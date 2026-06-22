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Квест-экскурсия в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»

Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Представьте себя настоящим исследователем древних тайн в самом сердце Коломны.

Квест «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле - это не просто прогулка, а настоящее приключение, где каждый шаг открывает часть истории
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города.

Вас ждут захватывающие задания, загадки прошлого и уникальная возможность увидеть Кремль глазами его создателей.

Эта экскурсия станет отличным выбором для семей с детьми, подростков и взрослых, желающих окунуться в атмосферу средневековья и узнать Коломну с новой стороны.

Программа адаптирована под разные возрастные группы, не требует дополнительных расходов и обещает быть незабываемым приключением для каждого участника

5
213 отзывов

6 причин купить этот квест

  • 🗝️ Уникальный квест в историческом месте
  • 📜 Окунитесь в легенды и тайны Коломны
  • 🏰 Исследуйте архитектурные памятники
  • 🧩 Интерактивные задания для всех возрастов
  • 🎁 Приятные призы за участие
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»

Что можно увидеть

  • Маринкина башня
  • Брусенская обитель
  • Соборная площадь
  • Пятницкие ворота

Описание квеста

Динамичное и интересное знакомство с Кремлем

На экскурсии-квесте вы увидите сохранившиеся башни и стены Кремля. Мы будем ориентироваться по карте. Подойдем к Маринкиной башне, которая по сей день окутана городскими легендами и хранит истории о колдунье, несметных сокровищах и хитрых замыслах польской царицы. Заглянете в Брусенскую обитель, где находится церковь, построенная после похода Ивана Грозного на Казань. Ощутите дух Средневековья на Соборной площади, узнаете, насколько хорошо были защищены от врагов знаменитые Пятницкие ворота. А также раскроете, почему Коломну так любил Дмитрий Донской, как в 16 веке выглядел Кремль и что такое «бассейка».

Увлекательные задания квеста

Авторские интерактивные элементы не дадут скучать на маршруте. Выполняя задания, вы закрепите новые знания, окунетесь в атмосферу событий, которые были так давно. Почувствуете себя архитекторами, строившими Кремль, и попробуете расшифровать необычное послание. В конце, в награду за старания, все участники получат сувениры!

Кому подойдёт квест-экскурсия:

Для каждой группы разработаны задания различного уровня:

  • для родителей с детьми 7+
  • для подростков
  • для групп, состоящих только из взрослых участников
  • для организованных групп школьников

Организационные детали

  • Программа не предполагает заход в храмы и подъем на стену Кремля
  • Экскурсию для вас проведу я или профессиональный гид Екатерина
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • По запросу возможно проведение экскурсий для групп до 30 человек (подробности уточняйте в переписке с гидом).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На территории Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4481 туриста
Я историк и представитель команды гидов в Коломне. Вместе со мной о многовековой истории города вам расскажет Екатерина — профессиональный гид и автор многих экскурсий. Мы — те самые местные жители, которые знают и любят свой город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
206
4
4
3
2
2
1
1
Е
Благодарим Екатерину за интересную квест-экскурсию "Секреты древней книги"! Я очень волновалась, когда выбирала варианты экскурсий по Коломенскому кремлю, т. к. нужно было заинтересовать подростков, которых, как известно, мало чем можно
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удивить… Историческая игра-путешествие, которую провела Екатерина, увлекла наших всегда занятых своими телефонами девочек-подростков: они разгадывали ребусы, загадки, вспоминали исторические события нашей истории и интересные ненавязчиво узнавали интересные факты… "Секрет древней книги" в конце экскурсии мы дружно разгадали и даже получили симпатичные сувениры..
Большое спасибо, Екатерина, квест-игра запомнилась, рекомендую Вас своим друзьям!

