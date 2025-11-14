читать дальше также о богатых торговых традициях города.



Пятницкие ворота, Москворецкая и Михайловская набережные - всё это станет частью увлекательного маршрута. Прогулка завершится на Соборной площади, где история и современность сливаются в единое целое

Тайны Коломны оживают в вечернем свете. Величественный кремль и живописные набережные предстают в новом свете, окутанные мифами и легендами.Участники экскурсии узнают о Маринкиной башне и польской красавице Марине Мнишек, а