7 отзывов оставили туристы

Воробьев М. – Гид из Коломны

Коломна — по истине духовная сокровищница Подмосковья: 4 действующих монастыря, два десятка действующих храмов, духовная семинария с уникальным музеем церковной истории 📖 и целебные источники.



Подобная экскурсия ⛳ будет интересна не только воцерковленным людям, но и тем, кто хочет познакомиться с православной культурой и традициями.