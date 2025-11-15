Билеты
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5734 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеПутешествие по древней Коломне
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
13 дек в 11:30
20 дек в 11:30
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю
Коломенский кремль - сердце древнего города. Исследуйте его стены, башни и храмы, узнайте об истории и легендах, связанных с этими местами
Начало: У коломенского городового
12 дек в 11:30
13 дек в 16:30
2500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульнара15 ноября 2025Все отлично, на одном дыхании.
Спасибо большое
- ЕЕкатерина24 октября 2025Все было замечательно! Спасибо большое вам за экскурсию!
- ТТатьяна11 октября 2025Замечательная экскурсия, прекрасная программа, отличный экскурсовод.
- ЕЕкатерина17 сентября 2025Классная и очень познавательная прогулка!
Очень советую!
Я была в Коломне много раз, но не знала историю трамваев, а она заслуживает внимания!
- ООльга13 сентября 2025Потрясающая экскурсия! Спасибо за Ваш труд! Маргарита отличный рассказчик. Приедем ещё😀
- ДДмитрий24 августа 2025Отличное мероприятие для всех, кто любит трамваи! Экскурсовод Маргарита рассказывала интересные факты о Коломне и истории трамваев. Ещё в экскурсию входил скромный, но сытный обед. В общем, мне, безусловно, понравилось!
- ЕЕлена3 августа 2025Экскурсия очень познавательная время прлетело быстро. Смотровая площадка оказалась сюрпризом,это здороао. Одно огорчило-машину оставили у гостиницы Советской,рядом с Депо,обратно пришлось с детьми из Старого Города пешком брести обратно.
- AANDREY26 мая 2025Отличная экскурсия на трамвае по городу.
- ДДмитрий25 мая 2025Если вы хотите погрузиться в атмосферу истории и волшебства, эта экскурсия — идеальный выбор! Путешествие на коломенском трамвае оставило незабываемые
- ККонстантин15 мая 2025Замечательная и познавательная экскурсия на коломенском трамвае, позволившая открыть новое в Коломне! Отдельное спасибо прекрасному, позитивному и доброжелательному экскурсоводу Маргарите и её команде!!!
- ССветлана3 мая 2025Экскурсия на 5+. Нам повезло, мы попали на маршрут с подъемом на колокольню. В трамвае было очень интересно и познавательно. Виды на город с высоты просто отличные.
- ммилана2 апреля 2025Яркая, познавательная экскурсия по городу на трамвае! Не первый раз в Коломне, но этот формат лучший! Профессиональный гид, продумано до мелочей, увлекательно!! Супер!!!!
- ААнтонина2 марта 2025Необычно и весело))
Маргарите спасибо за настроение!
Накормили блинами, выпал с мясом🤗 поверье говорит, что в этом году прибавка- покупка квартиры))
- ММарина26 января 2025Отличная экскурсия! Ездили с двумя маленькими детьми! Все очень интересно, познавательно, впечатляет! Спасибо Маргарите за такие положительные эмоции! Обязательно продолжим знакомство по другим программам! Всем рекомендуем!
- ИИрина8 декабря 2024Необычный формат для быстрого знакомства с городом. У нас доп. сюрпризом было рисование достопримечательностей по пути следования. Интересный опыт 🙂. Фотограф и подарки приятно удивили. Спасибо организаторам.
- ООльга5 ноября 2024Слишком быстро кончилась эксскурсия, с учётом организационных моментов получилось не более 45 минут. Ну и не указано,что это не эксскурсия,а театральный перформанс. Без ребенка было бы очень странно пойти на это мероприятие,с детьми интересно.
- ЕЕлена3 ноября 2024Экскурсия необычная, но очень интересная!!! Антураж советского прошлого нашей страны! Мы были с детьми, они не могут помнить это время,
- ЕЕлена3 ноября 2024Отличная экскурсия, очень много узнали о Коломне, как об индустриальном и научном городе! Фишка экскурсии - погружение в недавнее прошлое
- ААнна26 октября 2024Спасибо за такую интересную задумку - экскурсия на трамвае.
Приезжали в Коломну много раз, но никогда не были в местах которые предусматривает экскурсия.
Маргарита всех сплотила, подняла настроение и подарила небольшие сувениры.
Уходили все с улыбками на лице.
Спасибо!
- ААндрей6 октября 2024Спасибо за необычную и интересную экскурсию! Нам все понравилось!
