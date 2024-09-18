Экскурсия по территории Коломенского Кремля — одной из самых больших и мощных крепостей своего времени, возведенной в XVI веке для обороны от крымских татар.
Гостей города также ожидает знакомство, как с исторической частью города за пределами Кремля, так и с частью современной.
Гостей города также ожидает знакомство, как с исторической частью города за пределами Кремля, так и с частью современной.
Описание экскурсии
О Коломенском кремле По результатам голосования 2013 года Коломенский кремль стал новым символом России, и потому бесспорно достоин внимания гостей города. Территория кремля довольно обширна: площадь составляет 24 гектара, на которой располагаются 7 улиц, 2 действующих монастыря, 7 сохранившихся башен. Экскурсия сопровождается интересными рассказами профессионального гида о каждом объекте, факты, предания, легенды. Основные объекты Кремля:
- Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля, в том числе легендарная Маринкина башня и Пятницкие ворота;
- Успенский Брусенский монастырь, основанный в честь взятия Казани;
- Конькобежный центр «Коломна», который проводит в своих стенах соревнования как всероссийского, так и международного уровня;
- Соборная площадь: Успенский кафедральный собор, Храм на месте церкви, где венчался Дмитрий Донской и Храм Николы Гостинного;
- Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь;
- Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря;
Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях. Обзорная экскурсия по городу Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом. Здесь и купеческие дома позапрошлого века, которые перемешались с постройками так называемого Сталинского ампира, и современный административный центр, который был когда-то селом Боброво, и бывшее Петропавловское кладбище с Храмом Петра и Павла с сохранившейся оградкой и часовенками, которое ныне — Мемориальный парк. Здесь же — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный самим Сергием Радонежским. Здесь прекрасные панорамы на слияние Москва-реки и Оки, а также многое, многое другое! Организационные детали:.
Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях. Обзорная экскурсия по городу Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом. Здесь и купеческие дома позапрошлого века, которые перемешались с постройками так называемого Сталинского ампира, и современный административный центр, который был когда-то селом Боброво, и бывшее Петропавловское кладбище с Храмом Петра и Павла с сохранившейся оградкой и часовенками, которое ныне — Мемориальный парк. Здесь же — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный самим Сергием Радонежским. Здесь прекрасные панорамы на слияние Москва-реки и Оки, а также многое, многое другое! Организационные детали:.
• Схема Коломенского Кремля с рассказами об особенностях кладки стен и не сохранившихся башнях. Обзорная экскурсия по городу Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом. Здесь и купеческие дома позапрошлого века, которые перемешались с постройками так называемого Сталинского ампира, и современный административный центр, который был когда-то селом Боброво, и бывшее Петропавловское кладбище с Храмом Петра и Павла с сохранившейся оградкой и часовенками, которое ныне — Мемориальный парк. Здесь же — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, основанный самим Сергием Радонежским. Здесь прекрасные панорамы на слияние Москва-реки и Оки, а также многое, многое другое! Организационные детали:
- Экскурсия осуществляется на транспорте заказчика, либо арендованном транспорте (стоимость зависит от количества участников);
- Не забудьте предусмотреть в транспорте одно свободное место для гида.
Ежедневно, по договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский Кремль:
- Сохранившиеся крепостные стены и башни Коломенского кремля
- Успенский Брусенский монастырь
- Конькобежный центр «Коломна»
- Соборная площадь
- Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь
- Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря
- Схема Коломенского Кремля
- Обзорная часть:
- Улицы Октябрьской Революции
- Купеческие дома позапрошлого века
- Современный административный центр
- Бывшее Петропавловское кладбище с Храмом Петра и Павла
- Богоявленский Старо-Голутвин монастырь и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (ваш или арендованный)
- Личные расходы (питание, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсию нам проводила Ирина. Мы прогулялись от Музея Пастилы по Коломенскому посаду до Кремля. Ирина подробно рассказала историю Коломны и об основных достопримечательностях города. Была приветлива и доброжелательна!
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В
Интересная и познавательная экскурсия, спасибо гиду Ирине. Понравилось не только взрослым, но и сыну 11 лет. Также по рекомендации Ирины мы посетили музей Калача, интересное представление. Рекомендуем!
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М
Экскурсия понравилась, экскурсовод Маргарита очень интересно рассказывала про историческую часть Коломны. Красивый город, удивительно как много смогли сохранить исторических мест и зданий.
Марина
Марина
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М
Экскурсия понравилась, экскурсовод Маргарита очень интересно рассказывала про историческую часть Коломны. Красивый город, удивительно как много смогли сохранить исторических мест и зданий.
Марина
Марина
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А
Интересная экскурсия, красивый ухоженный город! Спасибо Маргарите! Буду рекомендовать друзьям и знакомым
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И
Увидели старинный город и новые интересные места. Спасибо Екатерине и Маргарите
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