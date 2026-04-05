Почему молоко — это душа сыра? Как старшие сыры ухаживают за младшими? Кто такой аффинёр и зачем ему вязальные спицы? Приглашаем вас на семейную сыроварню в центре Костромы, где вы не только понаблюдаете за процессом приготовления сыров, но и узнаете секреты ремесленного производства, а также создадите сыр своими руками, чтобы полакомиться дома.
Описание мастер-класса
Мастер-класс по созданию авторского сыра
- Под руководством шефа сыроварни вы составите свои собственные рецепты
- Поэкспериментируете с сочетаниями вкусов специй и пряностей
- При желании сделаете десертные сыры
- Набор ваших сыров мы бережно упакуем в коробочки с фирменным логотипом и наклейкой с вашим именем. Дома вы с полакомитесь ими сами и порадуете близких
Экскурсия по сыроварне
- Узнаете, что такое аффинаж, кто такой аффинёр и для чего ему нужны вязальные спицы
- Вы увидите, как в аффинажных камерах зреют сыры и как более старшие «ухаживают» за молодыми
- Выясните, чем отличается благородная плесень от чёрной дикой
Вы узнаете
- Чем ремесленное сыроделие отличается от промышленного
- Каковы секреты производства сыров с голубой плесенью и тонкости многоступенчатого технологического процесса
- Как появился на свет сыр с голубой плесенью
- Где и когда в СССР попробовали первый рокфор
- Как Кострома стала сырной столицей России
А также мы развеем миф о том, что в России невозможно сделать сыры, достойные европейского уровня.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит на сыроварне в самом центре Костромы
- В стоимость входит мастер-класс, все необходимые ингредиенты, коробочка для упаковки изделий и экскурсия по сыроварне
- Участники забирают свои авторские сыры с собой
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 246 туристов
Я — основатель семейной сыроварни, расположенной в самом центре сырной столицы России на набережной Волги. Сыроварня именно семейная: моя жена Екатерина — главный технолог и сырный сомелье, дочь София занимается сырно-кондитерским
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывах
В
Влада
5 апр 2026
Восторг!! Попали на мастер-класс в “Сырный причал” и это было лучшее гастрономическое приключение за последнее время! Обычно там собирается много народу, но нам невероятно повезло, мы пришли втроём своей компанией,
Кристина
3 апр 2026
Я очень рада,что попала с дочерью на этот мастер-класс. Иван интересно и доступно преподнес всю информацию и смог ответить на все интересующие нас вопросы.
Здесь каждый сможет приготовть сыр по своему
Н
Нагиева
17 мар 2026
Все классно, спасибо Ивану
С
Сенина
16 мар 2026
На весенние праздники удалось побывать в сырной столице с сыном. Забронировала данную экскурсию, так получилось что были одни, получилась индивидуальная экскурсия) Очень интересный был рассказ про сыроделие. Показали как созревает
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо, что проявили интерес к нашей семейной сыроварне и оценили наши старания. Очень рады, что вам понравилось. Будем продолжать радовать своим ремеслом.
Мария
13 мар 2026
И антураж и мастер класс и реальный сыр, который выдерживают в специальных камерах, все было интересно. Проходит мастер класс при магазине Сырный причал, особенно вкусны и необычны сырные конфеты и горгонзола с фисташкой. Напробовались, закупились и с собой унесли в коробочках свои сырные произведения. Советую, такие экскурсии запоминаются надолго! Возможно, к дегустации сыра, можно добавить бокал вина, как дополнительную опцию)
Алексей
Ответ организатора:
Мария, очень вам благодарны за душевный отзыв. Приятно, что вы подметили наши интересные, творческие новинки. Спасибо. Будем и дальше поддерживать качество и удивлять чем-то новеньким.
В
Виктория
10 мар 2026
Потрясающий мастер класс и настоящее знакомство с сыром. И гарганзола шикарная просто, такой от Российских производителей еще пробовыли! также полюбовались на созревания сырных головок.
Е
Елизавета
9 мар 2026
Были на экскурсии 08.03.26
- Экскурсовод не увлек темой, поскольку не было никакой визуализации (не показали даже фото самого производства и процесса, зачем применяется те 2 инструмента, о которых упоминалось в
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим за отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия 08.03.2026 не оставила ожидаемых впечатлений. Приносим извинения, что в этот раз
Ксения
2 мар 2026
Были в Костроме первый раз, так как это сырная столица России, не было сомнений, куда сходить и что поделать. Однозначно делать сыр! Выбор пал на семейную сыроварню «Сырный причал»
Душевная атмосфера, вкусный сыр и интересные рассказы Алексея никого не оставят равнодушным.
Спасибо за такой опыт и новые знания! 100/10 ❤️🧀
С
Сабина
24 фев 2026
Очень интересный мастер-класс! Была на нем с подругой, не пожалели!
Очень здорово услышать историю такого семейного ремесла, этапы создания сыра и при этом самим побывать создателями такого.
Получился отличный баланс, как теоретической информации, многое узнали о сырах, этапах создания, терминах, касающихся сыроделия. При этом обстановка на самом мастер-классе была очень бодрая, веселая, все были увлечены и процессом тоже.
Желаю процветания вашему ремеслу!
Я
Яна
22 фев 2026
Очень интересный экскурс в сыроделие. Видно, что люди любят своё дело и полностью отдаются ему. Спасибо!
