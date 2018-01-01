  1. Россия
  2. Экскурсии

Вся Коломна за день

5
14 отзывов
Воробьев М.
Воробьев М. – Гид из Коломны
Вся Коломна за день
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Вся Коломна за день
Вся Коломна за день

Что вы увидите

  • каменный Кремль XVI века
  • торгово-ремесленный Посад
  • обзорная экскурсия по городу
  • древние монастыри.
В ходе экскурсии 🧭 по Коломне мы познакомимся со всеми основными достопримечательностями 🏛️ города: каменный Кремль XVI века, торгово-ремесленный Посад, обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением древних монастырей.
Каменное сердце города - оборонительные стены и башни, за которыми спрятаны величественные монастыри, храмы и купеческие особняки. Коломна помнит пребывание Дмитрия Донского и Ивана Грозного, Марины Мнишек и Екатерины Великой, - и это только часть важных лиц, оставивших след в истории 📖 города.
На торгово-ремесленном Посаде мы узнает чем жил город 🏙️ и какие производства держали местные купцы: скотопромышленники и мыловары, фруктовые сады и производство пастилы, царская пасека и многое другое.
Увидим знаменитую коломенскую "Жар-птицу" - великолепный старообрядческий храм и единственный не закрывавшийся в советские годы храм в Гончарной слободе, в котором сохранились интерьер и церковная утварь XVII-XIX веков.
На обзорной экскурсии мы проедем по главной магистрали города - бывшему Астраханскому тракту, узнаем о недалеком прошлом и настоящем Коломны. На стрелке Москва-реки и Оки мы познакомимся со Старо-Голутвиным монастырем - обителью преподобного Сергия Радонежского.

Организационные детали:

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Транспортное обслуживание.
Начало и место завершения
🚩 Коломна, ул. Лажечникова. д. 1
Вся Коломна за день
Вся Коломна за день
Вся Коломна за день
Вся Коломна за день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Воробьев М.
Воробьев М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

14 отзывов оставили туристы

Воробьев М. проводит ещё 5 экскурсий

Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
2 000
2 часа
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
19 отзывов
Обзорная экскурсия по территории Коломенского кремля
300
1 час
Обзорная экскурсия по территории Коломенского кремля
7 отзывов
Коломна для души — экскурсия по святым местам
5 800
4 часа
Коломна для души — экскурсия по святым местам
7 отзывов
Коломна и Зарайск: один день — два кремля
6 500
6 часов
Коломна и Зарайск: один день — два кремля
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами
950
2 часа
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами
5 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 600
2 часа
Кремль и Посад. Дыхание Истории
201 отзыв
История и легенды неприступной крепости
Тайны и легенды Коломенского Кремля
1 800
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
168 отзывов
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломна. Обзорная экскурсия
1 600
1 час
Коломна. Обзорная экскурсия
69 отзывов
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Коломна литературная и не только
скидка35%
600
390
2 часа
Коломна литературная и не только
42 отзыва
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
Очарование кремлёвских улочек
1 600
1 час
Очарование кремлёвских улочек
23 отзыва
Погрузиться в атмосферу минувших эпох и в задушевность провинциального городка
Коломенский Посад
1 300
1 час
Коломенский Посад
20 отзывов
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников