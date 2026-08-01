Кавказская мозаика. Весна-лето
Начало: Г. Пятигорск
«Программа начинается с посещения скорбного места дуэли поэта на склоне горы Машук»
Завтра в 10:00
2 сен в 10:00
от 40 300 ₽ за человека
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 26 050 ₽ за человека
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
«Полюбуемся видом на город, открывающимся у беседки Эолова арфа, на горы Машук и Бештау»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 26 250 ₽ за человека
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
«Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 41 250 ₽ за человека
Присоединись в любой момент. Цикличный тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
«Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 46 600 ₽ за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
«Пятигорск — город у подножия Машука»
5 ноя в 10:00
26 900 ₽ за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
«14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску, городу у подножия Машука:»
10 сен в 10:00
26 900 ₽ за человека
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«Город у подножия Машука: парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место дуэли Лермонтова»
11 сен в 10:00
от 19 900 ₽ за человека
Кавказская мозаика. Осень-зима
Начало: Г. Пятигорск
«Программа начинается с посещения скорбного места дуэли поэта на склоне горы Машук»
7 окт в 10:00
14 окт в 10:00
от 39 450 ₽ за человека
Тропами Пятигории
Начало: Г. Минеральные Воды
«Мы будем совершать треккинги к природным достопримечательностям, покорим Машук и Бештау, восхитимся панорамными видами и сделаем удивительные фотографии»
14 сен в 10:00
27 окт в 10:00
от 64 800 ₽ за человека
Зимнее путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск / Минеральн...
«Полюбуемся видом на город, открывающимся у беседки Эолова арфа, на горы Машук и Бештау»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 25 100 ₽ за человека
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«Пятигорск — город у подножия Машука (Парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская Беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место Дуэли Лермонтова)»
6 ноя в 10:00
16 000 ₽ за человека
-
3%
Рождественский комбинированный тур по Кавказу
Начало: Г. Минеральные Воды
«Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук»
4 янв в 10:00
от 36 850 ₽
38 000 ₽ за человека
Присоединись в любой момент. Осенне-зимний цикличный тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
«Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук»
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от 46 600 ₽ за человека
Цикличный тур по Кавказу на Новый год. Присоединитесь в любой момент
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук»
28 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 48 100 ₽ за человека
Новогодний тур по Кавминводам с посещением Северной Осетии
Начало: Пятигорск, Ставропольский край
«Неспешно позавтракаем, а потом прогуляемся на вершину горы Машук»
27 дек в 10:00
69 500 ₽ за человека
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