Начало экскурсии обговаривается с вами

Небольшой и уютный подмосковный городок Клин, привлекает туристов особенно в новогодние дни, ведь именно здесь производится большая часть российских ёлочных игрушек, а музыку к самому знаменитому рождественскому балету — «Щелкунчик», Пётр Чайковский написал, находясь в этом древнем городке.