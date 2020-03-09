22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в атмосферу минувших эпох и в задушевность провинциального городка

Вера Анатольевна
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Вера Анатольевна – ваш гид
Прогулка по улочкам Коломенского Кремля — это погружение в атмосферу минувших эпох, в задушевность провинциального городка.

У каждой улочки свой аромат: волнующий, влекущий, загадочный — со всеми вы познакомитесь во время прогулки.
1600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.77
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек

Программа

Дворянская, Кремлёвская, Почтовая, Успенская, Пыточная — что было и как стало узнаем, увидим, очаруемся. В ходе экскурсии мы осмотрим гордое напоминание о воинской доблести — Успенский кафедральный собор. История счастливой семейной традиции связана с храмом Воскресения. Купеческие усадьбы, как символы благополучия, добычливости, обустроенности. Предания и легенды, тщеславие и душевная щедрость, гордость и самоотверженность, имена великих и быт повседневной жизни увлекут вас.

  • Прогулку начнем на пересечении улиц Казакова и Болотникова. Узнаем, как знаменитый архитектор оказался в Коломне, и как история подшутила над ним.
  • Увидим, как обустроился коломенский крестьянин меж нарядных купеческих домов.
  • Затем выйдем на бывшую Брусенскую улицу и по ней направимся к самой длинной улице — Успенской.
  • Городской сквер Блюдечко, Кремлёвская, Воздвиженская (Пыточная) улицы расскажут нам, чем и как жили люди коломенские.
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек
Очарование кремлёвских улочек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера Анатольевна
Вера Анатольевна
Влюблена в Коломну, профессиональный экскурсовод. Из Коломны с симпатией, Вера Анатольевна.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Прекрасная экскурсия! К сожалению, за одну экскурсию объять необъятное невозможно. Вера Анатольевна - потрясающе эрудированный и интересный рассказчик, профессионал. Всё, что она рассказывала, собрано по крупицам в архивах Коломны и не только. Ни в каких учебниках этого нет. Столько интереснейшей информации о Дмитрии Донском, Марии Мнишек, знаменитых и простых гражданах Коломны...
Спасибо огромное!!! Мы обязательно вернемся!
20 декабря 2019
Очень наполненная исторической фактурой экскурсия ! Огромное спасибо Вере Анатольевне
21 июля 2019
Насыщенный, интересный и приятный рассказ, большое спасибо!!))
12 ноября 2018
Я давно хотел побывать в Коломне. Для меня само название этого города вызывает какие то сказочные, светлые ассоциации, не понятно откуда пришедшие ко мне.
Дорога от Москвы заняла около двух часов и совершенно не утомила, доехали легко и без пробок.Наверное в это время года это нормально.
Перед поездкой, мы немного почитали историю этого города, что интересно посмотреть, где можно вкусно перекусить и что не понятно будет, спросить у гида
С гидом, Верой Анатольевной встретились в назначенном месте точно во время.
Еще раз обсудив тему экскурсии, началось наше "погружение" в историю этого замечательного города. Этот час прошел незаметно быстро. Было понятно, что Вера Анатольевна очень много знает о Коломне, и не только, и за этот час мы получили столько интересной информации, сколько мы могли нормально "переварить". Конечно одного часа нам показалось мало, хотя гид с нами провела больше отведенного экскурсией времени. В следующий раз нужно будет рассчитывать на 1,5-2 часа.
Спасибо нашему гиду Вере Анатольевне!
Очарование Коломной продолжается в наших сердцах!
Спасибо команде Трипстера! Рекомендуем!
1 октября 2018
Чудесный город..прекрасный профессиональный гид..знающий материал..умеющий донести его до слушателей.....чувствующий собеседника ..тактичный..деликатный и доброжелательный
Спасибо .
4 сентября 2018
Здравствуйте! МОЕ впечатление - хорошо, не более. Все то же, и чуть эмоциональнее, получила за 250 р (это против 950р!) в инфоцентре коломна-навигатор, в котором мне к тому же очень грамотно составили маршрут с посещением музеев. На эту экскурсию записалась по своей невнимательности из-за оглушительно-чудесных впечатлений от Коломны.
3 сентября 2018
Коломна милый и уютный город с приятными и отзывчивыми людьми. Кремль интересен особенно тем, что на его территории по сей день живут коломенцы.
12 июня 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия. Узнали много нового, а немного юмора экскурсовода украсили исторические факты. Рекомендуем!
3 мая 2018
Здравствуйте!
Пишу отзыв почти спустя год))) Очень хочу сказать вам огромное спасибо! Мы так и продолжаем называть Потисончиками всех младенцев и едим пастилу на всех праздниках <улыбаясь>
Вы открыли нам мир индивидуальных экскурсий - это так удобно с маленькими детьми!
3 мая 2018
Первый раз воспользовались этим сервисом и не пожалели! Спасибо Вере Анатольевне за интересную экскурсию! С погодой повезло, обошли Кремль, узнали много нового. На все вопросы получили ответы. Наверно и просто так погулять было бы здорово, но когда рядом интересный рассказчик, прогулка становится необыкновенной! Всем рекомендую!!!!
Ещё 12 отзывов

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