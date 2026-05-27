Приглашаю на атмосферную фотопрогулку по живописным улочкам Коломны! За 30 минут мы успеем посетить 1–2 ключевых локации и сделать выразительные кадры, чтобы вы увезли с собой яркие воспоминания. Маршрут можно адаптировать под ваши пожелания — всё, чтобы прогулка была максимально комфортной.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Классические локации на выбор

Кремль — сердце Коломны и идеальное место для атмосферных снимков с историческим колоритом.

Музей Пастилы — пространство с очаровательной усадебной архитектурой

Михайловская набережная — живописная прогулочная зона с видами на реку и город

Пятницкие ворота — одно из самых фотогеничных мест города.

Москворецкая набережная — место, где природа и архитектура соединяются в гармоничном ансамбле.

Арт‑квартал «Патефонка» — современное творческое пространство на территории бывшего завода.

Формат и результат

Снимаю на фотоаппарат Canon EOS R6. Вы получите от 30 до 60 фотографий (обычно 50+) ссылкой на облачное хранилище, все — в авторской обработке. Срок готовности от 1 до 4 недель.

Организационные детали

Можно дополнительно заказать профессиональный макияж, арендовать студию или подобрать наряд (обсудим в переписке до заказа).