Коломенский кремль встречает гостей не только своими величественными стенами, но и множеством историй.



Прогулка по его территории позволит узнать о Маринкиной башне, Грановитой башне и других значимых местах. Здесь проходили важные события, связанные с Дмитрием Донским и Иваном Грозным. Это идеальное место для тех, кто хочет прикоснуться к истории и почувствовать дух времени

5 2 отзыва