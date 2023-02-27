Чудотворный Бобренев монастырь

Почувствовать дыхание высшего мира и открыть хроники места силы

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Тихий и спокойный снаружи, Бобренев монастырь волнующий и динамичный внутри — вы поймете, почему это так, ощутите благодатную силу места и внутренний заряд.

В самой древней обители Коломны вы узнаете о чудесах, побываете в «храме поющих ангелов», прикоснетесь к святыням. У меня есть благословение на проведение экскурсий здесь, поэтому все двери для вас будут открыты.
Чудотворный Бобренев монастырь
Чудотворный Бобренев монастырь
Чудотворный Бобренев монастырь
Чудотворный Бобренев монастырь
Чудотворный Бобренев монастырь
Чудотворный Бобренев монастырь
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Описание

Что вас ожидает

Место Силы

Так и называют Бобренев монастырь близ Коломны. Здесь всё настраивает на благоговение и легко заинтересовывает людей. Я расскажу об обители изнутри — много лет провожу здесь экскурсии и общаюсь со служителями. Например, вы узнаете, как монахи относятся к жизни и как им удаётся «уходить» в другой мир в особые даты.

Древний монастырь снаружи и внутри

Кто основал эту обитель и почему выбрали именно это место? Вы услышите легенду возникновения монастыря. На территории пройдем вокруг храмов, увидим места древних и современных захоронений. Один из храмов был построен во время молитвенного подвига одного монаха и получил название «храм поющих ангелов» — поговорим об этой истории.

Реликвии и чудеса монастыря

В храмах мы прикоснемся к главным святыням обители. Чудотворная икона Феодоровская, башмачок Св. Спиридона, список Годеновского Креста и другие прославились многочисленными чудесами, которые записывают в специальный журнал. Я покажу вам этот удивительный сборник и расскажу о реальных случаях исцелений. Кто знает, возможно, и вы впоследствии запишете туда свою историю…

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • В монастыре можно по желанию заказать требы и купить свечи
  • Мы встречаемся уже в монастыре. Попасть сюда можно двумя путями: пешком из коломенского кремля через понтонный мост (1 км) или на машине по объездной дороге.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
27 фев 2023
Наша экскурсия в Бобренев монастырь выпала на 26 февраля 2023, в Прощёное воскресенье.

Нашим гидом был чудесный, доброжелательный Роман Бурасов.
С душой и верой он рассказал о монастыре, о чудотворных святынях обители, о жизни монастыря.

На пути встретился батюшка, получили благословение, от посещения экскурсии остались самые тёплые впечатления.

И очень радостно видеть, как активно восстанавливается монастырь, посещение таких мест безусловно дают тихую, светлую радость.
Екатерина
Н
6 фев 2023
Очень всем советую эту экскурсию, не пожалеете. Спасибо Гиду Роману, редко встретишь гида, который так легко и интересно рассказывает, не давит историческими датами, а рассказывает жизненные интересные события связанные с храмом и иконами. Спасибо большое. Всем советую.

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