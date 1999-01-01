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Чудотворные святыни Коломны

Роман Б.
Роман Б. – Гид из Коломны
Чудотворные святыни Коломны
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Чудотворные святыни Коломны
Чудотворные святыни Коломны

Что вы увидите

  • Вы увидите:
  • Единственный храм, который никогда не закрывался в Коломне. Там собраны древнейшие иконы и святыни 17-19 веков.
  • Самый древний храм Московской области 14 века, на котором вырезана загадочная печать
  • Самый древний монастырь в Коломне, в котором появилась в 1999 году чудотворная икона и до сих пор происходят исцеления и чудеса
  • "Храм поющих ангелов" с удивительной акустикой, причины которой до сих пор не разгаданы
  • Монастырь, который заложил сам прп. Сергий Радонежский. Здесь находится самообновляющаяся икона свт. Николая Чудотворца.
  • Успенский собор, в котором родилась легендарная икона Феофана Грека - Донская Богородица
Это уникальная авторская экскурсия ⛳ только в те монастыри и храмы Коломны, где находятся чудотворные иконы и другие святыни, прославившиеся своей реальной помощью людям. Вы не только сможете увидеть и прикоснуться к этим удивительным православным святыням, но и почитать специальные журналы с чудесами от реальных людей. Эти живые истории 📖 очень сильно вдохновляют и поражают!
Экскурсия будет интересна и полезна не только паломникам, но и обычным людям, так как затрагивает очень важные вопросы жизни
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • В случае, если у туристов автомобиля нет, то можно на легковом автомобиле экскурсовода - дополнительно 1000 руб., или заказать трансфер - стоимость от 4000 до 6000 руб.
  • При желании можно заказать монастырскую трапезу. Стоимость 450 р/чел
Начало и место завершения
🚩 Ул. Лажечникова, д. 1
Чудотворные святыни Коломны
Чудотворные святыни Коломны
Чудотворные святыни Коломны
Чудотворные святыни Коломны
Чудотворные святыни Коломны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Б.
Роман Б.
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