Старинная Коломна ждёт вас! Вы познакомитесь с коломенским посадом и кремлём, послушаете о выдающихся купцах и ремесленниках города, их быте и мировоззрении. Посетите места, связанные с купечеством, и увидите, как оно повлияло на облик Коломны.
Описание экскурсии
Купеческие дома. Вы узнаете, как архитектура отражала благосостояние и вкусы коломенских торговцев.
Посад и кремль. Прогуляетесь по улочкам, где кипела жизнь и переплетались судьбы ремесленников и торговцев. Именно здесь зародилась уникальная коломенская культура.
Церковь Николы на Посаде, Покровский храм, Пятницкие ворота — свидетели многих эпох.
Соборная площадь — сердце города с его главными духовными и историческими сокровищами.
На экскурсии:
- вспомним поимённо купцов, которые оставили след в истории города
- выясним, какими торговыми делами они занимались и как участвовали в благотворительности
- обсудим особенности жизни купцов: их быт и семейные традиции, а также деловые стратегии, которые помогали добиваться успеха
- поговорим о том, как купечество изменило Коломну: как повлияло на её внешний вид, культуру и общественную жизнь
- оценим традиционные коломенские угощения
Организационные детали
- Гастрономический пакет оплачивается дополнительно: напиток + коломенские угощения (калач + пастила) — 400–450 ₽. Гастропакет меняется от сезона – перед бронированием уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с фабрикой пастилы
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
