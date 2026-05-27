Приглашаю на атмосферную фотопрогулку по живописным улочкам Коломны! За 30 минут мы успеем посетить 1–2 ключевых локации и сделать выразительные кадры, чтобы вы увезли с собой яркие воспоминания. Маршрут можно адаптировать под ваши пожелания — всё, чтобы прогулка была максимально комфортной.
Описание фото-прогулки
Классические локации на выбор
- Кремль — сердце Коломны и идеальное место для атмосферных снимков с историческим колоритом.
- Музей Пастилы — пространство с очаровательной усадебной архитектурой
- Михайловская набережная — живописная прогулочная зона с видами на реку и город
- Пятницкие ворота — одно из самых фотогеничных мест города.
- Москворецкая набережная — место, где природа и архитектура соединяются в гармоничном ансамбле.
- Арт‑квартал «Патефонка» — современное творческое пространство на территории бывшего завода.
Формат и результат
Снимаю на фотоаппарат Canon EOS R6. Вы получите от 30 до 60 фотографий (обычно 50+) ссылкой на облачное хранилище, все — в авторской обработке. Срок готовности от 1 до 4 недель.
Организационные детали
Можно дополнительно заказать профессиональный макияж, арендовать студию или подобрать наряд (обсудим в переписке до заказа).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Коломне
Я фотограф. Живу и работаю в городе Коломна всю свою жизнь. Знаю самые красивые и интересные места в городе. С удовольствием проведу для вас фотосессию, чтобы сохранить качественные и яркие моменты вашего путешествия
от 5000 ₽ за экскурсию