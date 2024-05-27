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вопрос и мы поняли, что в Кремль в достойном варианте не увидели, поэтому переориентировались. Мы приехали раньше. Юлия на более ранний приезд отреагировала моментально. Она уже ждала нас у известной будки, когда мы к ней подходили. Экскурсия прошла замечательно. Гид в совершенстве владеет исторической информацией, речь поставлена. Дала рекомендации по дальнейшей прогулке.