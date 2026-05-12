Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время года вечерние прогулки особенно приятны, а подсветка города создает неповторимую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Коломенский кремль
Михайловская набережная
Брусенский монастырь
Храм Архангела Михаила
Памятник Дмитрию Донскому
Маринина башня
Соборная площадь
Пятницкие ворота
Храм Николы на Посаде
Молочная площадь
Музейная фабрика пастилы
Описание экскурсии
Коломенский кремль
В ночное время его стены выглядят даже более мощными и величественными. Знакомясь с кремлевскими постройками, вы услышите множество историй и легенд о городе. Куда ведут подземные ходы Коломны, зачем они нужны, где скрыта Либери — библиотека Ивана Грозного, — будут эти и другие любопытные детали.
Фонари Михайловской набережной
Пустеющие улочки выведут нас на территорию древнего Брусенского монастыря 16 века. Мы пройдем по новой Михайловской набережной с красивыми фонарями, каскадными фонтанами и храмом Архангела Михаила — прекрасный образец стиля классицизм. Здесь с необычного ракурса вам откроется памятник Дмитрию Донскому и Маринина башня (легенда о Марине Мнишек в ночное время приобретает новые оттенки).
Загадки Соборной площади
Выйдем на Соборную площадь, где подсвеченные детали храмов позволят раскрыть их загадки. Увидим мощные Пятницкие ворота, — я расскажу про центр изначалья и легенды, связанные с ним. Проходя через ворота, прислушаемся и, возможно, услышим стук копыт и ржанье лошадей, а еще обязательно загадаем желание.
Посадские сюжеты
А после нас ждет Посад: территория за пределами кремля с уютными, хорошо освещенными улочками. Полюбуемся жар-птицей Подмосковья — храмом Николы на Посаде, — и множеством купеческих особняков. Завершится прогулка на живописной Молочной площади, у Музейной фабрики пастилы: будут рассказы и об этом сладком бренде Коломны.
Организационные детали
С мая по сентябрь экскурсия начинается после 18.00, с октября по апрель — после 17:00
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 21757 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
1
3
1
2
–
1
–
Г
Галина
Было интересно и позновательно. Спасибо за отличный вечер!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Экскурсия действительно душевная! Нам - двое взрослых и двое старших подростков - понравилось! Основное, что понравилось - экскурсия очень живая, не перегружена академической историей (хотя необходимое тоже было), именно тро то, как жил город и жили люди в этом городе. И город вечером очень красивый, многие места воспринимаются совсем не так, как днём.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Маргарита,прекрасный и интересный экскурсовод,начиная от образа в стилистике времени,подачей материала и огромной любви к своему городу. У нас была большая компания из 10 человек,включая 4 детей,было очень интересно и здорово всем. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Замечательный экскурсовод!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
В Коломне была первый раз, о городе много слышала но город не знала. И Маргаритта волей случая стала моим Новигатором и Спутником по его необыкновенной Сказке, в которой сама смотрелась читать дальшеуменьшить
словно Принцессой. Мы прекрасно провели два часа замечательного пусть и холодного вечера, гуляя по самым основным знаковым его местам,и я с удовольстаием слушала интереснейший ее рассказ-очень выразительный, эмоциональный, но легкий и доступный для понимания, без занудных дат и общих фраз ни о чем. И я сама словно улетала в те далекие времена… Маргаритта занимается действительно любимым делом в любимом городе, и очень хочет чтоб этот город полюбили все. Безупречно владеет материалом, умеет его донести, не путается, не сбивается, ничего не повторяет, и ничего лишнегг не навязывает. Слушать ее очень приятно,и расставаться с ней не хотелось. Смело рекомендую ее всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елизавета
Нашу индивидуальную экскурсию вела Ирина — чудесный экскурсовод! У нее очень приятный голос, и она готова отвечать на любые вопросы слушателей, чувствуется глубокая личная заинтересованность историей города и страны в целом. Успели посмотреть все основные достопримечательности, каждый открыл для себя что-то новое. Уже порекомендовала этих организаторов друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии на «Душевная экскурсия по вечерней Коломне»