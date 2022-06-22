Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

Приглашаю вместе исследовать старинные улицы за пределами Кремля! Вы увидите храмы прошлых веков и современные мозаики из бутылок, купеческие дома и причудливые арт-объекты. Я раскрою, как в Коломне сочетаются прошлое и настоящее, какие интересные события происходили в ней в разные эпохи и чем она живет сегодня.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самобытный Посад

Посад — живописный исторический район в Старой Коломне. Гуляя по его тихим улицам, вы увидите Торговые ряды 19 века, здание Дворянского собрания и дом Воеводы. Отыщете скамейку Ахматовой, заглянете в Кружечный двор и отдохнете в Английском саду. Кроме того, я покажу вам парадные Пятницкие ворота, Покровскую церковь и нарядный храм Николы на Посаде.

Занимательные истории

Я не дам вам заскучать и поделюсь интересными фактами о Коломне. Вы узнаете, кто такие «кружалы» и «подтолкуши», какой местный храм похож на пасхальный кулич и как яблоки из сада Мещанинова «остановили» улицу. Расскажу я и о коломенских балах, о купцах-благотворителях и о необычных свадебных подарках коллекционера Щукина своей супруге.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.