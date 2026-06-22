Представьте себя настоящим исследователем древних тайн в самом сердце Коломны.Квест «Секреты древней книги» в Коломенском Кремле - это не просто прогулка, а настоящее приключение, где каждый шаг открывает часть истории

города. Вас ждут захватывающие задания, загадки прошлого и уникальная возможность увидеть Кремль глазами его создателей. Эта экскурсия станет отличным выбором для семей с детьми, подростков и взрослых, желающих окунуться в атмосферу средневековья и узнать Коломну с новой стороны. Программа адаптирована под разные возрастные группы, не требует дополнительных расходов и обещает быть незабываемым приключением для каждого участника

Описание квеста

Динамичное и интересное знакомство с Кремлем

На экскурсии-квесте вы увидите сохранившиеся башни и стены Кремля. Мы будем ориентироваться по карте. Подойдем к Маринкиной башне, которая по сей день окутана городскими легендами и хранит истории о колдунье, несметных сокровищах и хитрых замыслах польской царицы. Заглянете в Брусенскую обитель, где находится церковь, построенная после похода Ивана Грозного на Казань. Ощутите дух Средневековья на Соборной площади, узнаете, насколько хорошо были защищены от врагов знаменитые Пятницкие ворота. А также раскроете, почему Коломну так любил Дмитрий Донской, как в 16 веке выглядел Кремль и что такое «бассейка».

Увлекательные задания квеста

Авторские интерактивные элементы не дадут скучать на маршруте. Выполняя задания, вы закрепите новые знания, окунетесь в атмосферу событий, которые были так давно. Почувствуете себя архитекторами, строившими Кремль, и попробуете расшифровать необычное послание. В конце, в награду за старания, все участники получат сувениры!

Кому подойдёт квест-экскурсия:

Для каждой группы разработаны задания различного уровня:

для родителей с детьми 7+

для подростков

для групп, состоящих только из взрослых участников

для организованных групп школьников

Организационные детали