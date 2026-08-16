За 15 минут вы пройдёте маршрут с аудиогидом, познакомитесь с историями самых известных картин мира и откроете неожиданные факты об их создателях.
А затем сможете заглянуть в зал современного искусства и при желании принять участие в творческом мастер-классе.
Описание мастер-класса
Вы познакомитесь с необычным арт-пространством, где около 20 всемирно известных произведений получили современное переосмысление. Каждая работа — самостоятельное художественное высказывание.
Увидите интерпретации самых знаменитых картин в истории искусства, среди которых «Звёздная ночь» Винсента Ван Гога, «Поцелуй» Густава Климта, «Крик» Эдварда Мунка, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и другие знаковые произведения.
Под атмосферную музыку услышите истории, которые помогают взглянуть на знакомые полотна иначе. Вы не только узнаете факты о художниках и судьбе их произведений, но и поймёте, почему эти картины продолжают волновать людей спустя столетия.
После основной экспозиции сможете бесплатно посетить второй зал, где представлены работы современных художников. Это возможность увидеть, как сегодня продолжается диалог с классическим искусством.
При желании заглянете в мастерскую, познакомитесь с процессом создания работ и сможете принять участие в мастер-классе.
Вы также узнаете:
- почему Ван Гог, Климт, Пикассо, Леонардо да Винчи и другие мастера изменили историю искусства
- какие картины входят в число самых дорогих в мире и что стоит за их ценностью
- как одно и то же произведение может менять смысл в новой художественной интерпретации
Организационные детали
- Продолжительность иммерсивного аудиомаршрута — около 15 мин
- В стоимость входит аудиогид и осмотр основной экспозиции
- Творческие мастер-классы оплачиваются отдельно (по желанию). Перед участием можно свободно посетить мастерскую и выбрать подходящий формат
- Строгих возрастных ограничений нет. Однако отдельные работы содержат художественные образы, связанные с темой тела и чувственности, поэтому рекомендуемый возраст — от 14 лет. Окончательное решение о посещении галереи детьми остаётся за родителями
в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|350 ₽