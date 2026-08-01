2 день

Нижне-Архызское городище. Специальная астро-физическая обсерватория

08:30 Завтрак в гостинице проживания.

10:00 Поездка в Нижний Архыз —историко-археологическая и научно-познавательная экскурсия, в ходе которой вы узнаете историю средневековой Алании.

Вы посетите историко-археологический музей «Нижне-Архызское городище».

Здесь находилась столица Алании — город Магас (Маас).

В период своего расцвета, Магас представлял собой огромный по меркам Кавказа по тем временам город с более чем 30 тысячами жителей.

Также вы посетите уникальный наскальный образ Лик Христа Спасителя, которая открыта в преддверии 2000-летия христианства и привлекает множество паломников и туристов.

Покупка сувениров на рынке у подъёма к «Лику», посещение магазинов с местной продукцией.

Это и вкуснейшие архызские грибы, различные природные минералы, вязаные вещи из натуральной шерсти, сборы горного чая и меда.

Чтобы вы полюбовались красотой Архызских гор, автобус поднимет Вас на гору Пастухова (2070м), где вы посетите САО РАН — Специальную астро-физическую обсерваторию.

Вы увидите уникальный научный инструмент, аналога которому нет во всем мире — Большой азимутальный телескоп, при помощи которого астрономы изучают просторы Вселенной, узнаете, что такое квазары и «черные дыры».

От купола обсерватории открываются прекрасные виды на хребты, долины и вершины Архыза, на фоне которых вы сможете сделать красочные фото.

14:00 Обед в кафе «Хижина» (или альтернативный вариант).

15:00 Свободное время.

Прогулка по поселку, покупка сувениров, посещение магазинов с местной продукцией.

Это и вкуснейшие архызские грибы, различные природные минералы, вязаные вещи из натуральной шерсти, сборы горного чая и меда.

19:00 Ужин –самостоятельно.

Возвращение в гостиницу проживания.

Рекомендуется ресторан «Высоцкий» (до 23:00, средний чек 700 р. — 1500 р.), ресторан «Трамплин 1650» (до 23:00, средний чек 700 р. — 1500 р.)

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