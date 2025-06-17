Наша программа — это настоящее путешествие в прошлое Коломны и возможность провести время с семьёй весело и с пользой.
Вы узнаете историю города и изучите устройство древней крепости, сыграете в старинные игры и посоревнуетесь в меткости и смекалке. Благодаря интерактивному формату дети и родители с интересом погрузятся в изучение истории!
Вы узнаете историю города и изучите устройство древней крепости, сыграете в старинные игры и посоревнуетесь в меткости и смекалке. Благодаря интерактивному формату дети и родители с интересом погрузятся в изучение истории!
Описание экскурсии
Коломна – один из древнейших городов Подмосковья. Она известна своей старинной архитектурой и кремлём, который с момента возведения каменных стен стал неприступным для захватчиков. А гостям, которые пришли с миром и настроены весело провести время в дружной компании, мы расскажем о прошлом города и встретим со всей теплотой души!
На нашем пути встретятся:
- Улица Лажечникова
- Башня Грановитая
- Западная стена кремля
- Михайловские ворота
- Маринкина башня
- Косая гора
Мы поведаем вам роль Коломны в защите рубежей нашей Родины: вы узнаете, как наш город обеспечивал столицу продовольствием и кто построил Коломенский кремль. А ещё:
- Представим себя жителями древней Коломны и сразимся на безопасных мечах
- Выясним, какие тайны скрываются за крепостными стенами и расскажем древнюю легенду города
- Сравним современную и древнюю карты Коломны
- Примем участие в соревновании по стрельбе из мини-арбалета по мишени
В завершении экскурсии каждый гость достанет из сундучка сладкий сувенир!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей агентства
- Это семейная программа для детей старше 5 лет и их родителей
- Возможно провести эту экскурсию для организованной группы (до 45 человек)
ежедневно в 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 и 18:30
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|795 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 6063 туристов
Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Не просто знакомим с городом, а раскрываем ключевые темы иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марина
17 июн 2025
Нашим экскурсоводом была Варвара. Несмотря на дождливую погоду, провела нам очень интересную экскурсию с конкурсами и играми. Дети остались в восторге и запомнили кое-что из истории города. Рекомендую!
Дата посещения: 14 июня 2025
Ж
Женя
4 ноя 2025
Подойдет родителям с детьми. Однозначно гид отлично ладит с подростками и малышами, очень приветливая обаятельная девушка! Для детей экскурсия хорошая, не скучная. Для родителей не очень информативна, но это детская экскурсия, поэтому результат хороший!
Любовь
1 ноя 2025
Были на экскурсии 29.10.25. Нам очень понравилась подача материала. Экскурсия действительно интерактивная. Ребенок в восторге. Экскурсовод Инна очень хорошо ладит с детьми
М
Мария
29 окт 2025
Добрый день! хочу выразить огромную благодарность Инне за очень интересную и занимательную экскурсию. Эта экскурсия отличный вариант для детей и родителей. Инна интересный рассказчик, увлекает детей различными историями и интерактивами. Спасибо большое, однозначно рекомендую!
А
Анна
25 окт 2025
Дети и взрослые в восторге. Время пролетело незаметно, дети хотели продолжения. Очень много интересных фактов, которые были поданы так, что дети и запомнили и не успели загрустить.
Е
Екатерина
11 окт 2025
Совершенно замечательная интерактивная экскурсия. Ребенок в полнейшем восторге. Инна прекрасный экскурсовод, умеет заинтересовать и увлечь. Для ребенка вся информация очень доступна и интересна. После экскурсии действительно информация запомнилась. 1,5 часа пролетели совершенно незаметно для нас. Хотя ребенок не из спокойных)
Александра
10 окт 2025
С нами была экскурсовод Ксения. Все отлично прошло! Исторические факты подаются ребенку с небольшими мини-играми и интерактивом - шикарно:) Это не просто сухая подача материала. Мне, как взрослой, тоже было интересно послушать, спросить, узнать. Игра в бирюлики вообще запала в душу:) Спасибо!
С
Светлана
7 окт 2025
Большое спасибо Инне и Ольге за прекрасную детскую экскурсию по Коломенскому Кремлю. У внучки масса впечатлений и эмоций. Также доступно для ребенка Инна рассказала историю Кремля. Очень рекомендую!
М
Мария
6 окт 2025
Сегодня были на семейной экскурсии с чудесной Инной. Полтора часа пролетели незаметно. Маршрут очень удачный для детей, точно не устанут, а информации получат много.
Сам рассказ и всевозможные активности, которые мастерски
Сам рассказ и всевозможные активности, которые мастерски
Шуркин
28 сен 2025
Инна провела нам чудесную экскурсию, огромное спасибо! Все было очень интересно, информативно, и понравилось даже трехлетнему малышу с которым было много игр и интерактива! Обязательно еще приедем на экскурсии к Инне, всем настоятельно советуем!)
Анастасия
19 сен 2025
Нам понравилось🥰
Мы были втроем, я и двое детей (6 и 9 лет).
Младшая, конечно, в силу своего характера иногда хулиганила, но спасибо Варваре за минутки интерактива, которые отвлекали, настраивали, и давали
Мы были втроем, я и двое детей (6 и 9 лет).
Младшая, конечно, в силу своего характера иногда хулиганила, но спасибо Варваре за минутки интерактива, которые отвлекали, настраивали, и давали
Елена
13 сен 2025
Спасибо Варваре, было очень интересно, познавательно, живо. С заданиями, загадками и с вопросами в конце экскурсии.
Е
Евгения
7 сен 2025
5 сентября попали на экскурсию с Варварой! Экскурсия очень понравилась и мне и ребенку 7 лет, Варвара рассказывала много интересных фактов о Коломне и ее жителях, но самое главное это
Сергей
17 авг 2025
Замечательная экскурсия для детей и родителей! Прекрасно провели время. Спасибо Инне.
Г
Галина
15 авг 2025
Брали экскурсию в первую очередь для мальчика 8 лет, Инна сумела его заинтересовать, особенно понравились небольшие игровые моменты, такие как шуточное сражение и постройка собственной крепости. Взрослым тоже было очень интересно. Очень понравилась манера подачи информации и сделанная вручную лента времени. Экскурсия длилась даже чуть дольше заявленного, в конце детей ждали приятные сюрпризы. Остались очень довольны, спасибо!
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Поиграть в игры предков, почувствовать себя витязями, отыскать путь по карте и исследовать древности
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Интерактивная экскурсия для детей 3-7 лет в Коломне: увлекательное знакомство с историей города через игры и рассказы
Начало: В Коломенском кремле
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия с мастер-классами «Коломна - средневековая жемчужина»
Побывать в ремесленной слободе, оружейной, скриптории и арбалетно-лучном тире
Начало: В арт-квартале «Патефонка»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:30
700 ₽ за человека