Начало экскурсии обговаривается с вами

Клин - город Чайковского, Щелкунчика и Хрустальных шаров

Небольшой и уютный подмосковный городок Клин, привлекает туристов особенно в новогодние дни, ведь...

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3 отзыва
Небольшой и уютный подмосковный городок Клин, привлекает туристов особенно в новогодние дни, ведь именно здесь производится большая часть российских ёлочных игрушек, а музыку к самому знаменитому рождественскому балету — «Щелкунчик», Пётр Чайковский написал, находясь в этом древнем городке.
Клин - город Чайковского, Щелкунчика и Хрустальных шаров
Клин - город Чайковского, Щелкунчика и Хрустальных шаров
Клин - город Чайковского, Щелкунчика и Хрустальных шаров
Клин - город Чайковского, Щелкунчика и Хрустальных шаров
Клин - город Чайковского, Щелкунчика и Хрустальных шаров
Клин - город Чайковского, Щелкунчика и Хрустальных шаров

Что вас ожидает:

    Вы узнаете:

    • Историю города Клин от основания города, до наших дней;
    • Что сделали клинчане, когда ждали нашествия войск Наполеона;
    • Что общего между городами Клин, Дмитров, Звенигород и Москва;
    • Как была спасена императорская семья Александра III;
    • Что пережил город в грозные годы войны 1941–1945 годов;
    • И многое, многое другое…

    Вы увидите:

    • Главные улицы и площади города, старинные дома постройки XVIII–XIX веков, а также услышим их истории;
    • Старинную Успенскую церковь, история которой насчитывает более VII веков, и узнаем, что было трагической причиной её каменной перестройки, которую мы видим в наши дни, в XVI веке;
    • Главную площадь города — Соборную, на которой собраны все знаменитые исторические здания: Троицкий Собор, Вознесенская церковь и Колокольня, Торговые ряды и Почтовый двор.
    • Наикрасивейшую Скорбященскую церковь, в которой хранится самая главная ценность города — Клинская Икона Божьей матери, и узнаем историю чудесного спасения императорской семьи.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
    • Возможно проведение расширенного маршрута (общая продолжительность 3 часа и +1000 руб. к стоимости экскурсии) — с посещением музея и магазина «Клинского подворья» (особенно актуально в новогодние праздники), музея А. П. Гайдара и других достопримечательностей города.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-8 человек
    Стандартный маршрут
    4 600 ₽
    Расширенный маршрут (3 часа)
    5 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Пешеходная экскурсия с гидом
    Что не входит
    • Входные билеты в музеи и внутренние экскурсии по музеям с музейным гидом
    Место начала и завершения
    ул. Чайковского, д. 30, Клин
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Дмитрий В.
    Дмитрий В.
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