Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Коломенский кремль - это не просто исторический памятник, а живое воплощение прошлого.



Экскурсия предлагает погружение в атмосферу XVI века, когда кремль был возведён по указу Василия III. Гости узнают о семи сохранившихся башнях, кафедральном соборе и монастырских комплексах. Легенды о Марине Мнишек и подземных ходах добавят загадочности.



Посетители смогут насладиться уникальной архитектурой и историей, сыгравшей важную роль в судьбе России 5 6 отзывов 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Уникальная архитектура XVI века

📜 Исторические легенды и тайны

🕌 Посещение кафедрального собора

🗺️ Погружение в атмосферу прошлого

🏞️ Живописная территория кремля

Что можно увидеть Коломенский кремль

Кафедральный собор

Монастырские комплексы

Описание экскурсии Визитная карточка, душа и лицо Коломны — Коломенский Кремль. Исторические перипетии, тайны и легенды, которые сокрыты в мощных постройках Коломенского кремля, мост из прошлого в будущее через живую историю. Коломенский Кремль был возведён в XVI веке по указу великого Московского князя Василия III. Живописная кремлёвская территория охватывает 24 гектара. Он включает два прясла крепостной стены, семь сохранившихся башен, кафедральный собор, жилые улицы, два монастырских комплекса. В ходе экскурсии перед вами развернётся богатая самобытная история города, игравшего не последнюю роль в судьбе отечества, выдающаяся архитектура, древние легенды и предания. Посетив экскурсию по Коломенскому Кремлю в сборной группе, вы сможете узнать, куда исчезли створы с Пятницких ворот и где Марина Мнишек спрятала клад, который по сей день не даёт покоя авантюристам. Вы выясните, где проходил подземный ход к Бобреневу монастырю — древнейшей обители Коломны.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Коломенский кремль

Ул. Лажечникова

Брусенский монастырь

Маринкина башня

Соборная площадь

Сквер блюдечко

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Лажечникова, 1А Завершение: Улица Зайцева, 14 Когда и сколько длится? Когда: По согласованию с гидом. Экскурсия длится около 1 часа