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Квест
«Вперед, в прошлое»: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
Начало: Улица Лажечникова, 5
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
725 ₽ за человека
Аудиогид
История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира
Иммерсивное путешествие, в котором искусство предстаёт в авторских интерпретациях художников
Начало: В Старом городе Коломны
«Продолжительность иммерсивного аудиомаршрута — около 15 мин»
Завтра в 11:00
9 авг в 12:00
350 ₽ за человека
Аудиогид
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
Начало: Посадская улица, 13А, Коломна
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
1040 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Г
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Трамвай желаний- очень необычный формат экскурсии; мы еще ни разу не знакомились с городом, путешествуя по нему на общественном транспорте!)
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Е
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
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Н
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Отлично организованная экскурсия. Не зависимо от погоды (хотя нам очень повезло). Круговой маршрут трамвая. Действительно, как будто один в трамвае. И, аромат, и приятные сюрпризы, все понравилось!
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А
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Если Вы хотите увидеть советскую Коломну с запахами, звуками и неожиданными фактами, вам сюда! Спасибо большое за необычную подачу! Настоятельно рекомендую её посетить.
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Р
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
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Г
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
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И
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Большое спасибо за экскурсию! Очень познавательно, интересно и душевно!) Рекомендую!
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Н
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Интересный формат экскурсии, общение ментальное, едешь на трамвае. Красота! Рекомендую
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С
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Никогда бы не подумала, что так интересно и познавательно можно организовать экскурсию. Мы получили огромное
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О
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Очень познавательная интересная экскурсия. Увидели весь город
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Н
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
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Б
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Прекрасный экскурсовод, отличный и необычный формат экскурсии. Понравилось и взрослым, и детям. Обязательно придем ещё на трамвайные путешествия по Коломне👍🫶
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К
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Экскурсия по городу на трамвае, в наушниках. Большая благодарность Маргарите, нашему гиду. Всё понравилось. Очень интересно и познавательно. Были вдвоём, взрослые.
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О
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Прекрасный экскурсовод, отличный и необычный формат экскурсии. Понравилось и взрослым, и детям. Обязательно придем ещё на трамвайные путешествия по Коломне👍🫶
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Т
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
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А
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Были на экскурсии с двумя детьми 9 лет. Интересная подача материала. Раздают наушники, ты вроде едешь со всеми людьми в
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Л
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Прокатились по трамвайному маршруту N1 г. Коломны. Нам были предоставлены наушники, гид показывала достопримечательности, о которых говорилось в записи по ходу движения. Познавательное путешествие, экскурсия длилась около часа. Думаю будет интересно для тех, кто первый раз посетил город.
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Е
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
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А
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Нам очень понравилось! Сами бы не узнали о городе такого! Нашим девчонкам 6 и 8 лет тоже было интересно! Наш гид показывала нам фотографии, макеты трамваев. Подарила сумочки с надписью города, леденцы-билеты. Спасибо большое!
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Н
Трамвай желаний: аудиоэкскурсия с гидом
Экскурсия понравилась. Узнали много интересных фактов о Коломне. Очень необычный формат, но больше все-таки подходит для детей))
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Всего 1 отзыв в Коломне в категории "Аудиогиды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2026
Сейчас в Коломне в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 1040. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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