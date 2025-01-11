О Ольга Душевная экскурсия по вечерней Коломне Погуляли по вечерней Коломне с Маргаритой, узнали много нового и интересного. Очень приятное общение, необычные факты истории про места прогулки."Бонусом" попали на елепомазание при службе в Ново-Голутвин Свято-Троицком женском монастыре! Время прошло в очень дружеской атмосфере и очень быстро пролетело:)

Е Евгения Душевная экскурсия по вечерней Коломне Была на другой программе у этого экскурсовода