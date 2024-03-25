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высшего уровня, очень интересно все рассказывал, все предусмотрел, мы с ребенком остались в восторге. Хочется вернуться ещё раз. Гостиница Бештау нам очень понравилась. . Много впечатлений за очень короткий промежуток времени. Жаль только, что из-за высокого сезона ночёвка в Домбае была заменена на гостиницу в другом городе. . Но тем не менее все очень замечательно.