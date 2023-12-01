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на своей машине отвёз в Кремль. Он повёл нас по исторической части города, рассказал о многих достопримечательностях, поведал легенды и мифы о башнях, старых зданиях. Рассказ Романа был глубоким и познавательным. С ним вместе мы посетили монастыри и храмы, прогулялись по набережной, проехали по городу и каждый раз Роман увлечённо и эмоционально раскрывал перед нами тайны города и просто интересные факты. А в пятницу он отвёз нас в святое и намоленое место - уникальный Бобренёв монастырь и познакомил с чудотворной иконой Фёдоровской Божией Матери. Как приятно встретить на саоём пути небезразличного человека, который всей душой любит свой город, свою работу и делится своими познаниями с нами - путешественниками. Поездка в этот город и общение с Романом принесли нам много радости и приятных моментов. Нам очень хочется посетить этот гостеприимный, ухоженный, любимый горожанами город ещё раз!