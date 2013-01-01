Коломенский Кремль

По результатам голосования 2013 года, Коломенский кремль стал новым символом России, поэтому достоин внимания гостей города. Территория Кремля очень обширна: площадь составляет 24 гектара, на которой располагаются 7 улиц, 2 действующих монастыря, 7 сохранившихся башен. Экскурсия ⛳ сопровождается интересными рассказами профессионального гида о каждом объекте, факты, предания, легенды.

Основные объекты Кремля:

Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, в т. ч. легендарная Маринкина башня и Пятницкие ворота;

Успенский Брусенский монастырь — основан в честь взятия Казани;

Конькобежный центр «Коломна» проводит в своих стенах соревнования как всероссийского, так и международного уровня;

Соборная площадь: Успенский кафедральный собор, храм на месте церкви, где венчался Дмитрий Донской и храм Николы Гостинного;

Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь;

Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря;

Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях;

многое другое.

Обзорная экскурсия по городу

Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом. Это место, являясь стержнем Коломны, нанизало на себя кольца множества столетий.

Здесь и купеческие дома позапрошлого века, которые перемешались с постройками так называемого Сталинского ампира. Здесь и современный административный центр, который был когда-то селом Боброво. Здесь и бывшее Петропавловское кладбище с храмом Петра и Павла, сохранившейся оградкой и часовенками, которое ныне — Мемориальный парк 🌳. Здесь же — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный самим Сергием Радонежским.

Здесь прекрасные панорамы на слияние Москва-реки и Оки, а также многое, многое другое!

Организационные детали: