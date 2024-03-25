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Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
«Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии»
8 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от 2400022 500₽ за человека
3 дня
Вкус свободы: конный мини-тур по Карачаево-Черкесии с проживанием в палатках
Встретить рассвет среди гор, искупаться в водопаде и проехать верхом по живописным локациям
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
«Необъятные просторы Кавказа, удивительная природа и романтика походов — всё это ждёт вас в нашем небольшом путешествии по Карачаево-Черкесии»
30 000₽ за человека
3 дня
Активный уик-энд: верхом по Карачаево-Черкесии
Полюбоваться Эльбрусом, отдохнуть в домиках над пропастью и побывать на даче А. Косыгина
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов ...
«Отправляемся в Карачаево-Черкесию наслаждаться свежим воздухом, прогуливаться на лошадях и просто релаксировать»
2 авг в 09:00
18 окт в 09:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия25 марта 2024Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍
- ЕЕвгения17 января 2024Тур понравился и взрослым и детям в нашей компании. Программа подобранна отлично!
- ЕЕкатерина16 января 2024Очень понравился тур, города. Очень хотелось попасть в Домбай, где я была в детстве. Впечатление-восторг. Природа неподражаема. Гид Димитрий профессионал
- ААндрей3 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняВсё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
- ЛЛариса1 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
- ГГлеб15 апреля 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняНужно было сделать заявку в кухню погоды, чтобы на эти дни там не дрыхли наверху, а обеспечили побольше солнышка. Но с Эльбрусом здорово повезло!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Карачаево-Черкессия»
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