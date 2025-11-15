Мои заказы

Музей трамваев – экскурсии в Коломне

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей трамваев» в Коломне, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Коломенский кремль и Посад за 1 день
Пешая
2.5 часа
36 отзывов
Билеты
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5734 ₽ за всё до 5 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия на вашем автомобиле
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
По всей Коломне - на автомобиле гида
На машине
4.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Путешествие по древней Коломне
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
3 часа
92 отзыва
Билеты
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по городу на трамвае
На трамвае
1 час
58 отзывов
Групповая
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
13 дек в 11:30
20 дек в 11:30
900 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю
Коломенский кремль - сердце древнего города. Исследуйте его стены, башни и храмы, узнайте об истории и легендах, связанных с этими местами
Начало: У коломенского городового
12 дек в 11:30
13 дек в 16:30
2500 ₽ за всё до 5 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Пешая
2 часа
502 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульнара
    15 ноября 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Все отлично, на одном дыхании.
  • Е
    Екатерина
    24 октября 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
  • Т
    Татьяна
    11 октября 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Замечательная экскурсия, прекрасная программа, отличный экскурсовод.
  • Е
    Екатерина
    17 сентября 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
  • О
    Ольга
    13 сентября 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Потрясающая экскурсия! Спасибо за Ваш труд! Маргарита отличный рассказчик. Приедем ещё😀
  • Д
    Дмитрий
    24 августа 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Отличное мероприятие для всех, кто любит трамваи! Экскурсовод Маргарита рассказывала интересные факты о Коломне и истории трамваев. Ещё в экскурсию входил скромный, но сытный обед. В общем, мне, безусловно, понравилось!
  • Е
    Елена
    3 августа 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Экскурсия очень познавательная время прлетело быстро. Смотровая площадка оказалась сюрпризом,это здороао. Одно огорчило-машину оставили у гостиницы Советской,рядом с Депо,обратно пришлось с детьми из Старого Города пешком брести обратно.
  • A
    ANDREY
    26 мая 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Отличная экскурсия на трамвае по городу.
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Если вы хотите погрузиться в атмосферу истории и волшебства, эта экскурсия — идеальный выбор! Путешествие на коломенском трамвае оставило незабываемые
    впечатления, и вот почему:
    1. Уникальный формат и маршрут
    Экскурсия длится 1 час, за который вы успеваете проехать по ключевым достопримечательностям: Гостиница Советская, памятник Гагарину, трамвайное депо и другие локации.
    2. Гид-контроллер, Маргарита Тимофеевна, не просто рассказывает факты, а оживляет историю. Например, вы узнаете, что такое «метр с кепкой», погасите талон в настоящем компостере и даже поучаствуете в розыгрыше «счастливого билета».
    3. Поездка на трамвае — это не просто осмотр города, а настоящее путешествие во времени. Особенно трогательно, что Коломна — единственный город Подмосковья с сохранившимся трамвайным сообщением. А после экскурсии можно посетить Музей трамваев, где история продолжается.
    4. Удобство организации
    Бронирование без предоплаты, возможность оплаты на месте и гибкие условия отмены (полный возврат за 48 часов) делают планирование поездки максимально комфортным.
    5. Подходит для всех!
    Экскурсия идеальна для семей с детьми (до 7 лет бесплатно), дружеских компаний и даже для тех, кто думает, что знает Коломну наизусть. Даже в дождь или снег гиды умеют создать уютную атмосферу.
    По итогу: «Трамвай желаний» — это не просто экскурсия, а эмоция, которая останется с вами надолго. Отличное сочетание истории, интерактива и профессионального подхода. Обязательно возьмите с собой хорошее настроение — и Коломна откроется для вас с новой стороны! 🌟🌟🌟🌟🌟

  • К
    Константин
    15 мая 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Замечательная и познавательная экскурсия на коломенском трамвае, позволившая открыть новое в Коломне! Отдельное спасибо прекрасному, позитивному и доброжелательному экскурсоводу Маргарите и её команде!!!
  • С
    Светлана
    3 мая 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
  • м
    милана
    2 апреля 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Яркая, познавательная экскурсия по городу на трамвае! Не первый раз в Коломне, но этот формат лучший! Профессиональный гид, продумано до мелочей, увлекательно!! Супер!!!!
  • А
    Антонина
    2 марта 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
    Необычно и весело))
    Маргарите спасибо за настроение!
    Накормили блинами, выпал с мясом🤗 поверье говорит, что в этом году прибавка- покупка квартиры))
  • М
    Марина
    26 января 2025
    Экскурсия по городу на трамвае
  • И
    Ирина
    8 декабря 2024
    Экскурсия по городу на трамвае
  • О
    Ольга
    5 ноября 2024
    Экскурсия по городу на трамвае
  • Е
    Елена
    3 ноября 2024
    Экскурсия по городу на трамвае
    Экскурсия необычная, но очень интересная!!! Антураж советского прошлого нашей страны! Мы были с детьми, они не могут помнить это время,
    но им очень понравилось! А мы с мужем и нашими друзьями перенеслись в своё детство и юность!!! Было приятно вспомнить молодость!
    Неожиданно были презенты в конце экскурсии, что избавило от необходимости покупать сувениры!!!)))
    Спасибо большое команде, автору и ведущему экскурсии!!!

  • Е
    Елена
    3 ноября 2024
    Экскурсия по городу на трамвае
    Отличная экскурсия, очень много узнали о Коломне, как об индустриальном и научном городе! Фишка экскурсии - погружение в недавнее прошлое
    страны! Очень позитивный экскурсовод Маргарита и её помощники Александра и фотограф Андрей!!! Огромная благодарность за антураж, за то, что сохранили трамвай, как вид транспорта и придумали такую чудесную экскурсию!!!
  • А
    Анна
    26 октября 2024
    Экскурсия по городу на трамвае
    Спасибо за такую интересную задумку - экскурсия на трамвае.
    Приезжали в Коломну много раз, но никогда не были в местах которые предусматривает экскурсия.
    Маргарита всех сплотила, подняла настроение и подарила небольшие сувениры.
    Уходили все с улыбками на лице.
    Спасибо!
  • А
    Андрей
    6 октября 2024
    Экскурсия по городу на трамвае
    Спасибо за необычную и интересную экскурсию! Нам все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Музей трамваев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Коломенский кремль и Посад за 1 день
  2. Повести Коломны: обзорная экскурсия на вашем автомобиле
  3. По всей Коломне - на автомобиле гида
  4. Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
  5. Экскурсия по городу на трамвае
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Соборная площадь
  4. Кремль
  5. Пятницкие ворота
  6. Маринкина Башня
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Церковь Николы на Посаде
  10. Памятник Водовозу
Сколько стоит экскурсия по Коломне в декабре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Музей трамваев" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 900 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 824 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
