Познакомимся с природными достопримечательностями, сможем подняться по канатным дорогам на склоны Абишира-Ахуба и Мусса-Ачитара.
Посетим астрофизическую обсерваторию с огромным азимутальным телескопом, узнаем, что такое квазары и «черные дыры».Также нас ждут Медовые водопады и гора Кольцо, а еще мастер-класс по приготовлению национального блюда.
Программа тура по дням
Прибытие. Черкесск - Архыз
10:00 Встреча группы в аэропорту г. Минеральные Воды или ж/д вокзал г. Невинномысск.
Отправление в город Черкесск с экскурсией по пути следования.
12:30 Прибытие в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» г. Черкесск.
13:00 Обед с мастер-классом по национальной кухне, музей-ресторан «Хижина горца».
14:30 Историко-этнографическая экскурсия в Карачаево-Черкесском краеведческом музее им. М. О. Байчоровой.
Знакомство с особенностями культуры народов КЧР, археологией и историей Алании.
Здание краеведческого музея является памятником архитектуры начала 20 века, дата его постройки — 1914 год.
16:00 Выезд в п. Архыз по федеральной трассе.
Уникальное Архызское ущелье!
Вековые пихты и реки с бирюзовой водой, сверкающие ледники и мощнейшие водопады, синие глаза озер и роскошные горные луга.
Не зря эту местность в горах Западного Кавказа назвали «красавица дева» — Архыз.
17:30 Санитарная остановка на 10 минут в ст. Зеленчукской на АЗС «Лукойл»
19:00 Размещение в гостинице п. Архыз согласно выбору при бронировании тура.
21:00 Ужин самостоятельно.
Нижне-Архызское городище. Специальная астро-физическая обсерватория
08:30 Завтрак в гостинице проживания.
10:00 Поездка в Нижний Архыз —историко-археологическая и научно-познавательная экскурсия, в ходе которой вы узнаете историю средневековой Алании.
Вы посетите историко-археологический музей «Нижне-Архызское городище».
Здесь находилась столица Алании — город Магас (Маас).
В период своего расцвета, Магас представлял собой огромный по меркам Кавказа по тем временам город с более чем 30 тысячами жителей.
Также вы посетите уникальный наскальный образ Лик Христа Спасителя, которая открыта в преддверии 2000-летия христианства и привлекает множество паломников и туристов.
Покупка сувениров на рынке у подъёма к «Лику», посещение магазинов с местной продукцией.
Это и вкуснейшие архызские грибы, различные природные минералы, вязаные вещи из натуральной шерсти, сборы горного чая и меда.
Чтобы вы полюбовались красотой Архызских гор, автобус поднимет Вас на гору Пастухова (2070м), где вы посетите САО РАН — Специальную астро-физическую обсерваторию.
Вы увидите уникальный научный инструмент, аналога которому нет во всем мире — Большой азимутальный телескоп, при помощи которого астрономы изучают просторы Вселенной, узнаете, что такое квазары и «черные дыры».
От купола обсерватории открываются прекрасные виды на хребты, долины и вершины Архыза, на фоне которых вы сможете сделать красочные фото.
14:00 Обед в кафе «Хижина» (или альтернативный вариант).
15:00 Свободное время.
Прогулка по поселку, покупка сувениров, посещение магазинов с местной продукцией.
Это и вкуснейшие архызские грибы, различные природные минералы, вязаные вещи из натуральной шерсти, сборы горного чая и меда.
19:00 Ужин –самостоятельно.
Возвращение в гостиницу проживания.
Рекомендуется ресторан «Высоцкий» (до 23:00, средний чек 700 р. — 1500 р.), ресторан «Трамплин 1650» (до 23:00, средний чек 700 р. — 1500 р.)
Архыз. Подъем на канатной дороге «Млечный путь». Тебердинский национальный парк
8:30 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд на ВТРК Архыз (п. Романтик).
10:00 Подъем на канатной дороге «Млечный путь» (доп. плата)на южный склон горного хребта Абишира-Ахуба, или на одной из самых длинных по протяженности в нашей стране канатной дороге «Северное сияние», протяженность которой — 3800 м.
С верхней площадки на высоте 2504 м. н. у. м. открываются восхитительные виды.
При неблагоприятной погоде канатные дороги Архыза не работают.
12:00 Отъезд в Домбай с экскурсией по пути следования.
Домбай и его окрестности — это горы, хвойные леса, альпийские луга, цветущий высокогорный рододендрон, чистейшие горные реки, крупнейшие ледники, многочисленные водопады
Природа по-царски одарила это живописное место на нашей планете. Домбай часто называют Жемчужиной Кавказа, «страной заснеженных вершин», которые вдохновляли многих поэтов, композиторов, художников.
13:30 Обед — мастер-класс по приготовлению национальных блюд.
15:00 Выезд в Тебердинский национальный парк.
В Тебердинском природном заповеднике, вы сможете увидеть уникальных животных и десятки видов растений-эндемиков, занесенных в Красную книгу.