Благодарим Екатерину за интересную квест-экскурсию "Секреты древней книги"! Я очень волновалась, когда выбирала варианты экскурсий по
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Виктория
Приехали на экскурсию трое взрослых с двумя детьми 7-8лет. Подбирали экскурсию исходя из описания и отзывов, чтобы было интересно и взрослым и детям. Выбрали данную квест-экскурсию, и нисколько не пожалели,
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потому что только с гидом можно узнать столько интересного о городе, его истории и жителях. Мария - прекрасный рассказчик, вовлекла и взрослых и детей в этот интересный квест. Дети с радостью отвечали на вопросы, отгадывали загадки и слушали, что было для нас не маловажно. Мы послушали интересную историю о стенах и башнях Кремля, о самом городе. Вообще все прошло отлично. Очень рекомендую!

Приехали на экскурсию трое взрослых с двумя детьми 7-8лет. Подбирали экскурсию исходя из описания и отзывов,
Приехали на экскурсию трое взрослых с двумя детьми 7-8лет. Подбирали экскурсию исходя из описания и отзывов,
Приехали на экскурсию трое взрослых с двумя детьми 7-8лет. Подбирали экскурсию исходя из описания и отзывов,
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А
Классная идея экскурсии-квеста!
Классная идея экскурсии-квеста!
Классная идея экскурсии-квеста!
Классная идея экскурсии-квеста!
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Ольга
Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!

Рассмотрели башни Кремля (особенно впечатлила Маринкина башня с её легендами!) и узнали удивительные факты о Коломне
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— например, что Дмитрий Донской венчался в Коломне.

Что особенно понравилось — это формат квеста. Вместо обычного рассказа — интересные задания, загадки и шифры: мы искали подсказки, расшифровывали послания и буквально чувствовали себя исследователями, раскрывающими тайны древней книги. Благодаря этому экскурсия оказалась увлекательной и для дочки (12 лет), и для взрослых: интерес рос с каждым новым этапом!

Гид Мария вела экскурсию интересно. Видно, что человек искренне любит своё дело и знает историю города.

Отдельно отмечу финальный сюрприз. Это стало приятным завершением насыщенного и познавательного приключения.

1,5 часа пролетели незаметно, а впечатлений хватит надолго. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям и знакомым — особенно тем, кто путешествует с детьми. Спасибо за такой необычный и запоминающийся опыт!

Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!
Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!
Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!
Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!
Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!
Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!
Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!
Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!+1
Сегодня побывали на квест‑экскурсии «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле — и остались в восторге!
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Ольга
В нашей группе из 5 человек были представлено несколько поколений: бабушка, дети и внуки-подростки) И всем очень понравился квест! Мария интересно и просто рассказывала о Коломне, а формат позволил запомнить много интересных фактов. Обязательно приедем еще и снова погуляем с Марией! Теперь уже с новым квестом) Спасибо огромное за такое увлекательное погружение в историю Коломны!
В нашей группе из 5 человек были представлено несколько поколений: бабушка, дети и внуки-подростки) И всем
В нашей группе из 5 человек были представлено несколько поколений: бабушка, дети и внуки-подростки) И всем
В нашей группе из 5 человек были представлено несколько поколений: бабушка, дети и внуки-подростки) И всем
В нашей группе из 5 человек были представлено несколько поколений: бабушка, дети и внуки-подростки) И всем
В нашей группе из 5 человек были представлено несколько поколений: бабушка, дети и внуки-подростки) И всем
В нашей группе из 5 человек были представлено несколько поколений: бабушка, дети и внуки-подростки) И всем
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Е
Экскурсия очень понравилась. Екатерина рассказала много фактов, вопросы и задания квеста интересны и детям, и взрослым. Замечательно провели время, спасибо большое Екатерине!
Экскурсия очень понравилась. Екатерина рассказала много фактов, вопросы и задания квеста интересны и детям, и взрослым.
Экскурсия очень понравилась. Екатерина рассказала много фактов, вопросы и задания квеста интересны и детям, и взрослым.
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