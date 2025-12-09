Идём гулять по Коломенскому посаду, разгадывая ребусы, анаграммы и загадки. Вы увидите старинные здания, что буквально дышат историей, и уютные улочки.
Узнаете, как купеческое хобби превратилось в бизнес, что значит дойти до ручки и какие ремесленники жили здесь в позапрошлом веке. А ещё по запаху догадаетесь, чем торговали в Красных рядах.
Описание квеста
Вы увидите:
- живой мост — мы расскажем, что в нём живого.
- коломенский Арбат.
- храм Николы на Посаде — угадаете, на какое лакомство он похож?
- местные музеи — все уникальные.
- секретный уголок волшебника Изумрудного города.
- памятник водовозу, у которого можно и нужно загадывать желания.
И узнаете:
- как сильно разливалась когда-то Москва-река.
- какое увлечение повлияло на создание главного коломенского угощения.
- зачем нужны отбойные тумбы.
- как купчиха целый город от эпидемии спасла.
- что за рыба водилась в Москворецкой Слободе.
- как один купец получал доход сразу от всех сословий.
Организационные детали
- Интересно будет детям от 8 лет и любознательные взрослым.
- После экскурсии вы получите небольшие сувениры.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Зайцева
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 19205 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
