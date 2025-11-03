22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по улочкам Коломенского Кремля - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый поворот раскрывает новую страницу истории. Вас ждут истории о знаменитых архитекторах, купеческих усадьбах и духе старинного города.



Узнайте, как обустроился коломенский крестьянин среди нарядных купеческих домов, и какие тайны хранят кремлёвские улицы. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Коломной, её историей и культурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Очарование кремлёвских улочек», так как в это время можно насладиться всеми красотами и атмосферой Коломны.

Сейчас август — это идеальное время.