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Местные жители едут по делам, на работу, а ты, турист, сидишь в наушниках и слушаешь увлекательные рассказы о городе, его истории, о жизни горожан…. Интересно нам было? Да!!! Необычная подача материала? Да!!! Рекомендовала бы к посещению? Однозначное ДА! Маргарите спасибо за позитив и занимательный интерактив!!!