Некоторых животных можно кормить и гладить, что особенно понравится семейным парам с детьми.
19:30 Размещение в гостинице пос. Домбай согласно выбору при бронировании тура.
20:00 Ужин –самостоятельно.
Домбай
9:00 Завтрак в гостинице проживания.
10:00 Подъём на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 м (доп. плата).
Вы поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.
Увидите главную достопримечательность Домбая — высокогорную гостиницу «Тарелка».
Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.
13:00 Обед в кафе «Высота 2277» (или альтернативный вариант).
Вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык.
14:30 Отправление в Гоначхирское ущелье к уникальному озеру Туманлы-Кель (1880 над у/м), откуда открывается головокружительный вид.
19:00 Ужин – самостоятельно.
Возвращение в гостиницу проживания.
Экскурсия на Медовые водопады. Отъезд
08:30 Освобождение номеров.
Выезд на Медовые Водопады.
Медовые водопады — это группа из пяти водопадов в ущелье реки Аликоновка недалеко от г. Кисловодска.
Вместе с гидом Вы пройдете по каньону реки длиною 150 м, полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают.
С видом на водопады Вы сможете отведать только что испечённые ароматные карачаевские хычины и айран — напиток долголетия.
12:30-13:30 Обед.
13:30-15:00По программе Вы увидите еще один памятник природы регионального значения — известную достопримечательность в районе г. Кисловодска — гору-Кольцо.
В ходе экскурсии посетите подворье «Чайный Домик», где Вас ждёт дегустация чая из горных трав.
Карачаевцы, занимающиеся врачеванием травами, подробно расскажут о каждом сборе, подскажут, как правильно его заваривать.
Оказавшись внутри павильона, Вы совершенно бесплатно попробуете разные виды варенья.
Мёд местных пасечников тоже особенно ценится, потому что ульи рассыпаны здесь же, в экологически чистых районах Карачаево-Черкессии, на склонах субальпийских лугов.
Находясь в домике, Вы ощутите букет ароматов, исходящих от специй, которые любое блюдо делают вкуснее и оригинальнее, поэтому их так любят на Кавказе.
15:00-16:30 Переезд в аэропорт г. Минеральные Воды (или ж/д вокзал г. Невинномысск).
Рекомендуемое время вылета не ранее 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|3-местное размещение
|57 500
|20 000
|50 830
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Энергетик»
Отель «Энергетик» находится в поселке Архыз на левом берегу реки Большой Зеленчук. К услугам проживающих: сауна, тренажерный зал, кедровая бочка, бильярдный зал, настольный теннис, танцевальный зал.
Номерной фонд гостиницы составляют светлые номера со всеми необходимыми удобствами.
Питание организовано в кафе, завтрак входит в стоимость номера, а обед и ужин можно заказать по меню. На территории находится беседка, где можно самостоятельно пожарить шашлык.
Маленькие гости могут проводить время на детской площадке. Для тех, кто приехал на своем автомобиле, предусмотрена автостоянка.
Гостиница «Вертикаль SKI and SPA Resort»
Отель с бесплатным Wi-Fi на всей территории в селе Архыз.
В каждом номере установлен платяной шкаф, а в некоторых из них также имеется мини-кухня с микроволновой печью. Среди удобств в номерах гостиницы — телевизор и фен.
В ресторане «Барит» подают блюда европейской и кавказской кухонь. В гостинице работает спа-комплекс с фито-бочкой и гидромассажной ванной. В распоряжении гостей детская игровая площадка.
Расстояние от гостиницы до Домбая составляет 42 км.
Отель «Кавказ»
Отель «Кавказ» находится в центре курортного поселка Архыз. К услугам отдыхающих предоставляется бесплатные Wi-Fi и частная парковка. Насладитесь красотой гор и качественным сервисом. Отель имеет удобную транспортную развязку.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 25 комфортабельных номеров. Все они включают в себя удобные спальные места, а также всю необходимую мебель и технику.
Завтрак включен стоимость проживания. Поесть можно в местном ресторане «Горный воздух», в котором подаются только свежие и вкусные блюда. Также поблизости есть супермаркет «Сказка».
В 5 километрах находится живописное озеро Любви, на берегу которого можно устроить пикник. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 79 километров.
Отель «Корона»
Отель располагается в селе Архыз. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, парковка.
К проживанию предлагаются номера различных категорий. В каждом есть удобные кровати, шкаф, чайник, телевизор с цифровым телевидением, ванная комната с душем. Из окон открывается потрясающий вид на горы и окружающую природу.
В отеле подается континентальный завтрак, обед и ужин можно заказать по меню.
Ближайший аэропорт в городе Минеральные Воды (162 км).
Гостиничный комплекс «Романтик»
В поселке Архыз расположен уютный отель «Романтик-1». Здесь Вам предложат расслабиться в сауне или отдохнуть в караоке, поиграть в бильярд, освоить навыки верховой езды или покататься всей семьей на велосипедах, а так же работает прокат лыжного снаряжения.
