22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я давно хотел побывать в Коломне. Для меня само название этого города вызывает какие то сказочные, светлые ассоциации, не понятно откуда пришедшие ко мне.

Дорога от Москвы заняла около двух часов и совершенно не утомила, доехали легко и без пробок.Наверное в это время года это нормально.

Перед поездкой, мы немного почитали историю этого города, что интересно посмотреть, где можно вкусно перекусить и что не понятно будет, спросить у гида

С гидом, Верой Анатольевной встретились в назначенном месте точно во время.

Еще раз обсудив тему экскурсии, началось наше "погружение" в историю этого замечательного города. Этот час прошел незаметно быстро. Было понятно, что Вера Анатольевна очень много знает о Коломне, и не только, и за этот час мы получили столько интересной информации, сколько мы могли нормально "переварить". Конечно одного часа нам показалось мало, хотя гид с нами провела больше отведенного экскурсией времени. В следующий раз нужно будет рассчитывать на 1,5-2 часа.

Спасибо нашему гиду Вере Анатольевне!

Очарование Коломной продолжается в наших сердцах!

Спасибо команде Трипстера! Рекомендуем!