Это уникальная авторская экскурсия ⛳ только в те монастыри и храмы Коломны, где находятся чудотворные иконы и другие святыни, прославившиеся своей реальной помощью людям. Вы не только сможете увидеть и прикоснуться к этим удивительным православным святыням, но и почитать специальные журналы с чудесами от реальных людей. Эти живые истории 📖 очень сильно вдохновляют и поражают!

Экскурсия будет интересна и полезна не только паломникам, но и обычным людям, так как затрагивает очень важные вопросы жизни