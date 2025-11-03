22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по улочкам Коломенского Кремля - это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый поворот раскрывает новую страницу истории. Вас ждут истории о знаменитых архитекторах, купеческих усадьбах и духе старинного города.
Узнайте, как обустроился коломенский крестьянин среди нарядных купеческих домов, и какие тайны хранят кремлёвские улицы. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Коломной, её историей и культурой
Узнайте, как обустроился коломенский крестьянин среди нарядных купеческих домов, и какие тайны хранят кремлёвские улицы. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Коломной, её историей и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера старинного города
- 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
- 📜 Узнаете интересные легенды и предания
- 🏡 Погружение в быт и культуру купеческой жизни
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
Лучшее время для посещения
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Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Очарование кремлёвских улочек», так как в это время можно насладиться всеми красотами и атмосферой Коломны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Успенский кафедральный собор
- Храм Воскресения
- Купеческие усадьбы
- Городской сквер Блюдечко
- Воздвиженская улица
Описание экскурсии
Программа
Дворянская, Кремлёвская, Почтовая, Успенская, Пыточная — что было и как стало узнаем, увидим, очаруемся. В ходе экскурсии мы осмотрим гордое напоминание о воинской доблести — Успенский кафедральный собор. История счастливой семейной традиции связана с храмом Воскресения. Купеческие усадьбы, как символы благополучия, добычливости, обустроенности. Предания и легенды, тщеславие и душевная щедрость, гордость и самоотверженность, имена великих и быт повседневной жизни увлекут вас.
- Прогулку начнем на пересечении улиц Казакова и Болотникова. Узнаем, как знаменитый архитектор оказался в Коломне, и как история подшутила над ним.
- Увидим, как обустроился коломенский крестьянин меж нарядных купеческих домов.
- Затем выйдем на бывшую Брусенскую улицу и по ней направимся к самой длинной улице — Успенской.
- Городской сквер Блюдечко, Кремлёвская, Воздвиженская (Пыточная) улицы расскажут нам, чем и как жили люди коломенские.
Организационные детали
Я могу провести экскурсию виртуально (используется WhatsApp).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера Анатольевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6808 туристов
Влюблена в Коломну, местный житель, краевед, большой опыт работы экскурсоводом. Актуальный сертификат по краеведению.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вера Анатольевна просто кладезь знаний об истории не только Коломны, но и Руси. Очень интересный факты о кремле, о его обитателях, их делах и поступках-модно бесконечно описывать, но просто ставлю 5 звёзд.
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Ю
Я давно хотел побывать в Коломне. Для меня само название этого города вызывает какие то сказочные, светлые ассоциации, не понятно откуда пришедшие ко мне.
Дорога от Москвы заняла около двух часов
Дорога от Москвы заняла около двух часов
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В
Здравствуйте! На новогодние праздники к нам в гости приехали друзья из Крыма. Думали,чем бы их порадовать - и остановили свой выбор на Коломне. Случайно набрели на ваш сайт,заказали экскурсию" Очарование
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М
Большое спасибо экскурсоводу Вере Анатольевне прежде всего за терпение и понимание. К сожалению, мы опоздали к назначенному времени, и Вера Анатольевна сделала все возможное, чтобы мы смогли увидеть и услышать
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Н
Прекрасная экскурсия! К сожалению, за одну экскурсию объять необъятное невозможно. Вера Анатольевна - потрясающе эрудированный и интересный рассказчик, профессионал. Всё, что она рассказывала, собрано по крупицам в архивах Коломны и не только. Ни в каких учебниках этого нет. Столько интереснейшей информации о Дмитрии Донском, Марии Мнишек, знаменитых и простых гражданах Коломны… Спасибо огромное!!! Мы обязательно вернемся!
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А
Экскурсия прошла в экстремальных условиях - на улице минус 23 и ощутимый ветер. Тем не менее, наш гид Вера Анатольевна провела ее как не в чем не бывало, а еще
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