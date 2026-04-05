Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра

Убедиться, что Кострому не зря называют сырной столицей России и приготовить авторский деликатес
Почему молоко — это душа сыра? Как старшие сыры ухаживают за младшими? Кто такой аффинёр и зачем ему вязальные спицы? Приглашаем вас на семейную сыроварню в центре Костромы, где вы не только понаблюдаете за процессом приготовления сыров, но и узнаете секреты ремесленного производства, а также создадите сыр своими руками, чтобы полакомиться дома.
Описание мастер-класса

Мастер-класс по созданию авторского сыра

  • Под руководством шефа сыроварни вы составите свои собственные рецепты
  • Поэкспериментируете с сочетаниями вкусов специй и пряностей
  • При желании сделаете десертные сыры
  • Набор ваших сыров мы бережно упакуем в коробочки с фирменным логотипом и наклейкой с вашим именем. Дома вы с полакомитесь ими сами и порадуете близких

Экскурсия по сыроварне

  • Узнаете, что такое аффинаж, кто такой аффинёр и для чего ему нужны вязальные спицы
  • Вы увидите, как в аффинажных камерах зреют сыры и как более старшие «ухаживают» за молодыми
  • Выясните, чем отличается благородная плесень от чёрной дикой

Вы узнаете

  • Чем ремесленное сыроделие отличается от промышленного
  • Каковы секреты производства сыров с голубой плесенью и тонкости многоступенчатого технологического процесса
  • Как появился на свет сыр с голубой плесенью
  • Где и когда в СССР попробовали первый рокфор
  • Как Кострома стала сырной столицей России

А также мы развеем миф о том, что в России невозможно сделать сыры, достойные европейского уровня.

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит на сыроварне в самом центре Костромы
  • В стоимость входит мастер-класс, все необходимые ингредиенты, коробочка для упаковки изделий и экскурсия по сыроварне
  • Участники забирают свои авторские сыры с собой

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Горная
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей
Алексей — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 246 туристов
Я — основатель семейной сыроварни, расположенной в самом центре сырной столицы России на набережной Волги. Сыроварня именно семейная: моя жена Екатерина — главный технолог и сырный сомелье, дочь София занимается сырно-кондитерским
направлением, я — руководитель, вдохновитель и ваш покорный слуга на нашей сыроварне. Понимая, какой большой интерес у людей к ремесленному сыроделию, мы решили дать возможность костромичам и гостям сырной столицы узнать от первого лица о процессе сыроделия, нюансах и секретах, увидеть своими глазами магию превращения молока в сыр, наблюдать как вызревают сыры. Видим свою миссию в рассказах о сыродельном ремесле и поддержании Костромы в статусе сырной столицы России!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
1
Влада
5 апр 2026
Восторг!! Попали на мастер-класс в “Сырный причал” и это было лучшее гастрономическое приключение за последнее время! Обычно там собирается много народу, но нам невероятно повезло, мы пришли втроём своей компанией,
и занятие превратилось в индивидуальный мастер класс

Сам процесс-сплошное удовольствие: из нежной сырной массы лепили шарики, в центр добавляли разные начинки, а потом обваливали в ароматных посыпках. Это и весело, и очень медитативно, очень остались довольны

Отдельное спасибо лектору-интересно и с душой рассказал о сыре, его истории и производстве. А женщина, которая проводила дегустацию — само очарование: положительная, приятная, очень увлечённая. Она не просто дала попробовать сыры, а с таким теплом о каждом рассказала, что захотелось купить всё (но пока остановились на парочке)

Персонал горит своим делом и это бросается в глаза. То чувство, когда уходишь не просто под впечатлениями, а с новыми знаниями и отличным настроением. Очень рекомендуем, особенно, если хотите необычного досуга в Костроме и любите сыр!

3 апр 2026
Я очень рада,что попала с дочерью на этот мастер-класс. Иван интересно и доступно преподнес всю информацию и смог ответить на все интересующие нас вопросы.
Здесь каждый сможет приготовть сыр по своему
вкусу(приправ большой выбор). Если незнаете что с чем сочетается,то всегда вам помогут.
Дочь у меня приготовила побольше сладких сыров,а я наоборот.
Кто еще небыл тут,то обязательно посетите.
Так же тут вы сможете преобрести сыр,тут его много.

Нагиева
17 мар 2026
Все классно, спасибо Ивану
Сенина
16 мар 2026
На весенние праздники удалось побывать в сырной столице с сыном. Забронировала данную экскурсию, так получилось что были одни, получилась индивидуальная экскурсия) Очень интересный был рассказ про сыроделие. Показали как созревает
самый вкусный сыр в России- граганзола. Сделали свой сыр с разными интересными посыпками, которые мы забрали с удовольствием домой. Потом нам удалось попасть на дегустацию, где мы попробовали большое количество сыров, и понравившиеся приобрели себе. Все прекрасно и душевно!

