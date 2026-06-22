На экскурсии-квесте вы увидите сохранившиеся башни и стены Кремля. Мы будем ориентироваться по карте. Подойдем к Маринкиной башне, которая по сей день окутана городскими легендами и хранит истории о колдунье, несметных сокровищах и хитрых замыслах польской царицы. Заглянете в Брусенскую обитель, где находится церковь, построенная после похода Ивана Грозного на Казань. Ощутите дух Средневековья на Соборной площади, узнаете, насколько хорошо были защищены от врагов знаменитые Пятницкие ворота. А также раскроете, почему Коломну так любил Дмитрий Донской, как в 16 веке выглядел Кремль и что такое «бассейка».
Увлекательные задания квеста
Авторские интерактивные элементы не дадут скучать на маршруте. Выполняя задания, вы закрепите новые знания, окунетесь в атмосферу событий, которые были так давно. Почувствуете себя архитекторами, строившими Кремль, и попробуете расшифровать необычное послание. В конце, в награду за старания, все участники получат сувениры!
Кому подойдёт квест-экскурсия:
Для каждой группы разработаны задания различного уровня:
для родителей с детьми 7+
для подростков
для групп, состоящих только из взрослых участников
для организованных групп школьников
Организационные детали
Программа не предполагает заход в храмы и подъем на стену Кремля
Экскурсию для вас проведу я или профессиональный гид Екатерина
Дополнительные расходы не предусмотрены
По запросу возможно проведение экскурсий для групп до 30 человек (подробности уточняйте в переписке с гидом).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4481 туриста
Я историк и представитель команды гидов в Коломне. Вместе со мной о многовековой истории города вам расскажет Екатерина — профессиональный гид и автор многих экскурсий. Мы — те самые местные жители, которые знают и любят свой город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Е
Елена
Благодарим Екатерину за интересную квест-экскурсию "Секреты древней книги"! Я очень волновалась, когда выбирала варианты экскурсий по Коломенскому кремлю, т. к. нужно было заинтересовать подростков, которых, как известно, мало чем можно читать дальшеуменьшить
удивить… Историческая игра-путешествие, которую провела Екатерина, увлекла наших всегда занятых своими телефонами девочек-подростков: они разгадывали ребусы, загадки, вспоминали исторические события нашей истории и интересные ненавязчиво узнавали интересные факты… "Секрет древней книги" в конце экскурсии мы дружно разгадали и даже получили симпатичные сувениры.. Большое спасибо, Екатерина, квест-игра запомнилась, рекомендую Вас своим друзьям!
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Виктория
Приехали на экскурсию трое взрослых с двумя детьми 7-8лет. Подбирали экскурсию исходя из описания и отзывов, чтобы было интересно и взрослым и детям. Выбрали данную квест-экскурсию, и нисколько не пожалели, читать дальшеуменьшить
потому что только с гидом можно узнать столько интересного о городе, его истории и жителях. Мария - прекрасный рассказчик, вовлекла и взрослых и детей в этот интересный квест. Дети с радостью отвечали на вопросы, отгадывали загадки и слушали, что было для нас не маловажно. Мы послушали интересную историю о стенах и башнях Кремля, о самом городе. Вообще все прошло отлично. Очень рекомендую!
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А
Анна
Классная идея экскурсии-квеста!
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Ольга
Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!
Рассмотрели башни Кремля (особенно впечатлила Маринкина башня с её легендами!) и узнали удивительные факты о Коломне читать дальшеуменьшить
— например, что Дмитрий Донской венчался в Коломне.
Что особенно понравилось — это формат квеста. Вместо обычного рассказа — интересные задания, загадки и шифры: мы искали подсказки, расшифровывали послания и буквально чувствовали себя исследователями, раскрывающими тайны древней книги. Благодаря этому экскурсия оказалась увлекательной и для дочки (12 лет), и для взрослых: интерес рос с каждым новым этапом!
Гид Мария вела экскурсию интересно. Видно, что человек искренне любит своё дело и знает историю города.
Отдельно отмечу финальный сюрприз. Это стало приятным завершением насыщенного и познавательного приключения.
1,5 часа пролетели незаметно, а впечатлений хватит надолго. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям и знакомым — особенно тем, кто путешествует с детьми. Спасибо за такой необычный и запоминающийся опыт!
+1
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Ольга
В нашей группе из 5 человек были представлено несколько поколений: бабушка, дети и внуки-подростки) И всем очень понравился квест! Мария интересно и просто рассказывала о Коломне, а формат позволил запомнить много интересных фактов. Обязательно приедем еще и снова погуляем с Марией! Теперь уже с новым квестом) Спасибо огромное за такое увлекательное погружение в историю Коломны!
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась. Екатерина рассказала много фактов, вопросы и задания квеста интересны и детям, и взрослым. Замечательно провели время, спасибо большое Екатерине!
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