7 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Коломна для души — экскурсия по святым местам

5
7 отзывов
Воробьев М.
Воробьев М. – Гид из Коломны
Коломна — по истине духовная сокровищница Подмосковья: 4 действующих монастыря, два десятка действующих храмов, духовная семинария с уникальным музеем церковной истории 📖 и целебные источники.

Подобная экскурсия ⛳ будет интересна не только воцерковленным людям, но и тем, кто хочет познакомиться с православной культурой и традициями.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 5 800 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Коломна для души — экскурсия по святым местам
Коломна для души — экскурсия по святым местам
По маршруту вас проведет экскурсовод, имеющий богословское образование, способный ответить на любые вопросы связанные с историей 📖 и практикой религии и церкви. В ходе экскурсии 🧭 мы посетим:• храмы и монастыри Коломенского Кремля;
  • храм Богоявления в Гончарной слободе. Единственный, никогда не закрывавшийся храм на юго-востоке области, сохранивший убранство и святыни XVI-XVIII веков. Храм, в котором родился святой Филарет Дроздов;
  • храмы коломенского Посада;
  • Богоявленский Старо-Голутвин монастырь при слиянии Москва-реки и Оки. Обитель основана преподобным Сергием Радонежским. Сохранись «камушки» преподобного Сергия;
  • Богородице-Рождественский монастырь — обитель на берегу Москва-реки хранит чудотворный образ Федоровской иконы Божией Матери. Удивительна история создания и восстановления обители; Организационные детали:• По желанию возможно посещение одного из святых источников;
  • Экскурсия подойдет для церковных и светских людей.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Коломна, ул. Лажечникова. д. 1
Коломна для души — экскурсия по святым местам
Коломна для души — экскурсия по святым местам
Коломна для души — экскурсия по святым местам
Коломна для души — экскурсия по святым местам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Воробьев М.
Воробьев М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

Воробьев М. проводит ещё 5 экскурсий

Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
2 000
2 часа
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
20 отзывов
Вся Коломна за день
4 500
4 часа
Вся Коломна за день
17 отзывов
Коломна и Зарайск: один день — два кремля
6 500
6 часов
Коломна и Зарайск: один день — два кремля
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами
950
2 часа
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами
5 отзывов
Коломенская пастила — музей истории со вкусом
650
1 час
Коломенская пастила — музей истории со вкусом
4 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 600
2 часа
Кремль и Посад. Дыхание Истории
206 отзывов
История и легенды неприступной крепости
Тайны и легенды Коломенского Кремля
скидка15%
1800
1 530
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
183 отзыва
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломна. Обзорная экскурсия
1 600
1 час
Коломна. Обзорная экскурсия
69 отзывов
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Коломна литературная и не только
скидка35%
600
390
2 часа
Коломна литературная и не только
43 отзыва
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
По Коломне с краеведом
2 000
2 часа
По Коломне с краеведом
24 отзыва
Посетить главные и тайные места старинного города и впечатлиться оригинальной подачей материала
Коломенский Посад
1 300
1 час
Коломенский Посад
23 отзыва
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников