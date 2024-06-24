1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
5 июля в 19:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна: путешествие вглубь веков
Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях
Начало: Площадь двух революций д1
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
800720₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Увлекательное знакомство с Коломной: индивидуальная прогулка
Приглашаем на прогулку по историческому центру Коломны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом)
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
от 30002 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища
Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 2 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по Коломенскому кремлю: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её кремль, памятники и храмы в компании знающего гида
Начало: Площадь Двух Революций, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
от 1 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны минувших дней: экскурсия по Коломенскому кремлю
Начало: Площадь Двух Революций, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 1 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 июня 2024Александр эрудированный экскурсовод и замечательный рассказчик. 3 часа пролетели незаметно, маршрут был насыщенный и интересный. Будем рекомендовать знакомым и друзьям.
- ННаталья24 июня 2024Прогулка по центру Коломны, рассказы об известных жителях города и Российской Империи, местных храмах и соборах. Хотелось бы побольше добавить в маршрут, собственно сам Коломенский Кремль. В конце все получили приятные сюрпризы)
- ЛЛолита24 июня 2024Очень понравилась Экскурсия по замечательному городу Коломне. Время пролетало незаметно. Наш гид увлечённо рассказывал историю Коломенского Кремля и провёл нас
- ООльга24 июня 2024Все основные достопримечательности увидели. Маршрут был построен логично. Рассказ экскурсовода был то, что надо - все главное, ничего лишнего.
- ЕЕлена23 июня 2024Очень интересно и познавательно! Самостоятельно никогда бы не прошли по такому маршруту и не узнали столько фактов! Рекомендую!!
- ССветлана23 июня 2024Познавательная экскурсия. Дмитрий рассказывает интересно, легко, с юмором, грамотная речь оставляет приятное впечатление, час пролетел быстро! Рекомендуем!
- ААлла14 июня 2024Всем остались довольны экскурсовод Екатерина очень понравилась! Спасибо!
- ДДаниил10 июня 2024Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Все понравилось, рекомендуем!
- ЛЛеонид10 июня 2024Посетили Коломну 9-го июня. Город показывали Никита и Лиза- ребята профессионалы и любители своего Города. Прекрасно провели время с Их чутким и интересным сопровождением. Надеюсь вернемся в Колрмну ещё… спасибо!
- ННаталья2 июня 2024Экскурсии началась во время. Перед экусурсией нам принесли по бутылочке воды (мелочь, но очень причтная особенно в жару). Экскурсию вел Евгений,
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «От площади Революции»
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