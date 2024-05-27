1 чел.
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Билеты
2.5 часа
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Коломна - мистический город Русских Побед
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Билеты
8 часов
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000₽ за билет
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755₽ за билет
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика27 мая 2024Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе и экскурсиях в калачной,
- ММарина10 мая 2024Экскурсовод Виктория очень понравилась, хорошо чувствует аудиторию, перестраивается под любой возраст. Всем рекомендуем! Благодарим от всей компании (4 человека) за прекрасную и интересную экскурсию 9 мая
- ЮЮлия3 мая 2024Чудесная Виктория, чудесный город) все понравилось) спасибо!
- ТТатьяна8 апреля 2024Большое спасибо Елене! Все рассказано интересно, с душой! Нам очень понравилось.
- РРано27 ноября 2023Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)Елена- прекрасный экскурсовод! Любит свой город. Быстро предложила изменить немного программу под нас, помогла попасть в калачную. Вообще время прошло
- ММарина1 октября 2023Прогулка по Коломенскому ПосадуМы планировали экскурсию по Коломне на 30 сентября. В Кремле были, поэтому решили выбрать Посад. Но гид Юлия задала нам
- ММедведева22 сентября 2023Первый раз посетили Коломну. Конечно же решили взять экскурсию по Кремлю. Экскурсовод Ольга рассказала о его истории, провела по чудесной территории. Кто интересуется историей своей страны, любит путешествовать, приезжайте в Коломну, возьмите эту экскурсию, разочарованы не будете.
- ВВадим28 августа 2023Очень понравилась подача истории Коломенского Кремля и индивидуальный подход экскурсовода. Все было замечательно.
- ЕЕлена18 июля 2023Прогулка по Коломенскому ПосадуЭкскурсия по Коломенскому Кремлю, продолжалась час. Мы прошли по периметру сохранившейся части стены, Маринкину башню. Посмотрели Соборную площадь и экскурсия
- AAndrey12 июня 2023Прогулка по Коломенскому ПосадуПосмотрели посад. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо гиду Юлии, вела экскурсию очень интересно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Экскурсии и билеты в музей калача»
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