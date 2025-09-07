Коломенский кремль - это не просто исторический памятник, а живое воплощение прошлого.
Экскурсия предлагает погружение в атмосферу XVI века, когда кремль был возведён по указу Василия III. Гости узнают о семи сохранившихся башнях, кафедральном соборе и монастырских комплексах. Легенды о Марине Мнишек и подземных ходах добавят загадочности.
Посетители смогут насладиться уникальной архитектурой и историей, сыгравшей важную роль в судьбе России
Экскурсия предлагает погружение в атмосферу XVI века, когда кремль был возведён по указу Василия III. Гости узнают о семи сохранившихся башнях, кафедральном соборе и монастырских комплексах. Легенды о Марине Мнишек и подземных ходах добавят загадочности.
Посетители смогут насладиться уникальной архитектурой и историей, сыгравшей важную роль в судьбе России
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура XVI века
- 📜 Исторические легенды и тайны
- 🕌 Посещение кафедрального собора
- 🗺️ Погружение в атмосферу прошлого
- 🏞️ Живописная территория кремля
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Кафедральный собор
- Монастырские комплексы
Описание экскурсииВизитная карточка, душа и лицо Коломны — Коломенский Кремль. Исторические перипетии, тайны и легенды, которые сокрыты в мощных постройках Коломенского кремля, мост из прошлого в будущее через живую историю. Коломенский Кремль был возведён в XVI веке по указу великого Московского князя Василия III. Живописная кремлёвская территория охватывает 24 гектара. Он включает два прясла крепостной стены, семь сохранившихся башен, кафедральный собор, жилые улицы, два монастырских комплекса. В ходе экскурсии перед вами развернётся богатая самобытная история города, игравшего не последнюю роль в судьбе отечества, выдающаяся архитектура, древние легенды и предания. Посетив экскурсию по Коломенскому Кремлю в сборной группе, вы сможете узнать, куда исчезли створы с Пятницких ворот и где Марина Мнишек спрятала клад, который по сей день не даёт покоя авантюристам. Вы выясните, где проходил подземный ход к Бобреневу монастырю — древнейшей обители Коломны.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский кремль
- Ул. Лажечникова
- Брусенский монастырь
- Маринкина башня
- Соборная площадь
- Сквер блюдечко
- Пятницкие ворота
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, 1А
Завершение: Улица Зайцева, 14
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
7 сен 2025
Е
Екатерина
1 сен 2025
Галина чудесный экскурсовод и очень милая девушка! Провели приятный час в прогулке по Кремлю и окрестностям, датами не грузили, рассказывали самое основное и интресное. В общем, для базовой обзорной экскурсии — самое то!
Г
Галина
4 авг 2025
У нас была экскурсия по Коломенскому Кремлю и исторической части города. Все было очень познавательно и интересно. Огромная благодарность экскурсоводу Гале за проделанную работу. От нее мы узнали много интересных исторических фактов о Кремле и в целом о Коломне.
Д
Дарья
1 авг 2025
Экскурсия понравилась. Гид Галина - очень приятная девушка, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Время пролетело быстро!
Л
Лариса
29 июл 2025
Г
Галина
10 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Интересно, познавательно. Получили огромное удовольствие от интеллектуального общения с экскурсоводом, человеком знающим и любящим историю страны. Рекомендуем!!!
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Групповая
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
Начало: На улице Лажечникова
2 янв в 12:30
3 янв в 12:30
740 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Коломенского кремля
Откройте для себя Коломенский кремль! Узнайте о его истории, посетите монастыри и соборы, погрузитесь в легенды и тайны этих мест
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеКоломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Сегодня в 10:00
21 ноя в 13:00
3001 ₽
3334 ₽ за всё до 5 чел.