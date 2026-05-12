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Душевная экскурсия по вечерней Коломне

Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Представьте себе Коломну, окутанную вечерним светом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Эта экскурсия позволит вам пройтись по территории кремля, насладиться красотой Михайловской набережной и ощутить атмосферу Соборной площади.

Вас
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ждут не только исторические рассказы, но и уникальная возможность увидеть город с новой стороны, при свете фонарей и вечерней подсветки.

Откройте для себя загадки посадских домов и узнайте, что скрывается за мощными стенами Коломенского кремля

4.9
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🏰 Исторические рассказы и легенды
  • 🌉 Прогулка по живописной набережной
  • 🕍 Посещение древних храмов и монастырей
  • 🏠 Очарование посадских домов
  • 🍬 Интересные истории о коломенской пастиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время года вечерние прогулки особенно приятны, а подсветка города создает неповторимую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Душевная экскурсия по вечерней Коломне

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Михайловская набережная
  • Брусенский монастырь
  • Храм Архангела Михаила
  • Памятник Дмитрию Донскому
  • Маринина башня
  • Соборная площадь
  • Пятницкие ворота
  • Храм Николы на Посаде
  • Молочная площадь
  • Музейная фабрика пастилы

Описание экскурсии

Коломенский кремль

В ночное время его стены выглядят даже более мощными и величественными. Знакомясь с кремлевскими постройками, вы услышите множество историй и легенд о городе. Куда ведут подземные ходы Коломны, зачем они нужны, где скрыта Либери — библиотека Ивана Грозного, — будут эти и другие любопытные детали.

Фонари Михайловской набережной

Пустеющие улочки выведут нас на территорию древнего Брусенского монастыря 16 века. Мы пройдем по новой Михайловской набережной с красивыми фонарями, каскадными фонтанами и храмом Архангела Михаила — прекрасный образец стиля классицизм. Здесь с необычного ракурса вам откроется памятник Дмитрию Донскому и Маринина башня (легенда о Марине Мнишек в ночное время приобретает новые оттенки).

Загадки Соборной площади

Выйдем на Соборную площадь, где подсвеченные детали храмов позволят раскрыть их загадки. Увидим мощные Пятницкие ворота, — я расскажу про центр изначалья и легенды, связанные с ним. Проходя через ворота, прислушаемся и, возможно, услышим стук копыт и ржанье лошадей, а еще обязательно загадаем желание.

Посадские сюжеты

А после нас ждет Посад: территория за пределами кремля с уютными, хорошо освещенными улочками. Полюбуемся жар-птицей Подмосковья — храмом Николы на Посаде, — и множеством купеческих особняков. Завершится прогулка на живописной Молочной площади, у Музейной фабрики пастилы: будут рассказы и об этом сладком бренде Коломны.

Организационные детали

  • С мая по сентябрь экскурсия начинается после 18.00, с октября по апрель — после 17:00
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 21757 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
1
3
1
2
1
Г
Было интересно и позновательно. Спасибо за отличный вечер!
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Мария
Экскурсия действительно душевная!
Нам - двое взрослых и двое старших подростков - понравилось!
Основное, что понравилось - экскурсия очень живая, не перегружена академической историей (хотя необходимое тоже было), именно тро то, как жил город и жили люди в этом городе. И город вечером очень красивый, многие места воспринимаются совсем не так, как днём.
Экскурсия действительно душевная!
Экскурсия действительно душевная!
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Е
Маргарита,прекрасный и интересный экскурсовод,начиная от образа в стилистике времени,подачей материала и огромной любви к своему городу. У нас была большая компания из 10 человек,включая 4 детей,было очень интересно и здорово всем. Спасибо!
Маргарита,прекрасный и интересный экскурсовод,начиная от образа в стилистике времени,подачей материала и огромной любви к своему городу.
Маргарита,прекрасный и интересный экскурсовод,начиная от образа в стилистике времени,подачей материала и огромной любви к своему городу.
Маргарита,прекрасный и интересный экскурсовод,начиная от образа в стилистике времени,подачей материала и огромной любви к своему городу.
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А
Замечательный экскурсовод!!!
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Т
В Коломне была первый раз, о городе много слышала но город не знала. И Маргаритта волей случая стала моим Новигатором и Спутником по его необыкновенной Сказке, в которой сама смотрелась
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словно Принцессой. Мы прекрасно провели два часа замечательного пусть и холодного вечера, гуляя по самым основным знаковым его местам,и я с удовольстаием слушала интереснейший ее рассказ-очень выразительный, эмоциональный, но легкий и доступный для понимания, без занудных дат и общих фраз ни о чем. И я сама словно улетала в те далекие времена… Маргаритта занимается действительно любимым делом в любимом городе, и очень хочет чтоб этот город полюбили все. Безупречно владеет материалом, умеет его донести, не путается, не сбивается, ничего не повторяет, и ничего лишнегг не навязывает. Слушать ее очень приятно,и расставаться с ней не хотелось. Смело рекомендую ее всем!

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Е
Нашу индивидуальную экскурсию вела Ирина — чудесный экскурсовод!
У нее очень приятный голос, и она готова отвечать на любые вопросы слушателей, чувствуется глубокая личная заинтересованность историей города и страны в целом. Успели посмотреть все основные достопримечательности, каждый открыл для себя что-то новое. Уже порекомендовала этих организаторов друзьям!
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