Так и называют Бобренев монастырь близ Коломны. Здесь всё настраивает на благоговение и легко заинтересовывает людей. Я расскажу об обители изнутри — много лет провожу здесь экскурсии и общаюсь со служителями. Например, вы узнаете, как монахи относятся к жизни и как им удаётся «уходить» в другой мир в особые даты.
Кто основал эту обитель и почему выбрали именно это место? Вы услышите легенду возникновения монастыря. На территории пройдем вокруг храмов, увидим места древних и современных захоронений. Один из храмов был построен во время молитвенного подвига одного монаха и получил название «храм поющих ангелов» — поговорим об этой истории.
В храмах мы прикоснемся к главным святыням обители. Чудотворная икона Феодоровская, башмачок Св. Спиридона, список Годеновского Креста и другие прославились многочисленными чудесами, которые записывают в специальный журнал. Я покажу вам этот удивительный сборник и расскажу о реальных случаях исцелений. Кто знает, возможно, и вы впоследствии запишете туда свою историю…