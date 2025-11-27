Мои заказы

Клин: Менделеев, Блок, Чайковский

Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Красавец-Клин, где старинные церквушки соседствуют с современными строениями, дышит покоем и умиротворением.

Мы объедем живописные окрестности, наведаемся в усадьбы и увидим памятник знаменитой «Шестой симфонии» Петра Ильича, о котором не догадываются даже местные жители.

Вспомним знаковые события из судеб композитора, ученого и поэта, и поймем, почему они так любили здешние края.
Описание экскурсии

«Клинское убежище»

Мы посетим места, в которых провел последние 8 лет жизни композитор Петр Ильич Чайковский: Майданово, Фроловское, Демьяново. Вы увидите заброшенные старинные усадьбы и особняк, где ныне находится дом культуры, и посетите место, где была написана самая новогодняя музыка на свете — балет «Щелкунчик». Я покажу старинные фотографии и расскажу, как выглядели здешние края 130 лет назад, а после мы прогуляемся по паркам с вековыми дубами и вспомним другие произведения, написанные композитором в этот период жизни — балет «Спящая красавица», оперы «Иоланта» и «Пиковая дама», а также знаменитая Шестая симфония — завещание Чайковского.

Прогулка по древнейшему городу

Мы проедем к самому древнему памятнику на Клинской земле — старинной Успенской церкви, которая была разрушена и позднее восстановлена царём Иваном Грозным. В ней крестили будущего российского императора Петра I. Обзорно посмотрим центр города — Соборную площадь и Торговые ряды, фонтан «Девочка-грибница».

Усадьбы Менделеева и Блока

Шахматово, Тараканово и Боблово — места, связанные с именами ученого Дмитрия Менделеева и поэта Серебряного века Александра Блока. На машине мы доберемся до обеих усадеб музея-заповедника: здесь сотрудники музея проведут для вас экскурсию. Вы познакомитесь с историей дома, где Блок с детства проводил каждое лето. В парке посетите церковь Михаила Архангела, в которой поэт венчался с дочерью Менделеева Любовью. А еще мы увидим дом ученого, где Дмитрий Иванович долгие годы отдыхал и работал.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек
  • Музеи реализуют льготные билеты для отдельных категорий граждан (дети, школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и др.)
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для фотопауз, перекуса или обеда
  • В программу не входит посещение дома-музея П. И. Чайковского, мы посещаем только места, связанные с композитором — Фроловское, Майданово и Демьяново
  • Программу и посещение Тараканово, Шахматово и Боблово можно корректировать, добавив посещение всех или отдельных усадеб

Дополнительные расходы

  • Единый входной билет в три музея комплекса Менделеева и Блока — 1000 ₽ с чел. (льготные 850 ₽ с чел.)
  • Экскурсии с музейными сотрудниками:
    — Шахматово (от 700 до 1100 ₽ за группу в зависимости от видов и тем экскурсий)
    — Тараканово (от 450 до 800-1100 ₽ за группу в зависимости от видов и тем экскурсий)
    — Боблово (700 ₽ за группу)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Клине
Провёл экскурсии для 624 туристов
Меня зовут Дмитрий, и я всю жизнь учусь: психолог, учитель, журналист, сейчас гид-экскурсовод. Путешествия — это моя стихия. Мне нравится открывать новые места и делиться ими с друзьями. Удалось посетить
читать дальше

множество стран, но ещё есть, куда стремиться. С радостью открываю новые места и в России. Сейчас своё внимание сосредоточил на Москве, Подмосковье и ближайших к столице областях. Это уникальный регион с интересной историей, красивой природой, усадьбами, церквями, монастырями, театрами и вкусной едой.

