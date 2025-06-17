Наша программа — это настоящее путешествие в прошлое Коломны и возможность провести время с семьёй весело и с пользой. Вы узнаете историю города и изучите устройство древней крепости, сыграете в старинные игры и посоревнуетесь в меткости и смекалке. Благодаря интерактивному формату дети и родители с интересом погрузятся в изучение истории!

Описание экскурсии

Коломна – один из древнейших городов Подмосковья. Она известна своей старинной архитектурой и кремлём, который с момента возведения каменных стен стал неприступным для захватчиков. А гостям, которые пришли с миром и настроены весело провести время в дружной компании, мы расскажем о прошлом города и встретим со всей теплотой души!

На нашем пути встретятся:

Улица Лажечникова

Башня Грановитая

Западная стена кремля

Михайловские ворота

Маринкина башня

Косая гора

Мы поведаем вам роль Коломны в защите рубежей нашей Родины: вы узнаете, как наш город обеспечивал столицу продовольствием и кто построил Коломенский кремль. А ещё:

Представим себя жителями древней Коломны и сразимся на безопасных мечах

Выясним, какие тайны скрываются за крепостными стенами и расскажем древнюю легенду города

Сравним современную и древнюю карты Коломны

Примем участие в соревновании по стрельбе из мини-арбалета по мишени

В завершении экскурсии каждый гость достанет из сундучка сладкий сувенир!

Организационные детали