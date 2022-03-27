Что вы можете увидеть 🤩

На экскурсии по Кремлю и Посаду вы увидите оборонительные сооружения XVI века, комплекс храмов и монастырей, усадебную архитектуру, набережные рек Коломенки и Москвы и узнаете об истории города, его мифах и легендах и о происхождении его названия.