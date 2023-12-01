Это уникальная авторская экскурсия только в те монастыри и храмы Коломны, где находятся чудотворные иконы и другие святыни, прославившиеся своей реальной помощью людям.
Вы не только сможете увидеть и прикоснуться к
Вы не только сможете увидеть и прикоснуться к
Описание экскурсии
В программе:
- Единственный храм, который никогда не закрывался в Коломне. Там собраны древнейшие иконы и святыни XVII-XIX веков;
- Самый древний храм Московской области XIV века, на котором вырезана загадочная печать;
- Самый древний монастырь в Коломне, в котором появилась в 1999 году чудотворная икона и до сих пор происходят исцеления и чудеса;
- «Храм поющих ангелов» с удивительной акустикой, причины которой до сих пор не разгаданы;
- Монастырь, который заложил сам преподобный Сергий Радонежский. Здесь находится самообновляющаяся икона святого Николая Чудотворца;
- Успенский собор, в котором родилась легендарная икона Феофана Грека – Донская Богородица;
- Рассказ о том, каким образом появились чудотворные святыни в каждом храме и реальные истории людей, получивших помощь свыше;
- Удивительная история монаха-затворника и строительства при нем храма, в котором запели ангелы;
- Знакомство с жизнью и бытом монастырей Коломны.
Ежедневно с 9:00 до 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский собор в Кремле
- Соборная площадь Кремля
- Храм Николы-на-Посаде (105 кокошников)
- Храм Богоявления-в-Гончарах
- Храм Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах
- Бобренев мужской монастырь
- Богоявленский мужской монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (личный, либо можно передвигаться на легковом автомобиле гида - 1000 руб., или заказать трансфер - от 4000 до 6000 руб.)
- Монастырская трапеза (по желанию, 450 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Улица Лажечникова, д. 1, Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Удивительная возможность ознакомиться с древними святынями в комфортном передвижении и с замечательным сопровождением! Роман взвешенный, рассудительный, интересный человек, не утомляющий цифрами, датами или, наоборот, поверхностными историческими байками. . Все в
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Т
28 июня 2023 года мы всей семьёй приехали в Коломну на машине, даже собачку с собой взяли. Расселились в гостинице «Коломна» и тут же нас около отеля встретил Роман и
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А
Огромное спасибо Роману за наши великолепные экскурсии по Коломне! Позвонили с мужем за две недели, обозначили сферу наших интересов и договорились. Несмотря на то, что Роман уже был занят, он
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А
Спасибо большое Роману за экскурсию "Чудотворные святыни Коломны"! Время пролетело незаметно, а экскурсия получилась очень интересной и насыщенной. Роман познакомил нас с храмами и монастырями Коломны, каждый из которых имеет
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О
В чудесный сентябрьский день побывали на экскурсии Чудотворные святыни Коломны с гидом Романом, впечатления очень сильные, исключительно позитивные. Продуманный маршрут, аккуратное вождение, замечательное умение экскурсовода подать обширные знания и личный духовный опыт и, конечно же, сами храмы и монастыри Коломны способствовали этим сильным впечатлениям. Огромная благодарность Роману за такую прекрасную возможность прикоснуться к святыням!
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Е
Роман провел нам замечательную экскурсию. Особенно ценно, что рассказал чудесные истории личного опыта и опыта знакомых. По нашей просьбе адаптировал нам экскурсию на более короткое время, ведь мы были с двумя детьми. Кстати, с детьми Роман нам тоже помог. Очень понравилось, очень было интересно. Благодарим и советуем
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