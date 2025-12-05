Старинная Коломна ждёт вас! Вы познакомитесь с коломенским посадом и кремлём, послушаете о выдающихся купцах и ремесленниках города, их быте и мировоззрении. Посетите места, связанные с купечеством, и увидите, как оно повлияло на облик Коломны.

за 1–3 человек или 1000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Купеческие дома. Вы узнаете, как архитектура отражала благосостояние и вкусы коломенских торговцев.

Посад и кремль. Прогуляетесь по улочкам, где кипела жизнь и переплетались судьбы ремесленников и торговцев. Именно здесь зародилась уникальная коломенская культура.

Церковь Николы на Посаде, Покровский храм, Пятницкие ворота — свидетели многих эпох.

Соборная площадь — сердце города с его главными духовными и историческими сокровищами.

На экскурсии:

вспомним поимённо купцов, которые оставили след в истории города

выясним, какими торговыми делами они занимались и как участвовали в благотворительности

обсудим особенности жизни купцов: их быт и семейные традиции, а также деловые стратегии, которые помогали добиваться успеха

поговорим о том, как купечество изменило Коломну: как повлияло на её внешний вид, культуру и общественную жизнь

оценим традиционные коломенские угощения

Организационные детали