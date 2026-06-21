Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Лучшее время для посещения
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Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии по Коломенскому Посаду. В это время года прогулки особенно приятны, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговые ряды 19 века
Здание Дворянского собрания
Дом Воеводы
Скамейка Ахматовой
Кружечный двор
Английский сад
Пятницкие ворота
Покровская церковь
Храм Николы на Посаде
Описание экскурсии
Самобытный Посад
Посад — живописный исторический район в Старой Коломне. Гуляя по его тихим улицам, вы увидите Торговые ряды 19 века, здание Дворянского собрания и дом Воеводы. Отыщете скамейку Ахматовой, заглянете в Кружечный двор и отдохнете в Английском саду. Кроме того, я покажу вам парадные Пятницкие ворота, Покровскую церковь и нарядный храм Николы на Посаде.
Занимательные истории
Я не дам вам заскучать и поделюсь интересными фактами о Коломне. Вы узнаете, кто такие «кружалы» и «подтолкуши», какой местный храм похож на пасхальный кулич и как яблоки из сада Мещанинова «остановили» улицу. Расскажу я и о коломенских балах, о купцах-благотворителях и о необычных свадебных подарках коллекционера Щукина своей супруге.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Калачная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2902 туристов
Меня зовут Анна, я живу в Коломне, ежедневно радуюсь ее неспешности и размеренности. Закончила местный педагогический институт, факультет истории и обществознания. В магистратуре училась уже в Москве, на кафедре культурологии. Экскурсии вожу с 2015 года. Приезжайте наблюдать за тем, как Коломна меняется и расцветает!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Экскурсия замечательная! экскурсовод Анна увлекательно и непринужденно рассказывает о Коломне, тихие дворики, прекрасные храмы, самые интересные уголки старой Коломны! Спасибо огромное!
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Н
Наталья
Приятный располагающий экскурсовод. Пунктуальная. Любит свой город. Рассказывала об истории Коломны с учётом наличия на экскурсии детей, чтобы они не заскучали и тоже усваивали информацию. Рекомендую прогулку с Анной для знакомства с городом, с детьми тоже подходит.
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Н
Настя
Невероятно приятная прогулка в компании человека, который по-настоящему любит свой город. Поболтали с Анной и про Коломну прошлого, и настоящего. Она адаптировала маршрут с учётом моих пожеланий и даже уделила мне на 15 мин больше заявленного времени. Рекомендую!
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А
Александра
Хочу сказать отдельное спасибо экскурсоводу Анне. Это был не просто обзор, а душевный разговор с другом, который знает о городе всё. Благодаря его энергии и харизме старые улочки заиграли новыми красками. Потрясающая подача материала - и взрослым интересно, и детям понятно. Спасибо за ваш труд и любовь к Коломне! Смело рекомендую всем знакомым
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М
Михаил
Очень крутые впечатления о Коломне сформировались и остались у нас благодаря Анне, после посетили рекомендованные ей места и тоже все понравилось, рекомендуем
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Е
Елена
Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
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