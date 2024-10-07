Мои заказы

Дом Озерова – экскурсии в Коломне

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом Озерова» в Коломне
Коломенский Посад
Пешая
1 час
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Коломенский Посад
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5900 ₽ за всё до 10 чел.
Свидание с Коломной
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Коломны
Коломна - идеальное место для романтических прогулок. Узнайте о великих историях любви, которые разворачивались на её улицах и в древнем кремле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
Пешая
1 час
Квест
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
Начало: Улица Лажечникова, 5
690 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    7 октября 2024
    Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
    Чудесно прошла экскурсия, очень приятный экскурсовод, много интересного рассказала о городе и его жителях, об Анне Ахматовой и отм,что связывает
    читать дальше

    её с Коломной, также посетили в доме Озерова выставку Михаила Абакумова, послушали интересный рассказ о его жизни и творчестве. Спасибо за прекрасно проведеннную экскурсию!

  • К
    Кристина
    10 мая 2023
    Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
    Прекрасная экскурсия, интересно и легко!!! очень хотели вторую экскурсию по Коломне именно такую - легкую. интересную, с походом в местную
    читать дальше

    галерею (сами бы, наверное, не выбрались) И огромное спасибо Инне, что помогла нам попасть в музей пастилы на представление, билетов туда, как обычно, не было.

  • Е
    Елена
    27 ноября 2022
    Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
    Большое спасибо Инне за очень интересную прогулку, узнали много нового, обязательно вернёмся. Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Дом Озерова»

