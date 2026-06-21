Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

Приглашаем на увлекательную пешеходную экскурсию по Коломенскому Посаду, где историческое наследие гармонично сочетается с современным искусством.Вас ожидает встреча с живописными улицами, где каждый камень хранит в себе частицу прошлого, а

стены зданий украшены яркими мозаиками. Откройте для себя купеческие дома, восхитительные храмы и причудливые арт-объекты. Узнайте занимательные истории о жизни города, его традициях и людях, которые делают Коломну по-настоящему уникальной. Экскурсия позволит вам прикоснуться к истории, не требуя дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии по Коломенскому Посаду. В это время года прогулки особенно приятны, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.