Начало экскурсии обговаривается с вами

Историю города Клин от основания города, до наших дней;
Что сделали клинчане, когда ждали нашествия войск Наполеона;
Что общего между городами Клин, Дмитров, Звенигород и Москва;
Как была спасена императорская семья Александра III;
Что пережил город в грозные годы войны 1941–1945 годов;
И многое, многое другое…
Вы увидите:
Главные улицы и площади города, старинные дома постройки XVIII–XIX веков, а также услышим их истории;
Старинную Успенскую церковь, история которой насчитывает более VII веков, и узнаем, что было трагической причиной её каменной перестройки, которую мы видим в наши дни, в XVI веке;
Главную площадь города — Соборную, на которой собраны все знаменитые исторические здания: Троицкий Собор, Вознесенская церковь и Колокольня, Торговые ряды и Почтовый двор.
Наикрасивейшую Скорбященскую церковь, в которой хранится самая главная ценность города — Клинская Икона Божьей матери, и узнаем историю чудесного спасения императорской семьи.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Возможно проведение расширенного маршрута (общая продолжительность 3 часа и +1000 руб. к стоимости экскурсии) — с посещением музея и магазина «Клинского подворья» (особенно актуально в новогодние праздники), музея А. П. Гайдара и других достопримечательностей города.
Цены на экскурсию
Для группы 1-8 человек
Стандартный маршрут
4 600 ₽
Расширенный маршрут (3 часа)
5 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Пешеходная экскурсия с гидом
Что не входит
Входные билеты в музеи и внутренние экскурсии по музеям с музейным гидом
Место начала и завершения
ул. Чайковского, д. 30, Клин
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.