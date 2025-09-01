Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Коломенский Кремль — главная достопримечательность и историческое сердце Коломны, сохранившее дух XVI века. Его территория включает участки крепостных стен, семь башен, монастыри и древние городские улицы.



Во время экскурсии вы узнаете о роли Кремля в судьбе России, услышите легенды о Марине Мнишек, спрятанных кладах и таинственных подземных ходах. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте» 5 5 отзывов

Экскурсии ЦР Ваш гид в Коломне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Длитель­ность 1 час Размер группы 1-25 человек Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом. 675 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Путешествие в прошлое Визитная карточка, душа и лицо Коломны — Коломенский кремль. Он был возведён в XVI веке по указу великого Московского князя Василия III. В постройках кремля до сих пор хранится память об исторических перипетиях, тайнах и легендах. В ходе экскурсии перед вами развернётся богатая самобытная история города, игравшего не последнюю роль в судьбе отечества, выдающаяся архитектура, древние легенды и предания. Вы узнаете, куда исчезли створы с Пятницких ворот и где Марина Мнишек спрятала клад, который по сей день не даёт покоя авантюристам. Вы выясните, где проходил подземный ход к Бобреневу монастырю — древнейшей обители Коломны.

По согласованию с гидом. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Коломенский кремль

Ул. Лажечникова

Брусенский монастырь

Маринкина башня

Соборная площадь

Сквер блюдечко

Пятницкие ворота и другие места Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Лажечникова, 1А Завершение: Улица Зайцева, 14 Когда и сколько длится? Когда: По согласованию с гидом. Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.