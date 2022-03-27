Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад

На экскурсии по Кремлю и Посаду вы увидите оборонительные сооружения XVI века, комплекс храмов

4
1 отзыв
Индивидуальная
На экскурсии по Кремлю и Посаду вы увидите оборонительные сооружения XVI века, комплекс храмов и монастырей, усадебную архитектуру, набережные рек Коломенки и Москвы и узнаете об истории города, его мифах и легендах и о происхождении его названия.
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад

Что вы можете увидеть 🤩

  • Коломенский Кремль
  • Соборная площадь
  • Сквер «Блюдечко»
  • Пятницкие ворота
  • Набережная реки Москвы
  • Улица Арбатская
  • Площадь Шевлягиной
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

  • На экскурсии по Кремлю и Посаду вы увидите оборонительные сооружения XVI века, комплекс храмов и монастырей, усадебную архитектуру, набережные рек Коломенки и Москвы и узнаете об истории города, его мифах и легендах и о происхождении его названия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Двух революций, памятник Ленину
Завершение: Полянская ул. , 4, Коломна
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Встречаемся у памятника Ленину на пл. Двух революций
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:00 до 22:00

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