Маргарита проводит ещё 5 экскурсий

Коломна - город с многовековой историей.На обзорной экскурсии вы посетите Коломенский кремль с его мощными башнями и церквями, узнаете о военной истории и легендах.Прогулка по Коломенскому Посаду откроет вам старинные

слободы и храмы, а также быт горожан XVIII века. В храме Зачатия Иоанна Предтечи вы услышите тайну Коломенского зверя. Богородице-Рождественский Бобренев монастырь расскажет о победе на Куликовом поле, а Богоявленский Старо-Голутвин монастырь - о жизни монахов. Транспорт для 1-3 человек включён в стоимость, возможно расширение группы за доплату

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии по Коломне. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по историческим местам особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой города, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода может сделать прогулки менее комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.