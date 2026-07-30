Абра-кадабра! История купеческой Коломны превращается в увлекательную игру. Дети будут изучать старинные товары и выполнять необычные задания. По пути мы расскажем, как жили и вели дела торговцы несколько веков назад.
Описание квеста
Пятницкие ворота. Отыщем место, где когда-то было шумно, многолюдно и очень оживлённо — ведь именно здесь торговали купцы.
Владимирская улица, набережная Москвы-реки и Живой мост. Представим себя купцами и пройдём дорогой, по которой в город приезжали обозы с товарами.
Памятник водовозу, Шевлягинская площадь и водоразборная колонка. Разгадаем, кто помогал жить большому купеческому городу и почему без этих людей было не обойтись.
Улица Арбатская. Найдём яркие рисунки на стенах и увидим, как современное искусство соседствует со старинными улочками.
По пути дети будут выполнять задания:
- по содержимому специальных мешочков угадают товары, которыми торговали купцы
- проследят торговые пути по старинной карте
- попробуют выполнить задание на смекалку, которое давали работникам купца Щукина
- составят купеческий бюджет по архивным данным
Организационные детали
- Экскурсия подходит детям от 7 до 14 лет
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пятницких ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 7772 туристов
Наша команда знакомит гостей с богатой культурой и историей Коломны. На экскурсиях отвечаем на важные вопросы, которые обычно волнуют путешественников. Предлагаем индивидуальный подход: учитываем интересы и пожелания гостей, чтобы программа была
Входит в следующие категории Коломны
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