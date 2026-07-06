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Детективный квест по историческому центру Клина

Почувствовать себя сыщиком и раскрыть дело о пропавшем товаре
Клин, середина 19 века.

Город только оправился от пожара, купец второй гильдии Фёдор Никитич пересчитывает уцелевшее добро и с ужасом обнаруживает: исчезла партия ценного товара. Полиция занята бумагами, времени ждать нет.
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Он обращается к частным сыщикам — к вам. Так начинается расследование, где вы добываете улики, вскрываете шифры и проверяете версии. А фасады домов, старые карты и голоса персонажей из прошлого помогут восстановить ход событий.

Детективный квест по историческому центру Клина
Детективный квест по историческому центру Клина
Детективный квест по историческому центру Клина

Описание квеста

Квест построен вокруг реальной топографии Клина: бывшие Дворянская и Купеческая улицы, Соборная площадь, Почтовый двор, Торговые ряды. Ваша команда получит стартовый пакет — и начнётся расследование:

  • поиск зацепок на местности — архитектурных деталей, вывесок, скрытых символов на фасадах. Иногда подсказка прячется в местах, мимо которых вы проходили сотню раз
  • работа с дореволюционной картой — вы научитесь читать старые планы города и сопоставлять их с современной застройкой
  • логические шифры и головоломки — не сложные, но требующие собранности и внимательности
  • элементы геокэшинга — поиск предметов в заданных квадратах
  • подсказки от «оживших» персонажей — аудиофрагменты и текстовые вставки, которые дают голос тем, кто жил в Клину полтора века назад

На всём пути с вами будет ведущий, который не подсказывает, а только направляет и модерирует. А в финале, когда найдёте пропажу, все участники получат сувениры.

Организационные детали

  • В стоимость входит весь реквизит (печатные материалы, карты, компас, аудиоустройства) и сувениры для команды. Никаких доплат по пути
  • Квест пешеходный, маршрут без сложных подъёмов и препятствий. На случай дождя есть вариант с частичным переносом заданий в помещения
  • Для семейных групп предусмотрены задания и для детей, и для взрослых
  • С вами будет ведущий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Клине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Регионовед, квестолог, автор более 150 сценариев, преподаватель квестологии. Превращаю прогулку по городу в интеллектуальное приключение. Ко мне приходят за новыми открытиями даже знакомых местах и за азартом живого расследования. Что вас
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ждет на моих квестах: — исторические маршруты, где вы не слушаете лекцию, а сами ведете расследование — погружение в сюжет, основанный на исторических событиях, логическая цепочка заданий, поиск артефактов — командная работа и приятное общение с интересными, думающими людьми — возможность практиковать английский в естественной среде (веду квесты на русском и английском) Мои маршруты — для любопытных взрослых, семей с детьми и компаний, которые хотят увидеть город по-новому. Сюжет и уровень сложности адаптирую под запрос. Откройте город с новой стороны и примите участие в приключении для ума и души!

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