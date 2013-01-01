Что входит

Услуги гида

Что не входит

Личные расходы туриста

Где начинаем и завершаем

Начало: Кремль, улица Лажечникова у будки городового. Завершение: Пятницкий ворота Кремля.

Когда и сколько длится?

Когда: В любой день в любое время Экскурсия длится около 1 часа

Кто ещё будет на экскурсии?

Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.

Нужно оплачивать всё сразу?

Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.

А если я передумаю?

Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;

Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.

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