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Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)

5
5 отзывов
Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
Экскурсия ⛳ по территории Коломенского Кремля — одному из больших и мощных крепостей своего времени, возведенному в XVI веке для обороны от крымских татар.

Гостей города также ожидает знакомство, как с исторической частью города за пределами Кремля, так и с частью современной.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)

Что вы увидите

  • <b>Коломенский Кремль:</b>
  • Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля
  • Успенский Брусенский монастырь
  • Конькобежный центр «Коломна»
  • Соборная площадь
  • Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь
  • Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря
  • Схема Коломенского Кремля
  • <b>Обзорная часть:</b>
  • Улицы Октябрьской Революции
  • Купеческие дома позапрошлого века
  • Современный административный центр
  • Бывшее Петропавловское кладбище с храмом Петра и Павла
  • Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
  • и многое другое.
Коломенский Кремль
По результатам голосования 2013 года, Коломенский кремль стал новым символом России, поэтому достоин внимания гостей города. Территория Кремля очень обширна: площадь составляет 24 гектара, на которой располагаются 7 улиц, 2 действующих монастыря, 7 сохранившихся башен. Экскурсия ⛳ сопровождается интересными рассказами профессионального гида о каждом объекте, факты, предания, легенды.

Основные объекты Кремля:

  • Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, в т. ч. легендарная Маринкина башня и Пятницкие ворота;
  • Успенский Брусенский монастырь — основан в честь взятия Казани;
  • Конькобежный центр «Коломна» проводит в своих стенах соревнования как всероссийского, так и международного уровня;
  • Соборная площадь: Успенский кафедральный собор, храм на месте церкви, где венчался Дмитрий Донской и храм Николы Гостинного;
  • Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь;
  • Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря;
  • Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях;
  • многое другое.
Обзорная экскурсия по городу
Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом. Это место, являясь стержнем Коломны, нанизало на себя кольца множества столетий.
Здесь и купеческие дома позапрошлого века, которые перемешались с постройками так называемого Сталинского ампира. Здесь и современный административный центр, который был когда-то селом Боброво. Здесь и бывшее Петропавловское кладбище с храмом Петра и Павла, сохранившейся оградкой и часовенками, которое ныне — Мемориальный парк 🌳. Здесь же — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный самим Сергием Радонежским.
Здесь прекрасные панорамы на слияние Москва-реки и Оки, а также многое, многое другое!

Организационные детали:

  • Экскурсия осуществляется на транспорте заказчика, или возможна его аренда ( стоимость зависит от количества участников).
  • Не забудьте предусмотреть в транспорте 1 свободное место для гида.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (ваш или арендованный)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита М.
Маргарита М.
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5 отзывов оставили туристы

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