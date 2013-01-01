Величественны крепостные стены и башни Коломенского кремля
Маринкину башню
Шевлягинскую бассейку
Соборную площадь — сердце Коломны
Живописную панораму сквера Блюдечка и замоскворецких далей
Храмы и монастыри кремля
Место венчания князя Дмитрия Донского
Пятницкие ворота и многое другое!
Что вас ждет:
Мощный, величественный, древний Коломенский кремль в 2013 году признан одним из десяти визуальных символов России мультимедийного проекта-конкурса «Россия 10». Мы прогуляемся вдоль его стен и башен. Осмотрим его храмы и монастыри. Побываем на месте венчания Дмитрия Донского и в сердце Коломны — Соборной площади. Полюбуемся на замоскворецкие дали. И узнаем были и легенды этого древнего места.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
1 800 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: Кремль, улица Лажечникова у будки городового.
Завершение: Пятницкий ворота Кремля.
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.