
  2. Эльбрус
  3. Медовые водопады
  4. Джилы-су
  5. Нарзанная галерея
  6. Храм Тхаба-Ерды
  7. Голубое озеро
  8. Чегемское ущелье
  9. Тебердинский заповедник
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Активности" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 94 800.
Забронируйте тур в Кисловодске на 2025 год по теме «Активности», цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август