Тихий и спокойный снаружи, Бобренев монастырь волнующий и динамичный внутри — вы поймете, почему это так, ощутите благодатную силу места и внутренний заряд. В самой древней обители Коломны вы узнаете о чудесах, побываете в «храме поющих ангелов», прикоснетесь к святыням. У меня есть благословение на проведение экскурсий здесь, поэтому все двери для вас будут открыты.

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Описание

Что вас ожидает

Место Силы

Так и называют Бобренев монастырь близ Коломны. Здесь всё настраивает на благоговение и легко заинтересовывает людей. Я расскажу об обители изнутри — много лет провожу здесь экскурсии и общаюсь со служителями. Например, вы узнаете, как монахи относятся к жизни и как им удаётся «уходить» в другой мир в особые даты.

Древний монастырь снаружи и внутри

Кто основал эту обитель и почему выбрали именно это место? Вы услышите легенду возникновения монастыря. На территории пройдем вокруг храмов, увидим места древних и современных захоронений. Один из храмов был построен во время молитвенного подвига одного монаха и получил название «храм поющих ангелов» — поговорим об этой истории.

Реликвии и чудеса монастыря

В храмах мы прикоснемся к главным святыням обители. Чудотворная икона Феодоровская, башмачок Св. Спиридона, список Годеновского Креста и другие прославились многочисленными чудесами, которые записывают в специальный журнал. Я покажу вам этот удивительный сборник и расскажу о реальных случаях исцелений. Кто знает, возможно, и вы впоследствии запишете туда свою историю…

Организационные детали