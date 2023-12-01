«Чудотворные святыни Коломны» - экскурсия на автомобиле

Уникальная индивидуальная экскурсия на автобусе по чудотворным святыням Коломны
Это уникальная авторская экскурсия только в те монастыри и храмы Коломны, где находятся чудотворные иконы и другие святыни, прославившиеся своей реальной помощью людям.

Вы не только сможете увидеть и прикоснуться к
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этим удивительным православным святыням, но и почитать специальные журналы с чудесами от реальных людей.

Эти живые истории очень сильно вдохновляют и поражают! Экскурсия будет интересна и полезна не только паломникам, но и обычным людям, так как затрагивает очень важные вопросы жизни.

5
14 отзывов
«Чудотворные святыни Коломны» - экскурсия на автомобиле
«Чудотворные святыни Коломны» - экскурсия на автомобиле
«Чудотворные святыни Коломны» - экскурсия на автомобиле

Описание экскурсии

В программе:

  • Единственный храм, который никогда не закрывался в Коломне. Там собраны древнейшие иконы и святыни XVII-XIX веков;
  • Самый древний храм Московской области XIV века, на котором вырезана загадочная печать;
  • Самый древний монастырь в Коломне, в котором появилась в 1999 году чудотворная икона и до сих пор происходят исцеления и чудеса;
  • «Храм поющих ангелов» с удивительной акустикой, причины которой до сих пор не разгаданы;
  • Монастырь, который заложил сам преподобный Сергий Радонежский. Здесь находится самообновляющаяся икона святого Николая Чудотворца;
  • Успенский собор, в котором родилась легендарная икона Феофана Грека – Донская Богородица;
  • Рассказ о том, каким образом появились чудотворные святыни в каждом храме и реальные истории людей, получивших помощь свыше;
  • Удивительная история монаха-затворника и строительства при нем храма, в котором запели ангелы;
  • Знакомство с жизнью и бытом монастырей Коломны.

Ежедневно с 9:00 до 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Успенский собор в Кремле
  • Соборная площадь Кремля
  • Храм Николы-на-Посаде (105 кокошников)
  • Храм Богоявления-в-Гончарах
  • Храм Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах
  • Бобренев мужской монастырь
  • Богоявленский мужской монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт (личный, либо можно передвигаться на легковом автомобиле гида - 1000 руб., или заказать трансфер - от 4000 до 6000 руб.)
  • Монастырская трапеза (по желанию, 450 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Улица Лажечникова, д. 1, Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
Удивительная возможность ознакомиться с древними святынями в комфортном передвижении и с замечательным сопровождением! Роман взвешенный, рассудительный, интересный человек, не утомляющий цифрами, датами или, наоборот, поверхностными историческими байками. . Все в
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меру, очень достойно. я увидела, что охватил взгляд, на Особые экспонаты, Роман отдельно обращал внимание. очень довольна. . Вернусь обязательно! Да, отдельно хочу рекомендовать экскурсию для людей с небольшими проблемами передвижения. . Я, например,вряд ли бы осилила такой маршрут на общественном транспорте). Роман, благодарю многократно💕

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Т
28 июня 2023 года мы всей семьёй приехали в Коломну на машине, даже собачку с собой взяли. Расселились в гостинице «Коломна» и тут же нас около отеля встретил Роман и
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на своей машине отвёз в Кремль. Он повёл нас по исторической части города, рассказал о многих достопримечательностях, поведал легенды и мифы о башнях, старых зданиях. Рассказ Романа был глубоким и познавательным. С ним вместе мы посетили монастыри и храмы, прогулялись по набережной, проехали по городу и каждый раз Роман увлечённо и эмоционально раскрывал перед нами тайны города и просто интересные факты. А в пятницу он отвёз нас в святое и намоленое место - уникальный Бобренёв монастырь и познакомил с чудотворной иконой Фёдоровской Божией Матери. Как приятно встретить на саоём пути небезразличного человека, который всей душой любит свой город, свою работу и делится своими познаниями с нами - путешественниками. Поездка в этот город и общение с Романом принесли нам много радости и приятных моментов. Нам очень хочется посетить этот гостеприимный, ухоженный, любимый горожанами город ещё раз!

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А
Огромное спасибо Роману за наши великолепные экскурсии по Коломне! Позвонили с мужем за две недели, обозначили сферу наших интересов и договорились. Несмотря на то, что Роман уже был занят, он
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предложил разбить экскурсию на два дня. Роман вовремя приехал на место встречи, ещë раз уточнил наши пожелания и начал влюблять нас в свой город:) Великолепная подача материала, стройное повествование, живой диалог с ответами на всё наши вопросы, отсутствие банальностей и отличное чувство юмора-это залог отличной экскурсии. 4.11 открывали для себя коломенский Кремль, а 5.11 ездили по отдалëнным от центра церквям и монастырям. Время пролетело настолько быстро, что мы опомниться не успели! Кроме того, Роман подсказал нам отличные кафе и музеи города. Огромное удовольствие познавать город с гидом, который любит свой город, постоянно обновляет знания о нëм и рассказывает истории с огнём в глазах! Непременно вернëмся в Коломну в тëплое время, чтобы снова походить с Романом по еë интересным уголкам и дворикам!

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А
Спасибо большое Роману за экскурсию "Чудотворные святыни Коломны"! Время пролетело незаметно, а экскурсия получилась очень интересной и насыщенной. Роман познакомил нас с храмами и монастырями Коломны, каждый из которых имеет
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свою уникальную историю и свои уникальные святыни, поклониться которым приходят и приезжают множество людей. Одновременно мы узнали много фактов из истории и современной жизни Коломны. Несмотря на морозную погоду, было очень душевно и интересно!

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О
В чудесный сентябрьский день побывали на экскурсии Чудотворные святыни Коломны с гидом Романом, впечатления очень сильные, исключительно позитивные. Продуманный маршрут, аккуратное вождение, замечательное умение экскурсовода подать обширные знания и личный духовный опыт и, конечно же, сами храмы и монастыри Коломны способствовали этим сильным впечатлениям. Огромная благодарность Роману за такую прекрасную возможность прикоснуться к святыням!
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Е
Роман провел нам замечательную экскурсию. Особенно ценно, что рассказал чудесные истории личного опыта и опыта знакомых. По нашей просьбе адаптировал нам экскурсию на более короткое время, ведь мы были с двумя детьми. Кстати, с детьми Роман нам тоже помог. Очень понравилось, очень было интересно. Благодарим и советуем
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