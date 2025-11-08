Мои заказы

Ипатьевский монастырь в Костроме: от основания до наших дней

Узнать и увидеть, какую роль обитель сыграла в судьбах царских династий
Ипатьевский монастырь — один из самых древних и значимых монастырей России.

Вы полюбуетесь архитектурой 16 века и фресками Гурия Никитина, услышите историю основания обители и узнаете об избрании на царство Михаила Романова и судьбах Годуновых. Я увлеку вас рассказами — а вы влюбитесь в это место.
5
52 отзыва
Описание экскурсии

Вы исследуете архитектурный комплекс монастыря из нескольких церквей, побываете в палатах бояр Романовых, усыпальнице Годуновых и заглянете в каждый уголок обители. И узнаете:

  • Что особенного в Троицком соборе 16 века
  • Какую роль сыграли Годуновы в судьбе монастыря
  • Когда монастырь служил оборонительным укреплением

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 350 ₽, школьники, студенты и пенсионеры — 200 ₽, льготные категории — бесплатно; 1400 ₽ с группы за сопровождение
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ипатьевского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 375 туристов
По образованию я педагог. Нахожу общий язык не только со взрослыми, но и c самыми маленькими гостями. Ипатьевский монастырь — сердце моего родного города. Я с огромной любовью и гордостью познакомлю путешественников с историей древней обители, архитектурой, уникальными фресками собора.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

М
Мария
9 ноя 2025
Очень интересная экскурсия и чудесная Вера! Открытая к вопросам, много знающая и главное любящая свой город и монастырь. Рекомендую от души!
Н
Наталья
7 ноя 2025
Вера, спасибо вам большое за такую замечательную экскурсию! Всем остальным любителям экскурсий исключительно рекомендуем такого большого профессионала. Хотите узнать Ипатьевский монастырь? - не ошибитесь, если выберете Веру. Интересно, познавательно, чувственно, красочно и глубоко. Вся история Ипатьевского монастыря встала на свои места после этой экскурсии.
П
Павел
6 ноя 2025
Выражаем огромную благодарность Вере. Ее любовь к этому святому месту передалась и нам. Захотелось вернуться в эту обитель.
Е
Елена
5 ноя 2025
Большое спасибо Вере за интересный и душевный рассказ. Все было четко, учтено было, что с нами ребенок-школьник.
А
Анастасия
5 ноя 2025
Чудесная экскурсия по Ипатьевскому монастырю. Вера, благодарю за подробнейший рассказ и погружение в историю монастыря🙏♥️
Наталья
Наталья
3 ноя 2025
Узнали много нового и интересного из того, что в школе толком не объясняют 😉
Экскурсия будет интересна и взрослым и детям с 10 лет.
М
Мария
26 окт 2025
Очень рекомендую!
Анастасия
Анастасия
25 окт 2025
Рада, что посетила Ипатьевский монастырь с экскурсией. Вера очень интересный рассказчик, чувствуется, что она сама увлечена историей и любит свое дело. Информации много, но она так структурирована и доносится до посетителей очень понятно. Экскурсия пролетела незаметно, приятно, что формат экскурсии приватный, как-будто интегрируешься в жизнь монастыря, ведь это не только музей, но и действующий монастырь.
Анна
Анна
20 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Открыли для себя много тайн, загадок и уникальностей Ипатьевского монастыря. Экскурсия очень атмосферная и душевная, не хотелось уходить. Очень рекомендую.
А
Алина
17 окт 2025
На экскурсии мы были вдвоём, экскурсия прошла даже больше в формате диалога, дружеской беседы. Вера очень приятная
Спасибо ❤️
И
Инна
15 окт 2025
Спасибо Вере на экскурсию. Интересно, познавательно, очень не напряжно. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем для знакомства с монастырём.
Н
Надежда
14 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсовод Вера. Спасибо!
Е
Екатерина
11 окт 2025
Огромное спасибо Вере за проведенную экскурсию! Материал структурирован, подача интересная, в общем мы отлично провели время:)
Е
Елена
10 окт 2025
С большой благодарностью вспоминаем экскурсию в Ипатьевский монастырь. Экскурсовод Вера рассказала очень много интересного из истории нашей Родины и конечно же монастыря. Спасибо большое.
Л
Людмила
7 окт 2025
Экскурсия Веры - это больше, чем просто пять звёздочек. Невероятно интересно и легко. Вера, безумно Вам благодарны за историческое путешествие.

