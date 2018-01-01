В ходе экскурсии 🧭 по Коломне мы познакомимся со всеми основными достопримечательностями 🏛️ города: каменный Кремль XVI века, торгово-ремесленный Посад, обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением древних монастырей.

Каменное сердце города - оборонительные стены и башни, за которыми спрятаны величественные монастыри, храмы и купеческие особняки. Коломна помнит пребывание Дмитрия Донского и Ивана Грозного, Марины Мнишек и Екатерины Великой, - и это только часть важных лиц, оставивших след в истории 📖 города.

На торгово-ремесленном Посаде мы узнает чем жил город 🏙️ и какие производства держали местные купцы: скотопромышленники и мыловары, фруктовые сады и производство пастилы, царская пасека и многое другое.

Увидим знаменитую коломенскую "Жар-птицу" - великолепный старообрядческий храм и единственный не закрывавшийся в советские годы храм в Гончарной слободе, в котором сохранились интерьер и церковная утварь XVII-XIX веков.

На обзорной экскурсии мы проедем по главной магистрали города - бывшему Астраханскому тракту, узнаем о недалеком прошлом и настоящем Коломны. На стрелке Москва-реки и Оки мы познакомимся со Старо-Голутвиным монастырем - обителью преподобного Сергия Радонежского.

Организационные детали: