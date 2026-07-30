Абра-кадабра! История купеческой Коломны превращается в увлекательную игру. Дети будут изучать старинные товары и выполнять необычные задания. По пути мы расскажем, как жили и вели дела торговцы несколько веков назад.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание квеста

Пятницкие ворота. Отыщем место, где когда-то было шумно, многолюдно и очень оживлённо — ведь именно здесь торговали купцы.

Владимирская улица, набережная Москвы-реки и Живой мост. Представим себя купцами и пройдём дорогой, по которой в город приезжали обозы с товарами.

Памятник водовозу, Шевлягинская площадь и водоразборная колонка. Разгадаем, кто помогал жить большому купеческому городу и почему без этих людей было не обойтись.

Улица Арбатская. Найдём яркие рисунки на стенах и увидим, как современное искусство соседствует со старинными улочками.

По пути дети будут выполнять задания:

по содержимому специальных мешочков угадают товары, которыми торговали купцы

проследят торговые пути по старинной карте

попробуют выполнить задание на смекалку, которое давали работникам купца Щукина

составят купеческий бюджет по архивным данным

Организационные детали