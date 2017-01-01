Маргарита проводит ещё 5 экскурсий

На большой обзорной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с главными памятниками старинной Коломны. Мы исследуем как исторический центр, так и современную и промышленную части города. В нашем маршруте:
Коломенский кремль — мы осмотрим фрагменты крепостной стены XVI века, мощные башни, церкви и соборы. Я посвящу вас в военную историю 📖 кремля и поделюсь легендой о Марине Мнишек и тайном кладе.
Коломенский Посад, который практически не изменился с 18 века. Вы прогуляетесь 👣 по слободам, любуясь колоритными домиками, отыщете русские катальные горки и качели, увидите действующий старообрядческий храм и зайдете в церковь ⛪ Богоявления в Гончарах, которая хранит множество древних святынь. Я расскажу о быте горожан прошлых столетий и вспомню известных людей, любивших улочки Коломенского Посада.
Храм Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах — один из древнейших на Подмосковной земле, который откроет вам тайну Коломенского зверя.
Богородице-Рождественскиий Бобренев монастырь — памятник победы на Куликовом поле. Здесь вы также увидите храм «Поющих ангелов», где хранятся две чудотворные Феодоровские иконы Божьей матери и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»). Мы прогуляемся по территории Коломенской духовной семинарии и поговорим о жизни монахов тогда и сейчас.
Организационные детали
Для экскурсии потребуется транспорт — ваш автомобиль или арендованный транспорт. Стоимость аренды — от 800 руб. /час (обычно транспорт нужен на 2 часа).
Начало и место завершения
🚩 у чёрно-белой будки городового
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Маргарита, мне 26 и я профессионально занимаюсь проведением экскурсий. 8 лет назад я закончила курсы экскурсоведения и с тех пор знакомлю гостей Коломны с историей этого славного города. В 2017 году я стала победителем в конкурсе на звание лучшего экскурсовода Коломны. Больше всего я люблю рассказывать о тайнах и легендах Коломны - они пронизывают каждую улочку Коломны, от них захватывает дух. Мой подход к проведению экскурсий - это сделать путешествие интересным для каждого человека, помочь ему влюбиться в этот чудесный город. Отличительная черта моего подхода - основной упор путешествия делается не на сухие факты, а на красочное и яркое описание богатой истории Коломны, тайны и легенды, которыми изобилует Коломна. Я провожу экскурсии потому, что очень люблю этот город и хочу показать гостям как он прекрасен. Любите ли Вы Коломну так, как люблю её я!? Даже если вы пока не можете ответить на этот вопрос утвердительно, уверяю Вас, после нашей экскурсии, вы влюбитесь в этот замечательный город!