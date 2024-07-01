1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35003 150₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
23002 070₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800720₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб
Начало: На ул. Лажечникова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 55004 400₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Посетите Коломну: кремль, калачи и пастила в одном билете
Проведите день в Коломне: узнайте историю кремля, насладитесь калачами и пастилой. Театрализованные экскурсии и вкусные угощения ждут вас
Начало: У Коломенского кремля
10 июля в 12:00
17 июля в 10:00
29002 610₽ за билет
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 55004 675₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 75006 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 20001 600₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Вся Коломна на ретроавтомобиле
Узнать историю города, увидеть главные локации и прокатиться на легендарных «Жигулях»
Начало: На парковке у кремля
Завтра в 16:30
8 июля в 08:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИванна1 июля 2024Елизавета и Никита прекрасно провели экскурсию. Начинаю от навигации по месту сбора и до его окончания. Елизавета прекрасно провела знакомство с Коломной: живо и увлекательно! Однозначно рекомендую.
- ТТатьяна1 июля 2024Спасибо Антону и всей команде. Все очень интересно, не замечаешь как пролетело время. А в конце ещё и сувенир. ☺️
- ААлена1 июля 2024Экскурсия понравилась. Легко прогулялись, познавательно, дружелюбно и главное, с душой. Спасибо экскурсоводу Елизавете и организатору Никите, благодаря им мой выходной в Коломне прошел прекрасно, как запланировала! Рекомендую
- ТТатьяна27 июня 2024Спасибо большое за экскурсию! Понравилось и детям и взрослым!
- ДДарья20 июня 2024Хотелось прогуляться с именно Инной, но к сожалению, у нас был другой гид из команды - Варвара. В целом все
- ВВалерия19 июня 2024Чрезвычайно довольны проведенной экскурсией. Доступная подача материала, при этом очень интересно и душевно. Полтора часа пролетают как один миг!
- ААльбина16 июня 2024Гуляли в компании Дмитрия) все понравилось, все было интересно и познавательно. Рекомендуем!
- EElena16 июня 2024👍
- ААнна3 июня 2024Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
- ММарина27 мая 2024С нами была Екатерина - очень романтичный гид🙂 Экскурсия напоминала прогулку-беседу. Гид отвечал на наши вопросы, рассказывал о городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Со скидкой»
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