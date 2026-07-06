Клин, середина 19 века.
Город только оправился от пожара, купец второй гильдии Фёдор Никитич пересчитывает уцелевшее добро и с ужасом обнаруживает: исчезла партия ценного товара. Полиция занята бумагами, времени ждать нет.
Город только оправился от пожара, купец второй гильдии Фёдор Никитич пересчитывает уцелевшее добро и с ужасом обнаруживает: исчезла партия ценного товара. Полиция занята бумагами, времени ждать нет.
Описание квеста
Квест построен вокруг реальной топографии Клина: бывшие Дворянская и Купеческая улицы, Соборная площадь, Почтовый двор, Торговые ряды. Ваша команда получит стартовый пакет — и начнётся расследование:
- поиск зацепок на местности — архитектурных деталей, вывесок, скрытых символов на фасадах. Иногда подсказка прячется в местах, мимо которых вы проходили сотню раз
- работа с дореволюционной картой — вы научитесь читать старые планы города и сопоставлять их с современной застройкой
- логические шифры и головоломки — не сложные, но требующие собранности и внимательности
- элементы геокэшинга — поиск предметов в заданных квадратах
- подсказки от «оживших» персонажей — аудиофрагменты и текстовые вставки, которые дают голос тем, кто жил в Клину полтора века назад
На всём пути с вами будет ведущий, который не подсказывает, а только направляет и модерирует. А в финале, когда найдёте пропажу, все участники получат сувениры.
Организационные детали
- В стоимость входит весь реквизит (печатные материалы, карты, компас, аудиоустройства) и сувениры для команды. Никаких доплат по пути
- Квест пешеходный, маршрут без сложных подъёмов и препятствий. На случай дождя есть вариант с частичным переносом заданий в помещения
- Для семейных групп предусмотрены задания и для детей, и для взрослых
- С вами будет ведущий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Клине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Регионовед, квестолог, автор более 150 сценариев, преподаватель квестологии. Превращаю прогулку по городу в интеллектуальное приключение. Ко мне приходят за новыми открытиями даже знакомых местах и за азартом живого расследования. Что вас
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