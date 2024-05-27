Экскурсии и билеты в музей калача

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии и билеты в музей калача» в Коломне, цены от 2 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусные истории Коломны
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
19 отзывов
Экскурсионный билет «Вкусные истории Коломны» - кулинарное наследие
Погрузитесь в мир исторических вкусов Коломны, открыв тайны древних рецептов и традиционных блюд
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
18 отзывов
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна - мистический город Русских Побед
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Коломна - мистический город Русских Побед
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Один день в Коломне из Москвы
Билеты
8 часов
1 отзыв
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000 за билет
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
🚶 Пешая
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
3 отзыва
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755 за билет
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Вкусные истории Коломны
    Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе и экскурсиях в калачной,
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    пряничной и фабрике пастилы. Эти места однозначно рекомендую к посещению если вы собираетесь в Коломну. Также прошли по интересным местам Коломны, которые мы самостоятельно бы не нашли. Экскурсия великолепная, а в конце ещё получили вкусняшки.

    Огромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классеОгромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классеОгромное спасибо Елене!!! С её помощью заранее забронировали и в желаемые дни побывали на мастер классе
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
    Экскурсовод Виктория очень понравилась, хорошо чувствует аудиторию, перестраивается под любой возраст. Всем рекомендуем! Благодарим от всей компании (4 человека) за прекрасную и интересную экскурсию 9 мая
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2024
    Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
    Чудесная Виктория, чудесный город) все понравилось) спасибо!
  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2024
    Вкусные истории Коломны
    Большое спасибо Елене! Все рассказано интересно, с душой! Нам очень понравилось.
  • Р
    Рано
    27 ноября 2023
    Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
    Елена- прекрасный экскурсовод! Любит свой город. Быстро предложила изменить немного программу под нас, помогла попасть в калачную. Вообще время прошло
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    незаметно, много интересного узнали и так не навязчиво, мальчики подростки были очень довольны тоже. Делаем Елене много туристов и новых программ!

  • М
    Марина
    1 октября 2023
    Прогулка по Коломенскому Посаду
    Мы планировали экскурсию по Коломне на 30 сентября. В Кремле были, поэтому решили выбрать Посад. Но гид Юлия задала нам
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    вопрос и мы поняли, что в Кремль в достойном варианте не увидели, поэтому переориентировались. Мы приехали раньше. Юлия на более ранний приезд отреагировала моментально. Она уже ждала нас у известной будки, когда мы к ней подходили. Экскурсия прошла замечательно. Гид в совершенстве владеет исторической информацией, речь поставлена. Дала рекомендации по дальнейшей прогулке.

  • М
    Медведева
    22 сентября 2023
    Коломна - мистический город Русских Побед
    Первый раз посетили Коломну. Конечно же решили взять экскурсию по Кремлю. Экскурсовод Ольга рассказала о его истории, провела по чудесной территории. Кто интересуется историей своей страны, любит путешествовать, приезжайте в Коломну, возьмите эту экскурсию, разочарованы не будете.
  • В
    Вадим
    28 августа 2023
    Коломна - мистический город Русских Побед
    Очень понравилась подача истории Коломенского Кремля и индивидуальный подход экскурсовода. Все было замечательно.
  • Е
    Елена
    18 июля 2023
    Прогулка по Коломенскому Посаду
    Экскурсия по Коломенскому Кремлю, продолжалась час. Мы прошли по периметру сохранившейся части стены, Маринкину башню. Посмотрели Соборную площадь и экскурсия
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    закончилась. Видимо надо заказывать экскурсию на 2 часа, чтобы увидеть больше, а посмотреть есть что. Спасибо Юлии за емкую подачу информации.

  • A
    Andrey
    12 июня 2023
    Прогулка по Коломенскому Посаду
    Посмотрели посад. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо гиду Юлии, вела экскурсию очень интересно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Экскурсии и билеты в музей калача»

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Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
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