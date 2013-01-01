Прогулка по Коломенскому кремлю

В ходе прогулки вы узнаете исторические и современные особенности Коломенской крепости

5
2 отзыва
В ходе прогулки вы узнаете исторические и современные особенности Коломенской крепости.

Услышите основные легенды Коломны.

И конечно познакомитесь с визитной карточкой города, его самым узнаваемым брендом — Коломенским кремлем!
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю

Что вы увидите 🤩

  • Величественны крепостные стены и башни Коломенского кремля
  • Маринкину башню
  • Шевлягинскую бассейку
  • Соборную площадь — сердце Коломны
  • Живописную панораму сквера Блюдечка и замоскворецких далей
  • Храмы и монастыри кремля
  • Место венчания князя Дмитрия Донского
  • Пятницкие ворота и многое другое!

Что вас ждет:

  • Мощный, величественный, древний Коломенский кремль в 2013 году признан одним из десяти визуальных символов России мультимедийного проекта-конкурса «Россия 10». Мы прогуляемся вдоль его стен и башен. Осмотрим его храмы и монастыри. Побываем на месте венчания Дмитрия Донского и в сердце Коломны — Соборной площади. Полюбуемся на замоскворецкие дали. И узнаем были и легенды этого древнего места.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: Кремль, улица Лажечникова у будки городового.
Завершение: Пятницкий ворота Кремля.
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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В любой день в любое время

Юлия
Юлия
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