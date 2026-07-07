Этот тихий город летом пахнет скошенной травой и солнцем. Его обнимают три быстрые реки, а история уходит на 8 столетий в прошлое.
Чтобы насладиться настроением старой Коломны, мы заглянем в любимые места местных жителей, поговорим о людях, которые тут жили и живут.
А ещё нагреем самовар, попьём чаю с яблочным пирогом и полюбуемся вечерними огнями Коломенского кремля.
Чтобы насладиться настроением старой Коломны, мы заглянем в любимые места местных жителей, поговорим о людях, которые тут жили и живут.
А ещё нагреем самовар, попьём чаю с яблочным пирогом и полюбуемся вечерними огнями Коломенского кремля.
Описание экскурсии
На нашем маршруте: набережная Москвы-реки — Пятницкие ворота — сквер Блюдечко — Михайловская набережная — Кремлёвский дворик.
На прогулке:
- мы посидим на высоком берегу Москвы-реки и полюбуемся её стремительным теченьем
- пройдём по улицам кремля и посада
- погуляем вдоль набережных реки Коломенки
- я расскажу живые истории, которые происходили здесь и застыли во времени
- вы услышите об одной старинной коломенской семье — моей
- в одном из кремлёвских двориков я научу вас разжигать самовар
- а потом мы будем пить чай с яблочным пирогом с чувством, что лето — это маленькая жизнь
Организационные детали
- Чаепитие и угощение входят в стоимость
- В непогоду укроемся на время чаепития под навесом
- Эту экскурсию провожу я сама
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 7604 туристов
Наша команда знакомит гостей с богатой культурой и историей Коломны. На экскурсиях отвечаем на важные вопросы, которые обычно волнуют путешественников. Предлагаем индивидуальный подход: учитываем интересы и пожелания гостей, чтобы программа была
Входит в следующие категории Коломны
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