Душевная экскурсия по вечерней Коломне

Впечатлиться старинной архитектурой в свете ночных огней и раскрыть таинственные истории города

На этой экскурсии Коломна предстанет перед вами вам с новой стороны: лучи заходящего солнца и вечерняя подсветка делают город невероятно уютным.

Вместе мы прогуляемся по территории кремля, выйдем на набережную и Соборную площадь, рассмотрим наличники посадских домов. Я расскажу вам о прошлом города и приоткрою завесу над городскими тайнами.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Ближайшие даты:
27
авг
28
авг
29
авг
30
авг
31
авг
1
сен
2
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Коломенский кремль

В ночное время его стены выглядят даже более мощными и величественными. Знакомясь с кремлевскими постройками, вы услышите множество историй и легенд о городе. Куда ведут подземные ходы Коломны, зачем они нужны, где скрыта Либери — библиотека Ивана Грозного, — будут эти и другие любопытные детали.

Фонари Михайловской набережной

Пустеющие улочки выведут нас на территорию древнего Брусенского монастыря 16 века. Мы пройдем по новой Михайловской набережной с красивыми фонарями, каскадными фонтанами и храмом Архангела Михаила — прекрасный образец стиля классицизм. Здесь с необычного ракурса вам откроется памятник Дмитрию Донскому и Маринина башня (легенда о Марине Мнишек в ночное время приобретает новые оттенки).

Загадки Соборной площади

Выйдем на Соборную площадь, где подсвеченные детали храмов позволят раскрыть их загадки. Увидим мощные Пятницкие ворота, — я расскажу про центр изначалья и легенды, связанные с ним. Проходя через ворота, прислушаемся и, возможно, услышим стук копыт и ржанье лошадей, а еще обязательно загадаем желание.

Посадские сюжеты

А после нас ждет Посад: территория за пределами кремля с уютными, хорошо освещенными улочками. Полюбуемся жар-птицей Подмосковья — храмом Николы на Посаде, — и множеством купеческих особняков. Завершится прогулка на живописной Молочной площади, у Музейной фабрики пастилы: будут рассказы и об этом сладком бренде Коломны.

Организационные детали

С мая по сентябрь экскурсия начинается после 18.00, с октября по апрель — после 17.00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🌇Вечерние🌃Ночные☃️Зимние☀️ЛетниеКоломенский Кремль🗽Популярные местаМаринкина башняСоборная площадь🙏РелигиозныеЦерковь Николы на ПосадеУспенский Брусенский монастырь

Похожие туры в Коломне

Расширенная экскурсия по Коломне (Кремль, Посад и Город)
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Расширенная экскурсия по Коломне (Кремль, Посад и Город)
Приглашаем вас на насыщенную обзорную экскурсию по Коломне
По согласованию с гидом
5 000 за всё до 10 чел.
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
1 отзыв
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
Коломна - уникальный город
Коломенский кремль, ул Лажечникова
5 500 за всё до 10 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
5 отзывов
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
Посетить старинные храмы и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
у Коломенского кремля
Сегодня
Завтра
28 авг
29 авг
3 400 за всё до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной | индивидуальная экскурсия
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
4.8
11 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной | индивидуальная экскурсия
Чтобы узнать новый город, стоит выбирать
г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Сегодня
Завтра
28 авг
29 авг
от 2 500 за всё до 3 чел.
Коломна литературная и не только
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
4.9
143 отзыва
Коломна литературная и не только
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня
Завтра
28 авг
2 сен
625500 за 1 человека
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
30 минут
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом
в селе Мячково недалеко от Коломны
Сегодня
Завтра
28 авг
31 авг
5 500 за 1 человека
Экскурсия из Коломны в Зарайск (50 км)
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия из Коломны в Зарайск (50 км)
Посещение Коломны будет неполным без поездки в красивый город Зарайск
По согласованию с гидом
6 000 за всё до 10 чел.
Коломна. Обзорная экскурсия
1 час
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Вера Анатольевна
Вера Анатольевна
4.9
76 отзывов
Коломна. Обзорная экскурсия
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания - в исторических памятниках города
Сегодня
Завтра
28 авг
29 авг
1 600 за всё до 10 чел.
Коломна от истоков до наших дней
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
4.9
15 отзывов
Коломна от истоков до наших дней
Познакомиться с историей, архитектурой и бытом старинного города на прогулке по кремлю и посаду
на ул. Лажечникова
Завтра
28 авг
29 авг
30 авг
3 400 за всё до 10 чел.
По Коломне с фотоаппаратом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
По Коломне с фотоаппаратом
Коломна очень фотогеничный город! У нас много красивых мест
На парковке в Коломенском кремле
2 800 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»
2.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 20 чел.
Организатор экскурсии Маргарита
Маргарита
4
1 отзыв
Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»
По ходу экскурсии гости увидят репродукции старинных фотографий
По договорённости
2 700 за всё до 20 чел.
Коломна: дух и величие древнего города
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.9
11 отзывов
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
на площади Двух Революций
Сегодня
Завтра
28 авг
29 авг
1 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Коломне
ХОРОШО
🧭
ТАМ