Ответ организатора:
Спасибо, что проявили интерес к нашей семейной сыроварне и оценили наши старания. Очень рады, что вам понравилось. Будем продолжать радовать своим ремеслом.
13 мар 2026
И антураж и мастер класс и реальный сыр, который выдерживают в специальных камерах, все было интересно. Проходит мастер класс при магазине Сырный причал, особенно вкусны и необычны сырные конфеты и горгонзола с фисташкой. Напробовались, закупились и с собой унесли в коробочках свои сырные произведения. Советую, такие экскурсии запоминаются надолго! Возможно, к дегустации сыра, можно добавить бокал вина, как дополнительную опцию)
Ответ организатора:
Мария, очень вам благодарны за душевный отзыв. Приятно, что вы подметили наши интересные, творческие новинки. Спасибо. Будем и дальше поддерживать качество и удивлять чем-то новеньким.
Виктория
10 мар 2026
Потрясающий мастер класс и настоящее знакомство с сыром. И гарганзола шикарная просто, такой от Российских производителей еще пробовыли! также полюбовались на созревания сырных головок.
Елизавета
9 мар 2026
Были на экскурсии 08.03.26
«-»
- Экскурсовод не увлек темой, поскольку не было никакой визуализации (не показали даже фото самого производства и процесса, зачем применяется те 2 инструмента, о которых упоминалось в
экскурсии, тоже поведали весьма расплывчато. По факту - была просто лекция.
- Мастер- класс представляет собой только лепку шариков из уже готовой массы (ее выдают). Единственное, что ты делаешь сам, обваливаешь шарики в специях.
- Камеру для созревания сыров, которые мы делали (Белпер кнолле), не показали даже на фото.
- Не хватило элемента дигустации. Получается, что ты забираешь домой не тот сыр, который должен быть итоговым продуктом, а, скажем, невыдержанную заготовку. А вкус и текстура готового продукта, каким он должен быть, остается после экскурсии под завесой тайны. если, конечно, не пойти в их лавку и его не купить… А ведь можно было бы не только рассказывать про сыры (в т. ч. с голубой плесенью, но и дать попробовать по маленькому кусочку). уверенна, подорожание экскурсии на 200 рублей (в связи с дегустацией) никого бы не отпугнуло, а продаж бы было больше и положительных эмоций от экскурсии тоже
- Одноразовые халаты, в которых мы пошли смотреть аффинажные камеры, оказались здесь многоразовыми…

«+»
+ Посмотрели на аффинажные камеры
+ Самостоятельно выбрали специи для своего сыра и обваляли его в них

Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим за отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия 08.03.2026 не оставила ожидаемых впечатлений. Приносим извинения, что в этот раз
не продемонстрировали визуальные материалы. Обычно мы сопровождаем рассказ видео с производства и демонстрациями инструментов — разберёмся, почему этого не произошло, и добавим необходимое для будущих групп.
По мастер‑классу: Вы правы, формируемая заготовка требует вызревания и не может быть «готовым» сыром в момент занятия. Однако для большего удовольствия гостей, мы ведём небольшую бесплатную дегустацию выдержанных образцов в нашей сырной лавке, продегустировать можно около 20 видов белпер кнолле и всю коллекцию наших сыров с голубой плесенью, в том числе и золотых призёров конкурсов "Лучший сыр России" и "44 сыра" совершенно бесплатно.
Спасибо, что отметили положительные моменты — выбор специй и просмотр аффинажных камер. Ваши предложения о дегустации и визуализации полностью логичны. Уже согласовали с командой их реализацию. Приглашаем Вас снова — с радостью предоставим скидку на следующую экскурсию или дегустацию, чтобы вы смогли сравнить «заготовку» и готовый продукт.
Ещё раз спасибо за отзыв — он действительно помогает нам стать лучше!

2 мар 2026
Были в Костроме первый раз, так как это сырная столица России, не было сомнений, куда сходить и что поделать. Однозначно делать сыр! Выбор пал на семейную сыроварню «Сырный причал»
Душевная атмосфера, вкусный сыр и интересные рассказы Алексея никого не оставят равнодушным.
Спасибо за такой опыт и новые знания! 100/10 ❤️🧀
Сабина
24 фев 2026
Очень интересный мастер-класс! Была на нем с подругой, не пожалели!

Очень здорово услышать историю такого семейного ремесла, этапы создания сыра и при этом самим побывать создателями такого.

Получился отличный баланс, как теоретической информации, многое узнали о сырах, этапах создания, терминах, касающихся сыроделия. При этом обстановка на самом мастер-классе была очень бодрая, веселая, все были увлечены и процессом тоже.

Желаю процветания вашему ремеслу!
Яна
22 фев 2026
Очень интересный экскурс в сыроделие. Видно, что люди любят своё дело и полностью отдаются ему. Спасибо!

Похожие экскурсии на «Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра»

Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
На машине
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
Увлекательное путешествие на лосеферму и в ювелирное сердце России. Познакомьтесь с лосями и откройте для себя искусство скани
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Сырный вояж в Костроме
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сырный вояж в Костроме
Путешествие по исторической Костроме с дегустацией местных сыров и рассказами о купеческой жизни. Откройте секреты сыроделия и насладитесь атмосферой прошлого
Начало: В районе памятника Ивану Сусанину
Завтра в 19:30
8 апр в 19:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Ремесленная сыроварня в Костроме + дегустация
1 час
13 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Ремесленная сыроварня в Костроме + дегустация
Посетить аффинажные камеры, поговорить о сыре с голубой плесенью и Белпер Кнолле и оценить их вкус
Начало: На Горной улице
10 апр в 15:00
11 апр в 15:00
1700 ₽ за человека
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Пешая
2 часа
8 отзывов
Квест
до 6 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Путешествие по Костроме с загадками и открытиями для всей семьи. Узнайте о колыбели Романовых и сырной столице, решая задачи из квест-бука
Начало: В начале улицы Советской
Завтра в 13:30
8 апр в 10:30
4600 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме