22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Дворянская, Кремлёвская, Почтовая, Успенская, Пыточная — что было и как стало узнаем, увидим, очаруемся. В ходе экскурсии мы осмотрим гордое напоминание о воинской доблести — Успенский кафедральный собор. История счастливой семейной традиции связана с храмом Воскресения. Купеческие усадьбы, как символы благополучия, добычливости, обустроенности. Предания и легенды, тщеславие и душевная щедрость, гордость и самоотверженность, имена великих и быт повседневной жизни увлекут вас.
Прогулку начнем на пересечении улиц Казакова и Болотникова. Узнаем, как знаменитый архитектор оказался в Коломне, и как история подшутила над ним.
Увидим, как обустроился коломенский крестьянин меж нарядных купеческих домов.
Затем выйдем на бывшую Брусенскую улицу и по ней направимся к самой длинной улице — Успенской.
Городской сквер Блюдечко, Кремлёвская, Воздвиженская (Пыточная) улицы расскажут нам, чем и как жили люди коломенские.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Прекрасная экскурсия! К сожалению, за одну экскурсию объять необъятное невозможно. Вера Анатольевна - потрясающе эрудированный и интересный рассказчик, профессионал. Всё, что она рассказывала, собрано по крупицам в архивах Коломны и не только. Ни в каких учебниках этого нет. Столько интереснейшей информации о Дмитрии Донском, Марии Мнишек, знаменитых и простых гражданах Коломны...
Спасибо огромное!!! Мы обязательно вернемся!
Игорь
20 декабря 2019
Очень наполненная исторической фактурой экскурсия ! Огромное спасибо Вере Анатольевне
Илья
21 июля 2019
Насыщенный, интересный и приятный рассказ, большое спасибо!!))
Юрий
12 ноября 2018
Я давно хотел побывать в Коломне. Для меня само название этого города вызывает какие то сказочные, светлые ассоциации, не понятно откуда пришедшие ко мне.
Дорога от Москвы заняла около двух часов и совершенно не утомила, доехали легко и без пробок.Наверное в это время года это нормально.
Перед поездкой, мы немного почитали историю этого города, что интересно посмотреть, где можно вкусно перекусить и что не понятно будет, спросить у гида
С гидом, Верой Анатольевной встретились в назначенном месте точно во время.
Еще раз обсудив тему экскурсии, началось наше "погружение" в историю этого замечательного города. Этот час прошел незаметно быстро. Было понятно, что Вера Анатольевна очень много знает о Коломне, и не только, и за этот час мы получили столько интересной информации, сколько мы могли нормально "переварить". Конечно одного часа нам показалось мало, хотя гид с нами провела больше отведенного экскурсией времени. В следующий раз нужно будет рассчитывать на 1,5-2 часа.
Спасибо нашему гиду Вере Анатольевне!
Очарование Коломной продолжается в наших сердцах!
Спасибо команде Трипстера! Рекомендуем!
Елена
1 октября 2018
Чудесный город..прекрасный профессиональный гид..знающий материал..умеющий донести его до слушателей.....чувствующий собеседника ..тактичный..деликатный и доброжелательный
Спасибо .
Нина
4 сентября 2018
Здравствуйте! МОЕ впечатление - хорошо, не более. Все то же, и чуть эмоциональнее, получила за 250 р (это против 950р!) в инфоцентре коломна-навигатор, в котором мне к тому же очень грамотно составили маршрут с посещением музеев. На эту экскурсию записалась по своей невнимательности из-за оглушительно-чудесных впечатлений от Коломны.
ольга
3 сентября 2018
Коломна милый и уютный город с приятными и отзывчивыми людьми. Кремль интересен особенно тем, что на его территории по сей день живут коломенцы.
Людмила
12 июня 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия. Узнали много нового, а немного юмора экскурсовода украсили исторические факты. Рекомендуем!
Ольга
3 мая 2018
Здравствуйте!
