Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь

Ипатьевский монастырь — православный мужской монастырь Русской Церкви в Костромской епархии. Находится в городе Костроме, на стрелке между реками Волгой и Костромой. Во время экскурсии 🧭 по монастырю вы познакомитесь с историей 📖 обители, посетите храмы, прикоснётесь к святыням.

Среди них главная — Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, XVI век, паломнический вклад в монастырь царя Михаила Федоровича Романова. Есть там и другие святыни: частица Ризы Господней, частица мощей священномученика Ипатия, епископа Гангрского (мощевик в иконе), часть честной главы Христа ради юродивого Симона Юрьевецкого, камень из расстрельной комнаты Ипатьевского дома.

Мы посетим знаменитый Троицкий Собор. И вы поразитесь, какой красоты представлен иконостас, выполненный костромичами в XVII–XVIII веках. И конечно, значительное место в нашей экскурсии 🧭 будет занимать Романовская тема. Вы узнаете, почему Ипатьевский монастырь называется Колыбелью царского дома Романовых и почему, именно здесь, был избран на царство первый царь из династии Романовых — Михаил Федорович Романов.

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