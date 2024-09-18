О Коломенском кремле По результатам голосования 2013 года Коломенский кремль стал новым символом России, и потому бесспорно достоин внимания гостей города. Территория кремля довольно обширна: площадь составляет 24 гектара, на которой располагаются 7 улиц, 2 действующих монастыря, 7 сохранившихся башен. Экскурсия сопровождается интересными рассказами профессионального гида о каждом объекте, факты, предания, легенды. Основные объекты Кремля:

Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, в том числе легендарная Маринкина башня и Пятницкие ворота;

Успенский Брусенский монастырь, основанный в честь взятия Казани;

Конькобежный центр «Коломна», который проводит в своих стенах соревнования как всероссийского, так и международного уровня;

Соборная площадь: Успенский кафедральный собор, Храм на месте церкви, где венчался Дмитрий Донской и Храм Николы Гостинного;

Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь;

Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря;

Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях. Обзорная экскурсия по городу Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом. Здесь и купеческие дома позапрошлого века, которые перемешались с постройками так называемого Сталинского ампира, и современный административный центр, который был когда-то селом Боброво, и бывшее Петропавловское кладбище с Храмом Петра и Павла с сохранившейся оградкой и часовенками, которое ныне — Мемориальный парк. Здесь же — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный самим Сергием Радонежским. Здесь прекрасные панорамы на слияние Москва-реки и Оки, а также многое, многое другое! Организационные детали:.

Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях. Обзорная экскурсия по городу Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом. Здесь и купеческие дома позапрошлого века, которые перемешались с постройками так называемого Сталинского ампира, и современный административный центр, который был когда-то селом Боброво, и бывшее Петропавловское кладбище с Храмом Петра и Павла с сохранившейся оградкой и часовенками, которое ныне — Мемориальный парк. Здесь же — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный самим Сергием Радонежским. Здесь прекрасные панорамы на слияние Москва-реки и Оки, а также многое, многое другое! Организационные детали:.

• Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях. Обзорная экскурсия по городу Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом. Здесь и купеческие дома позапрошлого века, которые перемешались с постройками так называемого Сталинского ампира, и современный административный центр, который был когда-то селом Боброво, и бывшее Петропавловское кладбище с Храмом Петра и Павла с сохранившейся оградкой и часовенками, которое ныне — Мемориальный парк. Здесь же — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный самим Сергием Радонежским. Здесь прекрасные панорамы на слияние Москва-реки и Оки, а также многое, многое другое! Организационные детали: