Маргарита проводит ещё 5 экскурсий

Коломна - город с многовековой историей.
На обзорной экскурсии вы посетите Коломенский кремль с его мощными башнями и церквями, узнаете о военной истории и легендах.
Прогулка по Коломенскому Посаду откроет вам старинные
На обзорной экскурсии вы посетите Коломенский кремль с его мощными башнями и церквями, узнаете о военной истории и легендах.
Прогулка по Коломенскому Посаду откроет вам старинные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Коломенского кремля
- 🏛 Прогулка по Коломенскому Посаду
- ⛪ Храм Зачатия Иоанна Предтечи
- 🕍 Богородице-Рождественский Бобренев монастырь
- 🧑🤝🧑 Индивидуальный подход и транспорт
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии по Коломне. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по историческим местам особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой города, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода может сделать прогулки менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Коломенский Посад
- Храм Зачатия Иоанна Предтечи
- Богородице-Рождественский Бобренев монастырь
- Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
Описание экскурсии
На большой обзорной экскурсии вы познакомитесь с главными памятниками старинной Коломны. Мы исследуем как исторический центр, так и современную и промышленную части города. В нашем маршруте:
- Коломенский кремль — мы осмотрим фрагменты крепостной стены XVI века, мощные башни, церкви и соборы. Я посвящу вас в военную историю кремля и поделюсь легендой о Марине Мнишек и тайном кладе.
- Коломенский Посад, который практически не изменился с 18 века. Вы прогуляетесь по слободам, любуясь колоритными домиками, отыщете русские катальные горки и качели, увидите действующий старообрядческий храм и зайдете в церковь Богоявления в Гончарах, которая хранит множество древних святынь. Я расскажу о быте горожан прошлых столетий и известных людях, любивших улочки Коломенского Посада.
- Храм Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах — один из древнейших на Подмосковной земле, который откроет вам тайну Коломенского зверя.
- Богородице-Рождественскиий Бобренев монастырь — памятник победы на Куликовом поле. Здесь вы также увидите храм «Поющих ангелов», где хранятся две чудотворные Феодоровские иконы Божьей матери и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.
- Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»). Мы прогуляемся по территории Коломенской духовной семинарии и поговорим о жизни монахов тогда и сейчас.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
- За доплату можно заказать экскурсию для большего числа участников
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У чёрно-белой будки городового
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 21762 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
е
Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Наталья- замечательный рассказчик, очень обаятельный человек, любящий и знающий историю своего города. Еще раз огромное Вам, Наталья спасибо!!!
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А
прекрасно провели время с чудесной Маргаритой! за почти 5 часов успели посмотреть ключевые поста и взять на заметку, что еще стоит посетить в следующий приезд!
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Это было прекрасно проведённое время в Коломне. Кроме того, что Маргарита глубоко погружена в тему, и, безусловно, высокий профессионал, она ещё создаёт очень приятную, камерную, душевную атмосферу общения. С её помощью погрузилась в Коломну, и не хотелось уезжать!
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Е
Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод. Были в Коломне с детьми 7 и 14 лет, всем, и детям и нам, взрослым, очень понравилось. Время пролетело незаметно!
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Е
Большое спасибо Маргарите! Очень познавательная, интересная и, если можно так выразиться, уютная экскурсия! Рекомендую!
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Л
Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.
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