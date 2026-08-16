История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира

Иммерсивное путешествие, в котором искусство предстаёт в авторских интерпретациях художников
Коломенский нео-Эрмитаж — арт-пространство, где мировая классика получает новое прочтение.

За 15 минут вы пройдёте маршрут с аудиогидом, познакомитесь с историями самых известных картин мира и откроете неожиданные факты об их создателях.

А затем сможете заглянуть в зал современного искусства и при желании принять участие в творческом мастер-классе.
5
6 отзывов
История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира
История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира
История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира

Описание мастер-класса

Вы познакомитесь с необычным арт-пространством, где около 20 всемирно известных произведений получили современное переосмысление. Каждая работа — самостоятельное художественное высказывание.

Увидите интерпретации самых знаменитых картин в истории искусства, среди которых «Звёздная ночь» Винсента Ван Гога, «Поцелуй» Густава Климта, «Крик» Эдварда Мунка, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и другие знаковые произведения.

Под атмосферную музыку услышите истории, которые помогают взглянуть на знакомые полотна иначе. Вы не только узнаете факты о художниках и судьбе их произведений, но и поймёте, почему эти картины продолжают волновать людей спустя столетия.

После основной экспозиции сможете бесплатно посетить второй зал, где представлены работы современных художников. Это возможность увидеть, как сегодня продолжается диалог с классическим искусством.

При желании заглянете в мастерскую, познакомитесь с процессом создания работ и сможете принять участие в мастер-классе.

Вы также узнаете:

  • почему Ван Гог, Климт, Пикассо, Леонардо да Винчи и другие мастера изменили историю искусства
  • какие картины входят в число самых дорогих в мире и что стоит за их ценностью
  • как одно и то же произведение может менять смысл в новой художественной интерпретации

Организационные детали

  • Продолжительность иммерсивного аудиомаршрута — около 15 мин
  • В стоимость входит аудиогид и осмотр основной экспозиции
  • Творческие мастер-классы оплачиваются отдельно (по желанию). Перед участием можно свободно посетить мастерскую и выбрать подходящий формат
  • Строгих возрастных ограничений нет. Однако отдельные работы содержат художественные образы, связанные с темой тела и чувственности, поэтому рекомендуемый возраст — от 14 лет. Окончательное решение о посещении галереи детьми остаётся за родителями

в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Базовый билет350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе Коломны
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30, в субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы создали Коломенский нео-музей — арт-усадьбу, где классика переосмысляется через авторские интерпретации и живой опыт. У нас можно вдохновиться выставочным залом современных художников, открыть для себя идею «рациона гениев» и атмосферу прошлого. Также приглашаем в мастерскую — там мы делимся основами коллекционирования, чтобы искусство стало не только массовым, но и глубоко личным опытом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
К
Очень интересная и необычная экскурсия! Особенно понравилось, что Дмитрий - сам художник, не просто проводит экскурсию по заранее заученному тексту, а рассказывает о живописи живо, увлечённо и в формате настоящего
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диалога.

Дмитрий общается с каждым, задаёт вопросы, реагирует на ответы и вовлекает в разговор. Благодаря этому создаётся ощущение личного общения и настоящего погружения в мир искусства.

Было очень интересно узнать историю известных и самых дорогих картин мира, посмотреть на них глазами художника.

После такой прекрасной экскурсии поднялись на чердак выпить кофе с выпечкой на «Чердак да Винчи»! Все очень вкусно и уютно!

Очень интересная и необычная экскурсия! Особенно понравилось, что Дмитрий - сам художник, не просто проводит экскурсию
Очень интересная и необычная экскурсия! Особенно понравилось, что Дмитрий - сам художник, не просто проводит экскурсию
Очень интересная и необычная экскурсия! Особенно понравилось, что Дмитрий - сам художник, не просто проводит экскурсию
Очень интересная и необычная экскурсия! Особенно понравилось, что Дмитрий - сам художник, не просто проводит экскурсию
Очень интересная и необычная экскурсия! Особенно понравилось, что Дмитрий - сам художник, не просто проводит экскурсию
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М
Мне понравилось. Я сам художник, рисую, и конечно ковпя современная галерея всегда привлекает мое внимание. После посещения галереи отдохнул в мешкетв кофейни на чердаке.
Мне понравилось. Я сам художник, рисую, и конечно ковпя современная галерея всегда привлекает мое внимание. После
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Х
Дмитрий провел интересную экскурсию по Мировым шедеврам картин. То есть это картины Европейских художников - Да Винчи, Пикассо, Климт, и тд, которые многие знают. Интересно было послушать как эта культура жила, как рисовали и за сколько продавали. Но это картины, написанные художниками, называют их - вольные интерпретации. Есть, конечно же, отличия от оригиналов, но история остается историей.
Дмитрий провел интересную экскурсию по Мировым шедеврам картин. То есть это картины Европейских художников - Да
Дмитрий провел интересную экскурсию по Мировым шедеврам картин. То есть это картины Европейских художников - Да
Дмитрий провел интересную экскурсию по Мировым шедеврам картин. То есть это картины Европейских художников - Да
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Р
Отличное место. Мне понравилась задумка художников. Ну и сама усадьба отражает место силы для творческих людей. Кому нравится арт вайб, конечно я советую.
Отличное место. Мне понравилась задумка художников. Ну и сама усадьба отражает место силы для творческих людей.
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Н
Классное место, особенно для, художников и творческих людей. Арт-Усадьба в Коломне это агрегатор творческих энергий. Чудесная выставка вольных копий шедевров. Но самое классное это разговор с Дмитрием. Дмитрий Хуртов - Художник и идеолог проекта, а разговор с носителем ценности самое важное в творческих делах 👍
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С
Посещали с супругом экскурсию в усадьбе Обухова, очень понравилась картинная галерея, экскурсовод очень подробно рассказывал о представленных картинах, особенно понравилась картина "Поцелуй", также нам понравилась в усадьбе сувенирная лавка, можно приобрести открытки с изображениями из Галереи. Будем советовать друзьям посетить усадьбу и взять экскурсию по ней.
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