Коломенский кремль встречает гостей не только своими величественными стенами, но и множеством историй.
Прогулка по его территории позволит узнать о Маринкиной башне, Грановитой башне и других значимых местах. Здесь проходили важные события, связанные с Дмитрием Донским и Иваном Грозным. Это идеальное место для тех, кто хочет прикоснуться к истории и почувствовать дух времени
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю Коломенского кремля
- 🗺️ Прогуляться по значимым местам
- 👑 Услышать легенды о знаменитостях
- 🕌 Посетить уникальные храмы и соборы
- 🌟 Ощутить атмосферу древнего города
Что можно увидеть
- Коломенский Арбат
- Маринкина башня
- Грановитая башня
- Бассейка
- Соборная площадь
- Успенский Собор
- Ново-Голутвин монастырь
- Храм Воскресения Словущего
- Храм Николы Гостиного
- Пятницкая башня
Описание экскурсии
На маршруте нам встретятся:
- Коломенский Арбат — главная улица Кремля, которая хранит историю местного романиста и словно приглашает на променад.
- Маринкина башня — высокая, красивая, мощная, она носит три имени и замечена в городских легендах.
- Грановитая башня — единственная в кремле башня необычной формы. Таких в городе больше не было.
- Бассейка — особенный подарок от местной купчихи, который был спасением для многих горожан.
- «Блюдечко» — тихая и нетипичная набережная, любимое место горожан.
- Соборная площадь — кладезь архитектуры и историй.
- Успенский Собор, где проходил сбор войск перед Куликовской битвой во главе с князем Дмитрием Ивановичем.
- Ново-Голутвин монастырь и архиерейское подворье с историями про лучший сад в городе.
- Храм Воскресения Словущего, где состоялась свадьба Дмитрия Донского.
- Храм Николы Гостиного — первая кирпичная постройка в городе и самое древнее строение в Кремле.
- Пятницкая башня — единственная сохранившаяся башня с воротами.
И вот какие истории нам предстоит обсудить:
- Откуда в городе три кремля и как найти их на схемах и планах.
- Как быстро или насколько долго строили каменно-кирпичную крепость в Коломне.
- При чём здесь итальянцы и кто виновен в разборе стен и башен.
- Какими благими деяниями запомнились коломенские купцы и купчихи.
- Как с городом связаны разные знаменитости: И. И. Лажечников, Дмитрий Донской, Иван Грозный, А. Е. Струве, А. И. Куприн, А. А. Ахматова, Филарет Дроздов.
- Можно ли судить о характере людей по методу «беленький, чёрненький и серенький».
в субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|667 ₽
|Дети 8-12 лет
|334 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|467 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 2407 туристов
Меня зовут Анна, я живу в Коломне, ежедневно радуюсь ее неспешности и размеренности. Закончила местный педагогический институт, факультет истории и обществознания. В магистратуре училась уже в Москве, на кафедре культурологии. Экскурсии вожу с 2015 года. Приезжайте наблюдать за тем, как Коломна меняется и расцветает!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
11 мая 2025
Прекрасная экскурсия без лишних дат и сухой официальной информации! Только интересные факты, люди, события! Великолепное знание материала и любовь к родному городу! Легко, непринужденно, но вместе с тем очень познавательно!
О
Ольга
23 мар 2025
Анна провела хорошую экскурсию по Коломенскому кремлю. Понравилось все: содержание, подача материала, маршрут))) Ответила на все вопросы и не только по теме экскурсии… Рекомендую.
