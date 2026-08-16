Коломенский нео-Эрмитаж — арт-пространство, где мировая классика получает новое прочтение. За 15 минут вы пройдёте маршрут с аудиогидом, познакомитесь с историями самых известных картин мира и откроете неожиданные факты об их создателях. А затем сможете заглянуть в зал современного искусства и при желании принять участие в творческом мастер-классе.

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Описание мастер-класса

Вы познакомитесь с необычным арт-пространством, где около 20 всемирно известных произведений получили современное переосмысление. Каждая работа — самостоятельное художественное высказывание.

Увидите интерпретации самых знаменитых картин в истории искусства, среди которых «Звёздная ночь» Винсента Ван Гога, «Поцелуй» Густава Климта, «Крик» Эдварда Мунка, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и другие знаковые произведения.

Под атмосферную музыку услышите истории, которые помогают взглянуть на знакомые полотна иначе. Вы не только узнаете факты о художниках и судьбе их произведений, но и поймёте, почему эти картины продолжают волновать людей спустя столетия.

После основной экспозиции сможете бесплатно посетить второй зал, где представлены работы современных художников. Это возможность увидеть, как сегодня продолжается диалог с классическим искусством.

При желании заглянете в мастерскую, познакомитесь с процессом создания работ и сможете принять участие в мастер-классе.

Вы также узнаете:

почему Ван Гог, Климт, Пикассо, Леонардо да Винчи и другие мастера изменили историю искусства

какие картины входят в число самых дорогих в мире и что стоит за их ценностью

как одно и то же произведение может менять смысл в новой художественной интерпретации

Организационные детали