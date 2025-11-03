22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Очарование кремлёвских улочек

Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
Прогулка по улочкам Коломенского Кремля - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый поворот раскрывает новую страницу истории. Вас ждут истории о знаменитых архитекторах, купеческих усадьбах и духе старинного города.

Узнайте, как обустроился коломенский крестьянин среди нарядных купеческих домов, и какие тайны хранят кремлёвские улицы. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Коломной, её историей и культурой
4.9
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера старинного города
  • 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
  • 📜 Узнаете интересные легенды и предания
  • 🏡 Погружение в быт и культуру купеческой жизни
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Очарование кремлёвских улочек», так как в это время можно насладиться всеми красотами и атмосферой Коломны.
Сейчас август — это идеальное время.
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек

Что можно увидеть

  • Успенский кафедральный собор
  • Храм Воскресения
  • Купеческие усадьбы
  • Городской сквер Блюдечко
  • Воздвиженская улица

Описание экскурсии

Программа

Дворянская, Кремлёвская, Почтовая, Успенская, Пыточная — что было и как стало узнаем, увидим, очаруемся. В ходе экскурсии мы осмотрим гордое напоминание о воинской доблести — Успенский кафедральный собор. История счастливой семейной традиции связана с храмом Воскресения. Купеческие усадьбы, как символы благополучия, добычливости, обустроенности. Предания и легенды, тщеславие и душевная щедрость, гордость и самоотверженность, имена великих и быт повседневной жизни увлекут вас.

  • Прогулку начнем на пересечении улиц Казакова и Болотникова. Узнаем, как знаменитый архитектор оказался в Коломне, и как история подшутила над ним.
  • Увидим, как обустроился коломенский крестьянин меж нарядных купеческих домов.
  • Затем выйдем на бывшую Брусенскую улицу и по ней направимся к самой длинной улице — Успенской.
  • Городской сквер Блюдечко, Кремлёвская, Воздвиженская (Пыточная) улицы расскажут нам, чем и как жили люди коломенские.

Организационные детали

Я могу провести экскурсию виртуально (используется WhatsApp).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера Анатольевна
Вера Анатольевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6808 туристов
Влюблена в Коломну, местный житель, краевед, большой опыт работы экскурсоводом. Актуальный сертификат по краеведению.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
5
3
2
1
Андрей
Вера Анатольевна просто кладезь знаний об истории не только Коломны, но и Руси. Очень интересный факты о кремле, о его обитателях, их делах и поступках-модно бесконечно описывать, но просто ставлю 5 звёзд.
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Ю
Я давно хотел побывать в Коломне. Для меня само название этого города вызывает какие то сказочные, светлые ассоциации, не понятно откуда пришедшие ко мне.
Дорога от Москвы заняла около двух часов
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и совершенно не утомила, доехали легко и без пробок. Наверное в это время года это нормально.
Перед поездкой, мы немного почитали историю этого города, что интересно посмотреть, где можно вкусно перекусить и что не понятно будет, спросить у гида С гидом, Верой Анатольевной встретились в назначенном месте точно во время.
Еще раз обсудив тему экскурсии, началось наше "погружение" в историю этого замечательного города. Этот час прошел незаметно быстро. Было понятно, что Вера Анатольевна очень много знает о Коломне, и не только, и за этот час мы получили столько интересной информации, сколько мы могли нормально "переварить". Конечно одного часа нам показалось мало, хотя гид с нами провела больше отведенного экскурсией времени. В следующий раз нужно будет рассчитывать на 1,5-2 часа.
Спасибо нашему гиду Вере Анатольевне!
Очарование Коломной продолжается в наших сердцах!
Спасибо команде Трипстера! Рекомендуем!

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В
Здравствуйте! На новогодние праздники к нам в гости приехали друзья из Крыма. Думали,чем бы их порадовать - и остановили свой выбор на Коломне. Случайно набрели на ваш сайт,заказали экскурсию" Очарование
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Кремлевских улочек". Нам очень понравилось! Экскурсовод Вера Анатольевна очень увлекательно и с большой любовью рассказала нам о жизни города в прежние времена,мы узнали много интересного. Мы очень рады,что провели время с пользой,будем рекомендовать вас своим друзьям. Большое спасибо!

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М
Большое спасибо экскурсоводу Вере Анатольевне прежде всего за терпение и понимание. К сожалению, мы опоздали к назначенному времени, и Вера Анатольевна сделала все возможное, чтобы мы смогли увидеть и услышать
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как можно больше. Было интересно и приятно, захотелось приехать еще, взять с собой друзей. Девятилетней дочке тоже все понравилось, так что смело можно брать с собой детей. Вся система заказа экскурсии очень удобная, обязательно будем пользоваться. Всем огромное спасибо!

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Н
Прекрасная экскурсия! К сожалению, за одну экскурсию объять необъятное невозможно. Вера Анатольевна - потрясающе эрудированный и интересный рассказчик, профессионал. Всё, что она рассказывала, собрано по крупицам в архивах Коломны и не только. Ни в каких учебниках этого нет. Столько интереснейшей информации о Дмитрии Донском, Марии Мнишек, знаменитых и простых гражданах Коломны… Спасибо огромное!!! Мы обязательно вернемся!
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А
Экскурсия прошла в экстремальных условиях - на улице минус 23 и ощутимый ветер. Тем не менее, наш гид Вера Анатольевна провела ее как не в чем не бывало, а еще
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заботилась о нас - ставила нас к ветру спиной, сама при этом вставала к нему лицом:). Все остальное тоже было на высоте - много смысла, чувствуется большая любовь к истории и городу.

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