7 отзывов оставили туристы

По маршруту вас проведет экскурсовод, имеющий богословское образование, способный ответить на любые вопросы связанные с историей 📖 и практикой религии и церкви. В ходе экскурсии 🧭 мы посетим:• храмы и монастыри Коломенского Кремля;
храм Богоявления в Гончарной слободе. Единственный, никогда не закрывавшийся храм на юго-востоке области, сохранивший убранство и святыни XVI-XVIII веков. Храм, в котором родился святой Филарет Дроздов;
храмы коломенского Посада;
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь при слиянии Москва-реки и Оки. Обитель основана преподобным Сергием Радонежским. Сохранись «камушки» преподобного Сергия;
Богородице-Рождественский монастырь — обитель на берегу Москва-реки хранит чудотворный образ Федоровской иконы Божией Матери. Удивительна история создания и восстановления обители; Организационные детали:• По желанию возможно посещение одного из святых источников;
Экскурсия подойдет для церковных и светских людей.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Транспортное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Коломна, ул. Лажечникова. д. 1
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.