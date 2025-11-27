Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Красавец-Клин, где старинные церквушки соседствуют с современными строениями, дышит покоем и умиротворением.
Мы объедем живописные окрестности, наведаемся в усадьбы и увидим памятник знаменитой «Шестой симфонии» Петра Ильича, о котором не догадываются даже местные жители.
Вспомним знаковые события из судеб композитора, ученого и поэта, и поймем, почему они так любили здешние края.
«Клинское убежище»
Мы посетим места, в которых провел последние 8 лет жизни композитор Петр Ильич Чайковский: Майданово, Фроловское, Демьяново. Вы увидите заброшенные старинные усадьбы и особняк, где ныне находится дом культуры, и посетите место, где была написана самая новогодняя музыка на свете — балет «Щелкунчик». Я покажу старинные фотографии и расскажу, как выглядели здешние края 130 лет назад, а после мы прогуляемся по паркам с вековыми дубами и вспомним другие произведения, написанные композитором в этот период жизни — балет «Спящая красавица», оперы «Иоланта» и «Пиковая дама», а также знаменитая Шестая симфония — завещание Чайковского.
Прогулка по древнейшему городу
Мы проедем к самому древнему памятнику на Клинской земле — старинной Успенской церкви, которая была разрушена и позднее восстановлена царём Иваном Грозным. В ней крестили будущего российского императора Петра I. Обзорно посмотрим центр города — Соборную площадь и Торговые ряды, фонтан «Девочка-грибница».
Усадьбы Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово и Боблово — места, связанные с именами ученого Дмитрия Менделеева и поэта Серебряного века Александра Блока. На машине мы доберемся до обеих усадеб музея-заповедника: здесь сотрудники музея проведут для вас экскурсию. Вы познакомитесь с историей дома, где Блок с детства проводил каждое лето. В парке посетите церковь Михаила Архангела, в которой поэт венчался с дочерью Менделеева Любовью. А еще мы увидим дом ученого, где Дмитрий Иванович долгие годы отдыхал и работал.
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек
Музеи реализуют льготные билеты для отдельных категорий граждан (дети, школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и др.)
Во время экскурсии предусмотрено свободное время для фотопауз, перекуса или обеда
В программу не входит посещение дома-музея П. И. Чайковского, мы посещаем только места, связанные с композитором — Фроловское, Майданово и Демьяново
Программу и посещение Тараканово, Шахматово и Боблово можно корректировать, добавив посещение всех или отдельных усадеб
Дополнительные расходы
Единый входной билет в три музея комплекса Менделеева и Блока — 1000 ₽ с чел. (льготные 850 ₽ с чел.)
Экскурсии с музейными сотрудниками: — Шахматово (от 700 до 1100 ₽ за группу в зависимости от видов и тем экскурсий) — Тараканово (от 450 до 800-1100 ₽ за группу в зависимости от видов и тем экскурсий) — Боблово (700 ₽ за группу)
