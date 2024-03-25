Туры в Карачаево-Черкессию

Найдено 3 тура в категории «Карачаево-Черкессия» в Кисловодске, цены от 22 500 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
4 дня
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
«Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии»
8 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от 2400022 500 за человека
Вкус свободы: конный мини-тур по Карачаево-Черкесии с проживанием в палатках
Конные прогулки
3 дня
Вкус свободы: конный мини-тур по Карачаево-Черкесии с проживанием в палатках
Встретить рассвет среди гор, искупаться в водопаде и проехать верхом по живописным локациям
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
«Необъятные просторы Кавказа, удивительная природа и романтика походов — всё это ждёт вас в нашем небольшом путешествии по Карачаево-Черкесии»
30 000 за человека
Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Конные прогулки
3 дня
Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Полюбоваться Эльбрусом, отдохнуть в домиках над пропастью и побывать на даче А. Косыгина
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
«Отправляемся в Карачаево-Черкесию наслаждаться свежим воздухом, прогуливаться на лошадях и просто релаксировать»
2 авг в 09:00
18 окт в 09:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    25 марта 2024
    Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍
    Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍
  • Е
    Евгения
    17 января 2024
    Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Тур понравился и взрослым и детям в нашей компании. Программа подобранна отлично!
  • Е
    Екатерина
    16 января 2024
    Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Очень понравился тур, города. Очень хотелось попасть в Домбай, где я была в детстве. Впечатление-восторг. Природа неподражаема. Гид Димитрий профессионал
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    высшего уровня, очень интересно все рассказывал, все предусмотрел, мы с ребенком остались в восторге. Хочется вернуться ещё раз. Гостиница Бештау нам очень понравилась. . Много впечатлений за очень короткий промежуток времени. Жаль только, что из-за высокого сезона ночёвка в Домбае была заменена на гостиницу в другом городе. . Но тем не менее все очень замечательно.

  • А
    Андрей
    3 мая 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Всё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
  • Л
    Лариса
    1 мая 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Поездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
  • Г
    Глеб
    15 апреля 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Нужно было сделать заявку в кухню погоды, чтобы на эти дни там не дрыхли наверху, а обеспечили побольше солнышка. Но с Эльбрусом здорово повезло!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Карачаево-Черкессия»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
  2. Вкус свободы: конный мини-тур по Карачаево-Черкесии с проживанием в палатках
  3. Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Плато Бермамыт
  2. Эльбрус
  3. Медовые водопады
  4. Нарзанная галерея
  5. Храм Тхаба-Ерды
  6. Голубое озеро
  7. Чегемское ущелье
  8. Кисловодский парк
  9. Приэльбрусье
  10. Джилы-су
Сколько стоит тур в Кисловодске в июле 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Карачаево-Черкессия" можно забронировать 3 тура от 22 500 до 35 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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