Пишу отзыв почти спустя год))) Очень хочу сказать вам огромное спасибо! Мы так и продолжаем называть Потисончиками всех младенцев и едим пастилу на всех праздниках <улыбаясь>
Вы открыли нам мир индивидуальных экскурсий - это так удобно с маленькими детьми!
Юлия
3 мая 2018
Первый раз воспользовались этим сервисом и не пожалели! Спасибо Вере Анатольевне за интересную экскурсию! С погодой повезло, обошли Кремль, узнали много нового. На все вопросы получили ответы. Наверно и просто так погулять было бы здорово, но когда рядом интересный рассказчик, прогулка становится необыкновенной! Всем рекомендую!!!!
История и легенды неприступной крепости. Особенности фортификации. Тайны ненайденных сокровищ. Известные исторические личности, связанные с Кремлем и Посадом. Обо всем этом вы узнаете во время экскурсии, погрузившись в атмосферу других эпох.
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Во время экскурсии вы познакомитесь с Коломной старой и новой, увидите, как эпохи нанизаны на самую длинную улицу города, словно бусинки. Я расскажу о традициях и купеческом духе, о происхождении названия города, предания о коломенской медовухе, о Матвее Казакове в Коломне и о Старо-голутвинском монастыре.
Главные события и легенды городской летописи, памятники архитектуры, святые места и чудесная природа
В этом путешествии объединены несколько экскурсионных программ. Оно рассчитано на неутомимых туристов-гурманов. Архитектурные памятники познакомят вас с историей Коломны от основания до наших дней, с главными событиями и персонажами городской летописи. Вы также увидите святые места и очаруетесь прекрасной природой.
Ощутить душевный подъем и проникнуться атмосферой духовности в путешествии по окским просторам
Предлагаю посетить три святых источника Коломны. Красота окружающей природы,
достойное обустройство источников, уютные деревянные срубы купелей — всё вместе создает особую атмосферу духовности и душевности. После этой экскурсии вы взбодритесь физически и ощутите душевный подъём.
Посетить «каменное сердце» старинного города и услышать дивные легенды
Вы насладитесь уютным провинциальным колоритом Коломны и узнаете, при каких обстоятельствах здесь возник кремль и как он связан с итальянцами. А также раскроете, где можно увидеть ребро кита и послушать патефон и почему наш город называют «родиной царских невест».
Посетить старинный кремль и услышать о местных купцах и удивительных событиях на обзорной экскурсии
Там, где Коломенка «обнимается» с Москвой-рекой, расположился маленький город с большой историей. Вы погуляете по живописной территории коломенского кремля, рассмотрите древние храмы и ощутите, как органично сочетаются здесь патриархальный дух и современность.
Кремль, Посад и современный город на насыщенной обзорной экскурсии
За два часа вы проследите всю историю Коломны: от старинных улиц, площадей и храмов до нынешних памятников. Заглянете в купеческие усадьбы, посетите древние монастыри и услышите предания о великих князьях и царях, прославивших город.
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников
Когда вы увидели Коломенский Кремль и изучили главные монастыри этого города, стоит обратить внимание на ещё одно замечательное историческое место — Посад. На экскурсии вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого города.
Кремль, купеческий Посад и уютные улочки древнего города на обзорной экскурсии
Приглашаю погулять по одному из самых красивых русских провинциальных городов и погрузиться в таинственную эпоху Средневековья. Вы узнаете легенды и предания, которыми овеяны коломенский кремль и Посад. А также услышите о боевом прошлом города, быте местных купцов и о том, чем живет Коломна сегодня.
Посетить главные и «тайные» храмы старинного города с профессиональным гидом
Вы увидите не только популярные места Коломны, но и храмы, куда не заходят толпы людей. Многие из них откроют специально для нас, чтобы вы смогли рассмотреть их в тишине и поклониться святыням. Я покажу архивные фото, расскажу историю и легенды любимого города и помогу понять его современную жизнь.