Экскурсия по Костроме и посещение Ипатьевского монастыря

Ольга К.
Ольга К. – Гид из Костромы
Во время этой увлекательной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с одним из самых красивых 🤩 городов Золотого Кольца России — Костромой.

Посетите знаменитый Ипатьевский монастырь — колыбель дома Романовых и Годуновых.

Экскурсия ⛳ интересна как для первого знакомства с Костромой, так и для тех, кто уже бывал в Костроме.

Вы познакомитесь с русским городом на Волге и увидите достопримечательности 🏛️ Костромы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Костроме и посещение Ипатьевского монастыря
Экскурсия по Костроме и посещение Ипатьевского монастыря

Что вы увидите

  • Исторический центр города
  • Воскресенскую и Сусанинскую площади
  • Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
  • Набережные Волги и Костромы
  • Знаменитые торговые ряды
  • Старинные храмы XVII века
  • Купеческие особняки
  • Древнюю кремлевскую территорию
  • Знаменитый театр имени А. Н Островского
  • Ипатьевский монастырь (территория, Троицкий Собор, Палаты бояр Романовых)
Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь
Ипатьевский монастырь — православный мужской монастырь Русской Церкви в Костромской епархии. Находится в городе Костроме, на стрелке между реками Волгой и Костромой. Во время экскурсии 🧭 по монастырю вы познакомитесь с историей 📖 обители, посетите храмы, прикоснётесь к святыням.
Среди них главная — Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, XVI век, паломнический вклад в монастырь царя Михаила Федоровича Романова. Есть там и другие святыни: частица Ризы Господней, частица мощей священномученика Ипатия, епископа Гангрского (мощевик в иконе), часть честной главы Христа ради юродивого Симона Юрьевецкого, камень из расстрельной комнаты Ипатьевского дома.
Мы посетим знаменитый Троицкий Собор. И вы поразитесь, какой красоты представлен иконостас, выполненный костромичами в XVII–XVIII веках. И конечно, значительное место в нашей экскурсии 🧭 будет занимать Романовская тема. Вы узнаете, почему Ипатьевский монастырь называется Колыбелью царского дома Романовых и почему, именно здесь, был избран на царство первый царь из династии Романовых — Михаил Федорович Романов.
Важная информация
  • От центра города до монастыря в пределах 20 мин. на транспорте;
  • Ипатьевский монастырь — действующий мужской монастырь. Женщинам необходимо иметь платок, чтобы покрыть голову, юбку и платок можно одолжить на территории обители.
  • Цена билетов (благотворительности или пожертвования) в Ипатьевский монастырь зависит от количества музеев, которые вы захотите посетить.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Сопровождение
  • Заказ музеев (по желанию).
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортные услуги.
Начало и место завершения
🚩 ул. Советская 5, у памятника Долгорукому
Экскурсия по Костроме и посещение Ипатьевского монастыря
Экскурсия по Костроме и посещение Ипатьевского монастыря
Экскурсия по Костроме и посещение Ипатьевского монастыря
Экскурсия по Костроме и посещение Ипатьевского монастыря

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга К.
Ольга К.
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