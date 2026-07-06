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ждет на моих квестах: — исторические маршруты, где вы не слушаете лекцию, а сами ведете расследование — погружение в сюжет, основанный на исторических событиях, логическая цепочка заданий, поиск артефактов — командная работа и приятное общение с интересными, думающими людьми — возможность практиковать английский в естественной среде (веду квесты на русском и английском) Мои маршруты — для любопытных взрослых, семей с детьми и компаний, которые хотят увидеть город по-новому. Сюжет и уровень сложности адаптирую под запрос. Откройте город с новой стороны и примите участие в приключении для ума и души!