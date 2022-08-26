В ночное время его стены выглядят даже более мощными и величественными. Знакомясь с кремлевскими постройками, вы услышите множество историй и легенд о городе. Куда ведут подземные ходы Коломны, зачем они нужны, где скрыта Либери — библиотека Ивана Грозного, — будут эти и другие любопытные детали.
Пустеющие улочки выведут нас на территорию древнего Брусенского монастыря 16 века. Мы пройдем по новой Михайловской набережной с красивыми фонарями, каскадными фонтанами и храмом Архангела Михаила — прекрасный образец стиля классицизм. Здесь с необычного ракурса вам откроется памятник Дмитрию Донскому и Маринина башня (легенда о Марине Мнишек в ночное время приобретает новые оттенки).
Выйдем на Соборную площадь, где подсвеченные детали храмов позволят раскрыть их загадки. Увидим мощные Пятницкие ворота, — я расскажу про центр изначалья и легенды, связанные с ним. Проходя через ворота, прислушаемся и, возможно, услышим стук копыт и ржанье лошадей, а еще обязательно загадаем желание.
А после нас ждет Посад: территория за пределами кремля с уютными, хорошо освещенными улочками. Полюбуемся жар-птицей Подмосковья — храмом Николы на Посаде, — и множеством купеческих особняков. Завершится прогулка на живописной Молочной площади, у Музейной фабрики пастилы: будут рассказы и об этом сладком бренде Коломны.
С мая по сентябрь экскурсия начинается после 18.00, с октября по апрель — после 17.00.