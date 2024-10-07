Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Коломенский Посад
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Коломны
Коломна - идеальное место для романтических прогулок. Узнайте о великих историях любви, которые разворачивались на её улицах и в древнем кремле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
Начало: Улица Лажечникова, 5
690 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим7 октября 2024Чудесно прошла экскурсия, очень приятный экскурсовод, много интересного рассказала о городе и его жителях, об Анне Ахматовой и отм,что связывает
- ККристина10 мая 2023Прекрасная экскурсия, интересно и легко!!! очень хотели вторую экскурсию по Коломне именно такую - легкую. интересную, с походом в местную
- ЕЕлена27 ноября 2022Большое спасибо Инне за очень интересную прогулку, узнали много нового, обязательно вернёмся. Очень рекомендуем!
