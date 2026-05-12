Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время года вечерние прогулки особенно приятны, а подсветка города создает неповторимую атмосферу.

Представьте себе Коломну, окутанную вечерним светом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Эта экскурсия позволит вам пройтись по территории кремля, насладиться красотой Михайловской набережной и ощутить атмосферу Соборной площади.Вас

ждут не только исторические рассказы, но и уникальная возможность увидеть город с новой стороны, при свете фонарей и вечерней подсветки. Откройте для себя загадки посадских домов и узнайте, что скрывается за мощными стенами Коломенского кремля

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Коломенский кремль

В ночное время его стены выглядят даже более мощными и величественными. Знакомясь с кремлевскими постройками, вы услышите множество историй и легенд о городе. Куда ведут подземные ходы Коломны, зачем они нужны, где скрыта Либери — библиотека Ивана Грозного, — будут эти и другие любопытные детали.

Фонари Михайловской набережной

Пустеющие улочки выведут нас на территорию древнего Брусенского монастыря 16 века. Мы пройдем по новой Михайловской набережной с красивыми фонарями, каскадными фонтанами и храмом Архангела Михаила — прекрасный образец стиля классицизм. Здесь с необычного ракурса вам откроется памятник Дмитрию Донскому и Маринина башня (легенда о Марине Мнишек в ночное время приобретает новые оттенки).

Загадки Соборной площади

Выйдем на Соборную площадь, где подсвеченные детали храмов позволят раскрыть их загадки. Увидим мощные Пятницкие ворота, — я расскажу про центр изначалья и легенды, связанные с ним. Проходя через ворота, прислушаемся и, возможно, услышим стук копыт и ржанье лошадей, а еще обязательно загадаем желание.

Посадские сюжеты

А после нас ждет Посад: территория за пределами кремля с уютными, хорошо освещенными улочками. Полюбуемся жар-птицей Подмосковья — храмом Николы на Посаде, — и множеством купеческих особняков. Завершится прогулка на живописной Молочной площади, у Музейной фабрики пастилы: будут рассказы и об этом сладком бренде Коломны.

Организационные детали