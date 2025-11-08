М Мария Очень интересная экскурсия и чудесная Вера! Открытая к вопросам, много знающая и главное любящая свой город и монастырь. Рекомендую от души!

Н Наталья Вера, спасибо вам большое за такую замечательную экскурсию! Всем остальным любителям экскурсий исключительно рекомендуем такого большого профессионала. Хотите узнать Ипатьевский монастырь? - не ошибитесь, если выберете Веру. Интересно, познавательно, чувственно, красочно и глубоко. Вся история Ипатьевского монастыря встала на свои места после этой экскурсии.

П Павел Выражаем огромную благодарность Вере. Ее любовь к этому святому месту передалась и нам. Захотелось вернуться в эту обитель.

Е Елена Большое спасибо Вере за интересный и душевный рассказ. Все было четко, учтено было, что с нами ребенок-школьник.

А Анастасия Чудесная экскурсия по Ипатьевскому монастырю. Вера, благодарю за подробнейший рассказ и погружение в историю монастыря🙏♥️

Наталья Узнали много нового и интересного из того, что в школе толком не объясняют 😉

Экскурсия будет интересна и взрослым и детям с 10 лет.

М Мария Очень рекомендую!

Анастасия Рада, что посетила Ипатьевский монастырь с экскурсией. Вера очень интересный рассказчик, чувствуется, что она сама увлечена историей и любит свое дело. Информации много, но она так структурирована и доносится до посетителей очень понятно. Экскурсия пролетела незаметно, приятно, что формат экскурсии приватный, как-будто интегрируешься в жизнь монастыря, ведь это не только музей, но и действующий монастырь.

Анна Прекрасная экскурсия. Открыли для себя много тайн, загадок и уникальностей Ипатьевского монастыря. Экскурсия очень атмосферная и душевная, не хотелось уходить. Очень рекомендую.

А Алина На экскурсии мы были вдвоём, экскурсия прошла даже больше в формате диалога, дружеской беседы. Вера очень приятная

Спасибо ❤️

И Инна Спасибо Вере на экскурсию. Интересно, познавательно, очень не напряжно. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем для знакомства с монастырём.

Н Надежда Нам очень понравилась экскурсовод Вера. Спасибо!

Е Екатерина Огромное спасибо Вере за проведенную экскурсию! Материал структурирован, подача интересная, в общем мы отлично провели время:)

Е Елена С большой благодарностью вспоминаем экскурсию в Ипатьевский монастырь. Экскурсовод Вера рассказала очень много интересного из истории нашей Родины и конечно же монастыря. Спасибо большое.