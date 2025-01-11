2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
«На этой экскурсии Коломна предстанет перед вами вам с новой стороны: лучи заходящего солнца и вечерняя подсветка делают город невероятно уютным»
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
3800₽ за всё до 10 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Мистическая Коломна: вечерняя прогулка
Вечерняя экскурсия по Коломенскому кремлю: фонарики, легенды и таинственные улочки. Узнайте больше о древнем городе и его загадках
Начало: У Пятницких ворот
«Вечерняя прогулка по Коломенскому кремлю откроет вам город с необычной стороны»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00, 19:30 и 21:00
8 фев в 19:30
9 фев в 18:00
700₽ за человека
1 час
Индивидуальная
Макет коломенского кремля 16 века
Откройте для себя Коломну через миниатюрный макет кремля. Узнайте интересные факты и легенды в формате stand-up, где юмор и история идут рука об руку
Начало: На улице Зайцева
«Ночной кремль с подсветкой «с высоты птичьего полёта»»
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
940₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 января 2025Погуляли по вечерней Коломне с Маргаритой, узнали много нового и интересного. Очень приятное общение, необычные факты истории про места прогулки."Бонусом" попали на елепомазание при службе в Ново-Голутвин Свято-Троицком женском монастыре! Время прошло в очень дружеской атмосфере и очень быстро пролетело:)
- ЕЕвгения6 января 2025Была на другой программе у этого экскурсовода
- ИИрина2 января 2025Маргарита нам очень понравилась. Экскурсовод на позитиве, уволенная своей работой, что важно. Клиенториентированная. Доброжелательная и с юмором. С удовольствием отвечает на дополнительные вопросы. Полностью погружает в атмосферу исторической Коломны, глубоко знает историю родного города. Спасибо большое!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Вечерние»
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