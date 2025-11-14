Тайны Коломны оживают в вечернем свете. Величественный кремль и живописные набережные предстают в новом свете, окутанные мифами и легендами.
Участники экскурсии узнают о Маринкиной башне и польской красавице Марине Мнишек, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера
- 🏰 Истории кремля
- 🌉 Живописные набережные
- 📜 Легенды и мифы
- 🕯️ Уютные прогулки
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Михайловская набережная
- Соборная площадь
- Пятницкие ворота
- Москворецкая набережная
Описание экскурсииКоломна в свете фонарей Приглашаем вас на вечернюю прогулку по Коломне, которая позволит увидеть город с самых живописных ракурсов. В свете вечерних фонарей перед вами предстанут Коломенский кремль и набережные, окутанные особым очарованием сумерек. Вы услышите увлекательные рассказы о прошлом города, его жителях и значимых событиях, оставивших след в истории. Это будет спокойный и уютный вечер, наполненный красотой, мифами и духом старины. Коломенский кремль, Михайловская набережная и Соборная площадь • Коломенский кремль Вечерняя прогулка по Коломенскому кремлю особенно красива: старинные стены и башни, освещённые мягким светом, создают атмосферу уюта. Вы узнаете историю города и кремля, а также услышите мифы и легенды.
- Михайловская набережная Пройдя через кремлёвские стены, мы окажемся на Михайловской набережной с её уютными фонарями, каскадом фонтанов и храмом Архангела Михаила. Отсюда открываются великолепные виды на кремлёвскую стену. Мы расскажем историю Маринкиной башни и легенды о польской красавице Марине Мнишек, которые особенно завораживают в вечерней тишине.
- Сквер Блюдечко и Соборная площадь Наш маршрут пройдёт через сквер «Блюдечко», чтобы показать Коломну с лучших ракурсов. Ещё в XVIII–XIX веках здесь вечерами прогуливались горожане, и мы с вами продолжим эту традицию. Отсюда виден изгиб Москвы-реки, а на другом берегу расположен Бобреневский монастырь; мы поведаем историю его создания. Рядом находится Соборная площадь — духовный центр города, который прекрасно виден из сквера. Вечерняя подсветка придаёт этому месту особую красоту и напоминает о его многовековой истории. Пятницкие ворота и Москворецкая набережная • Пятницкие ворота Строительство Коломенского кремля начиналось с Пятницких ворот, которые всегда были главным входом и ни разу не были взяты врагами. Мы объясним, как была устроена их защита, и вы сможете загадать желание, пройдя через ворота.
- Москворецкая набережная Выйдя за стены кремля, мы отправимся к реке. Коломна славится своими богатыми торговыми традициями, и, прогуливаясь по Владимирскому тракту, мы расскажем о былой торговой жизни города. Современные музеи продолжают эти древние традиции, и мы поговорим о них, а также о коломенских яствах и знаменитом коломенском калаче. На Москворецкой набережной вас ждут живописные виды, а если повезёт, вы сможете увидеть развод мостов «по-коломенски». Эта экскурсия откроет вам Коломну с новой стороны. Лучи заходящего солнца и вечерняя подсветка придадут городу неповторимое очарование, а рассказы о его прошлом и мифах приоткроют завесу над многими тайнами. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в магию вечерней Коломны!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стены и башни Коломенского кремля
- Михайловская набережная
- Маринкина башня
- Соборная площадь
- Пятницкие ворота
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музеев не входит в экскурсию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Коломна, площадь двух Революций дом 1
Завершение: Михайловская набережная, улица Зайцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
