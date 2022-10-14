Коломна - старинный уютный город, через который проходили торговые пути. Здесь жили купцы, и открывались известные предприятия.

Коломна стала центром развития торговли, поэтому и сейчас основные достопримечательности - купеческие особняки и возрожденные производства. Здесь берегут память предков, сохраняя старинные секреты производства и рецепты. Но иногда этими тайнами делятся 😉

Мы приглашаем Вас совершить путешествие и перенестись во времена, когда Коломна была купеческим городом. Будем вместе знакомиться со знаменитыми вкусными брендами города и узнавать, как сегодня возрождают традиции.

Нам предстоит погулять по старинным улочкам, познакомиться с людьми, определившими облик Коломны, узнать тайны купцов и секреты производства коломенской пастилы и коломенского калача, научиться правильно вести себя на балу, а также полюбоваться Коломной с высоты.