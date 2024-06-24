за всё до 10 чел.

3 500 ₽ за всё до 10 чел.

Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля

за всё до 10 чел.

2 500 ₽ за всё до 10 чел.

Начало: На площади Двух Революций

Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами

за всё до 20 чел.

3 500 ₽ за всё до 20 чел.

Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях

🚶 Пешая

10% скидка

Индивидуальная

2 часа 80 отзывов

Увлекательное знакомство с Коломной: индивидуальная прогулка Приглашаем на прогулку по историческому центру Коломны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1

Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом)