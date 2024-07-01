Экскурсии со скидкой в Коломне

Найдено 9 экскурсий в категории «Со скидкой» в Коломне, цены от 720 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коломна со всех сторон
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
160 отзывов
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35003 150 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
390 отзывов
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
23002 070 за всё до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
244 отзыва
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800720 за человека
Коломна от истоков до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб
Начало: На ул. Лажечникова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 55004 400 за всё до 7 чел.
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
🚶 Пешая
скидка
10%
Билеты
3.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Посетите Коломну: кремль, калачи и пастила в одном билете
Проведите день в Коломне: узнайте историю кремля, насладитесь калачами и пастилой. Театрализованные экскурсии и вкусные угощения ждут вас
Начало: У Коломенского кремля
10 июля в 12:00
17 июля в 10:00
29002 610 за билет
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 55004 675 за всё до 10 чел.
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 75006 000 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль: история в камне
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 20001 600 за всё до 5 чел.
Вся Коломна на ретроавтомобиле
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Вся Коломна на ретроавтомобиле
Узнать историю города, увидеть главные локации и прокатиться на легендарных «Жигулях»
Начало: На парковке у кремля
Завтра в 16:30
8 июля в 08:30
70005 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иванна
    1 июля 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Елизавета и Никита прекрасно провели экскурсию. Начинаю от навигации по месту сбора и до его окончания. Елизавета прекрасно провела знакомство с Коломной: живо и увлекательно! Однозначно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Спасибо Антону и всей команде. Все очень интересно, не замечаешь как пролетело время. А в конце ещё и сувенир. ☺️
  • А
    Алена
    1 июля 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Экскурсия понравилась. Легко прогулялись, познавательно, дружелюбно и главное, с душой. Спасибо экскурсоводу Елизавете и организатору Никите, благодаря им мой выходной в Коломне прошел прекрасно, как запланировала! Рекомендую
    Экскурсия понравилась. Легко прогулялись, познавательно, дружелюбно и главное, с душой. Спасибо экскурсоводу Елизавете и организатору НикитеЭкскурсия понравилась. Легко прогулялись, познавательно, дружелюбно и главное, с душой. Спасибо экскурсоводу Елизавете и организатору НикитеЭкскурсия понравилась. Легко прогулялись, познавательно, дружелюбно и главное, с душой. Спасибо экскурсоводу Елизавете и организатору Никите
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    Спасибо большое за экскурсию! Понравилось и детям и взрослым!
  • Д
    Дарья
    20 июня 2024
    Коломенский кремль: история в камне
    Хотелось прогуляться с именно Инной, но к сожалению, у нас был другой гид из команды - Варвара. В целом все
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    неплохо, много информации, живой диалог, Варвара отвечала на вопросы и дала несколько ценных советов, но как говориться, есть к чему стремиться как рассказчику. Желаю удачи и отличной погоды на прогулках по Коломне!

  • В
    Валерия
    19 июня 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    Чрезвычайно довольны проведенной экскурсией. Доступная подача материала, при этом очень интересно и душевно. Полтора часа пролетают как один миг!
  • А
    Альбина
    16 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Гуляли в компании Дмитрия) все понравилось, все было интересно и познавательно. Рекомендуем!
    Гуляли в компании Дмитрия) все понравилось, все было интересно и познавательно. Рекомендуем!Гуляли в компании Дмитрия) все понравилось, все было интересно и познавательно. Рекомендуем!
  • E
    Elena
    16 июня 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    👍
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
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    интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи.

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Коломна со всех сторон
    С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.
    С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Коломна со всех сторон
  2. Тайны и легенды Коломенского Кремля
  3. Увлекательное знакомство с Коломной
  4. Коломна от истоков до наших дней
  5. История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Музей пастилы
  8. Успенский Собор
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июле 2024
Сейчас в Коломне в категории "Со скидкой" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 720 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 837 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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