Просторные и современно оформленные номера понравятся каждому без исключения, а вид с окна просто завораживает. Каждый располагает собственной ванной комнатой со всеми удобства, феном и бесплатными туалетными принадлежностями.
Разнообразие блюд в ресторане, позволит Вам насладиться любимыми блюдами или попробовать что-то новое. Если Вам нужно взять еду с собой, то возможно заказать упакованный ланч.
Недалеко от гостиницы "Романтик-1" находится озеро Любви. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 127 км, а до аэропорта - 217 км.
Домбай
Гостиница «Домбай» расположена около одноименного поселка, больше известного как горнолыжный курорт, в 65 километрах от самой высокой Кавказской вершины Эльбрус. Ровно столько же по метражу до Черноморского побережья. Поэтому отдых в этой местности, исполненной целебного воздуха, крутых спусков и роскошных по своей красоте долин, обещает быть перспективным. И с точки зрения рекреации, и посредством восстановления.
Номерной фонд представлен единственным спальным корпусом на 8 этажей, где представлено почти 300 номеров различной категории. Имеются варианты бюджетного проживания, где есть апартаменты эконом-класса для одного, двоих и даже троих гостей. Предусмотрено и жилье категории на порядок выше – это студио и полулюкс. Для людей, привыкших и жить, и отдыхать на широкую ногу, предусмотрены номера категории люкс. Все комнаты оборудованы индивидуальными удобствами и коммуникациями ввиду круглогодичного функционирования. Питание не включено в стоимость услуг и обеспечивается посредством посещения кафе-столовой.
Шато Леопард
Гостиница «Шато Леопард» предлагает гостям Домбая размещение в уютных корпусах при въезде в поселок. На территории есть бильярд и сауна, где туристам будет приятно провести часы отдыха. Желающим насладиться свежим воздухом Домбая непременно понравятся зона отдыха с качелями.
Просторные и светлые номера отвечают всем запросам гостей, которые хотят хорошо отдохнуть. В каждом имеется удобная мебель, вся необходимая техника, а также спутниковое телевидение.
В горнолыжный сезон гостям предлагают завтрак, который уже входит в стоимость номера. Кроме того, в отеле есть кафе-бар.
Расстояние от отеля «Шато Леопард» до канатной дороги составляет 216 м, а до лыжной трассы — 3,1 км.
Гостиница «Снежный барс»
Отель расположен в Домбае. До кафе Кристалл можно дойти за пару минут. Прогулка до центра города занимает около четырёх минут. До остановки на улице Карачаевская, 90 можно дойти примерно за пять минут.
В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi и парковка рядом со зданием. Завтраки организованы каждое утро. Для гостей доступна сауна, где можно отдохнуть после насыщенного дня. Дети могут провести время в игровой комнате.
Во внутреннем дворе обустроена зона для барбекю. Есть пункт проката велосипедов.
В номерах отеля есть балкон для отдыха на свежем воздухе, ванная комната с необходимыми принадлежностями, телевизор и чайник.
Отель «Таурух»
Отель предлагает первоклассный отдых в атмосфере домашнего тепла и уюта. Расположился в окружении величественных сосен курорта Домбай и утопает в облаке невероятно чистого воздуха.
Гостей ждет радушный прием, качественный сервис и индивидуальный подход к каждому гостю. В ресторане отеля предлагаются блюда местной кухни. По утрам подается континентальный завтрак.
В номере:двуспальная или две односпальных кровати, шкаф, стол, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, холодильник, электрический чайник, собственная ванная комн ата, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат, полотенца, тапочки, фен.
Гостиница «Крокус»
Гостиница «Крокус» расположилась в Домбае и радует своих постояльцев отличным обслуживанием уже не первый год.
Номерной фонд составляет несколько категорий, которые укомплектованы всей необходимой мебелью и техникой, так как многие постояльцы пребывают сюда на длительные сроки. В общественных зонах отеля работает Wi-Fi. По запросу предоставятся фен.
Для отдыха Вы можете посетить бассейн или поиграть в бильярдной. Администраторы гостиницы всегда готовы помочь по вопросам об информации поселка.
Поблизости находятся горнолыжные склоны и интересные места для всей семьи. На такси Вы доберетесь до аэропорта или железнодорожного вокзала.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в номерах выбранной категории
- Питание по программе тура: завтрак и обед
- Мастер-классы по программе тура
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные факультативные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура: ужины
- Медовые водопады - экологический сбор - 200 руб
- Подъем на канатной дороге Домбай - от 2 700 руб
- Подъем на канатной дороге Архыз - от 2 800 руб
- Туристический номер - 100 руб. /чел. /сутки
- Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви;
- брюки;
- солнцезащитные очки;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Вам также необходимо взять с собой:
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Может ли программа меняться?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.
Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.
Как организована встреча?
10:00 Встреча группы в аэропорту г. Минеральные Воды или ж/д вокзал г. Невинномысск.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.