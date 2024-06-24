От площади Революции – экскурсии в Коломне

Найдено 8 экскурсий в категории «От площади Революции» в Коломне, цены от 720 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коломенский кремль под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
5 июля в 19:00
3 500 за всё до 10 чел.
Коломна: дух и величие древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна: путешествие вглубь веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Коломна: путешествие вглубь веков
Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях
Начало: Площадь двух революций д1
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 20 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
459 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
800720 за человека
Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной: индивидуальная прогулка
Приглашаем на прогулку по историческому центру Коломны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом)
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
от 30002 700 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
58 отзывов
Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища
Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 2 400 за всё до 3 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
44 отзыва
Прогулка по Коломенскому кремлю: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её кремль, памятники и храмы в компании знающего гида
Начало: Площадь Двух Революций, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
от 1 600 за всё до 2 чел.
Тайны минувших дней: экскурсия по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны минувших дней: экскурсия по Коломенскому кремлю
Начало: Площадь Двух Революций, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 1 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Коломенский кремль под покровом ночи
    Александр эрудированный экскурсовод и замечательный рассказчик. 3 часа пролетели незаметно, маршрут был насыщенный и интересный. Будем рекомендовать знакомым и друзьям.
    Александр эрудированный экскурсовод и замечательный рассказчик. 3 часа пролетели незаметно, маршрут был насыщенный и интересный. БудемАлександр эрудированный экскурсовод и замечательный рассказчик. 3 часа пролетели незаметно, маршрут был насыщенный и интересный. БудемАлександр эрудированный экскурсовод и замечательный рассказчик. 3 часа пролетели незаметно, маршрут был насыщенный и интересный. Будем
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
    Прогулка по центру Коломны, рассказы об известных жителях города и Российской Империи, местных храмах и соборах. Хотелось бы побольше добавить в маршрут, собственно сам Коломенский Кремль. В конце все получили приятные сюрпризы)
  • Л
    Лолита
    24 июня 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
    Очень понравилась Экскурсия по замечательному городу Коломне. Время пролетало незаметно. Наш гид увлечённо рассказывал историю Коломенского Кремля и провёл нас
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    по самым знаковым местам города. Рассказ был познавателен и интересен, узнали много нового. Большое спасибо за приятное знакомство с Коломной. Лолита,Яна.

  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
    Все основные достопримечательности увидели. Маршрут был построен логично. Рассказ экскурсовода был то, что надо - все главное, ничего лишнего.
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
    Очень интересно и познавательно! Самостоятельно никогда бы не прошли по такому маршруту и не узнали столько фактов! Рекомендую!!
  • С
    Светлана
    23 июня 2024
    Прогулка по Коломенскому кремлю
    Познавательная экскурсия. Дмитрий рассказывает интересно, легко, с юмором, грамотная речь оставляет приятное впечатление, час пролетел быстро! Рекомендуем!
  • А
    Алла
    14 июня 2024
    Тайны минувших дней: экскурсия по Коломенскому кремлю
    Всем остались довольны экскурсовод Екатерина очень понравилась! Спасибо!
  • Д
    Даниил
    10 июня 2024
    Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
    Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Все понравилось, рекомендуем!
  • Л
    Леонид
    10 июня 2024
    Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
    Посетили Коломну 9-го июня. Город показывали Никита и Лиза- ребята профессионалы и любители своего Города. Прекрасно провели время с Их чутким и интересным сопровождением. Надеюсь вернемся в Колрмну ещё… спасибо!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
    Экскурсии началась во время. Перед экусурсией нам принесли по бутылочке воды (мелочь, но очень причтная особенно в жару). Экскурсию вел Евгений,
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    очень эрудированный и интересный собеседник. Отвечал на все наши вопросы. 2 с лишним часа пролетели незаметно. В конце экскурсии нам вручили маленькие подарки (опять же приятно). Так же нам посоветовали. где можно поесть в Коломне, куда ещё можно сходить и предложил билеты на корабль по Москва реке. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «От площади Революции»

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  1. Коломенский кремль под покровом ночи
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  3. Коломна: путешествие вглубь веков
  4. Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
  5. Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Музей пастилы
  8. Успенский Собор
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июле 2024
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