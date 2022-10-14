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Описание
Коломна - старинный уютный город, через который проходили торговые пути. Здесь жили купцы, и открывались известные предприятия.
Коломна стала центром развития торговли, поэтому и сейчас основные достопримечательности - купеческие особняки и возрожденные производства. Здесь берегут память предков, сохраняя старинные секреты производства и рецепты. Но иногда этими тайнами делятся 😉
Мы приглашаем Вас совершить путешествие и перенестись во времена, когда Коломна была купеческим городом. Будем вместе знакомиться со знаменитыми вкусными брендами города и узнавать, как сегодня возрождают традиции.
Нам предстоит погулять по старинным улочкам, познакомиться с людьми, определившими облик Коломны, узнать тайны купцов и секреты производства коломенской пастилы и коломенского калача, научиться правильно вести себя на балу, а также полюбоваться Коломной с высоты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Входит в стоимость тура:
Билеты с экскурсиями во всех музеях по программе
Аудиоэкскурсия-квест «Коломенская кругосветка»
Подъем на смотровую площадку
Что не входит
Не входит в стоимость тура:
Проезд до Коломны (гости самостоятельно добираются до места встречи у ж/д вокзала в Коломне)
Обед (мы понимаем, что у каждого гостя свои предпочтения, поэтому для обеда забронирован столик на террасе ресторанов Рульки вверх/ Сибас Ловелас, можно будет самостоятельно сделать заказ по меню)
Завершение: Коломна, Полянская улица, Железнодорожный вокзал (Ж/Д станция Коломна)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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