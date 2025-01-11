Вечерние экскурсии Коломны

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Коломне, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
«На этой экскурсии Коломна предстанет перед вами вам с новой стороны: лучи заходящего солнца и вечерняя подсветка делают город невероятно уютным»
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
3800 за всё до 10 чел.
Мистическая Коломна: вечерняя прогулка по кремлю
Пешая
1 отзыв
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Мистическая Коломна: вечерняя прогулка
Вечерняя экскурсия по Коломенскому кремлю: фонарики, легенды и таинственные улочки. Узнайте больше о древнем городе и его загадках
Начало: У Пятницких ворот
«Вечерняя прогулка по Коломенскому кремлю откроет вам город с необычной стороны»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00, 19:30 и 21:00
8 фев в 19:30
9 фев в 18:00
700 за человека
Макет коломенского кремля 16 века: экскурсия в формате stand-up
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
Макет коломенского кремля 16 века
Откройте для себя Коломну через миниатюрный макет кремля. Узнайте интересные факты и легенды в формате stand-up, где юмор и история идут рука об руку
Начало: На улице Зайцева
«Ночной кремль с подсветкой «с высоты птичьего полёта»»
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
940 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Душевная экскурсия по вечерней Коломне
    Погуляли по вечерней Коломне с Маргаритой, узнали много нового и интересного. Очень приятное общение, необычные факты истории про места прогулки."Бонусом" попали на елепомазание при службе в Ново-Голутвин Свято-Троицком женском монастыре! Время прошло в очень дружеской атмосфере и очень быстро пролетело:)
  • Е
    Евгения
    6 января 2025
    Душевная экскурсия по вечерней Коломне
    Была на другой программе у этого экскурсовода
  • И
    Ирина
    2 января 2025
    Душевная экскурсия по вечерней Коломне
    Маргарита нам очень понравилась. Экскурсовод на позитиве, уволенная своей работой, что важно. Клиенториентированная. Доброжелательная и с юмором. С удовольствием отвечает на дополнительные вопросы. Полностью погружает в атмосферу исторической Коломны, глубоко знает историю родного города. Спасибо большое!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Вечерние»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Коломенский кремль
  2. Кремль
  3. Самое главное
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Музей пастилы
  10. Церковь Николы на Посаде
Сколько стоит экскурсия по Коломне в феврале 2025
Сейчас в Коломне в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 3800. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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