Коломенский Кремль — главная достопримечательность и историческое сердце Коломны, сохранившее дух XVI века. Его территория включает участки крепостных стен, семь башен, монастыри и древние городские улицы.
Во время экскурсии вы узнаете о роли Кремля в судьбе России, услышите легенды о Марине Мнишек, спрятанных кладах и таинственных подземных ходах.
Описание экскурсииПутешествие в прошлое Визитная карточка, душа и лицо Коломны — Коломенский кремль. Он был возведён в XVI веке по указу великого Московского князя Василия III. В постройках кремля до сих пор хранится память об исторических перипетиях, тайнах и легендах. В ходе экскурсии перед вами развернётся богатая самобытная история города, игравшего не последнюю роль в судьбе отечества, выдающаяся архитектура, древние легенды и предания. Вы узнаете, куда исчезли створы с Пятницких ворот и где Марина Мнишек спрятала клад, который по сей день не даёт покоя авантюристам. Вы выясните, где проходил подземный ход к Бобреневу монастырю — древнейшей обители Коломны.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский кремль
- Ул. Лажечникова
- Брусенский монастырь
- Маринкина башня
- Соборная площадь
- Сквер блюдечко
- Пятницкие ворота и другие места
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, 1А
Завершение: Улица Зайцева, 14
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 сен 2025
Галина чудесный экскурсовод и очень милая девушка! Провели приятный час в прогулке по Кремлю и окрестностям, датами не грузили, рассказывали самое основное и интресное. В общем, для базовой обзорной экскурсии — самое то!
Г
Галина
4 авг 2025
У нас была экскурсия по Коломенскому Кремлю и исторической части города. Все было очень познавательно и интересно. Огромная благодарность экскурсоводу Гале за проделанную работу. От нее мы узнали много интересных исторических фактов о Кремле и в целом о Коломне.
Д
Дарья
1 авг 2025
Экскурсия понравилась. Гид Галина - очень приятная девушка, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Время пролетело быстро!
Г
Галина
10 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Интересно, познавательно. Получили огромное удовольствие от интеллектуального общения с экскурсоводом, человеком знающим и любящим историю страны. Рекомендуем!!!
С
Светлана
20 янв 2024
Огромное спасибо Анне Елизаровой за прекрасное знакомство с рождественской Коломной! Две замечательные экскурсии по Коломенскому Кремлю и Посаду доставили нам огромное удовольствие! Анна прекрасный экскурсовод! Доходчиво, емко, увлекательно,с глубоким знанием
