Как ориентировались на Волге в темноте и тумане, где хоронили погибшие корабли и можно ли спрятать маяк в церковном куполе? Об этом и многом другом мы поговорим на прогулке.
Вы пройдёте по набережной с необычными фонарями, удивитесь огромной колокольне и побываете в местах съёмок «Жестокого романса». А ещё узнаете истории людей, которые отвечали за свет и безопасность на воде.
Описание экскурсии
- Вы увидите гигантскую колокольню, звон которой распространялся по воде на десятки километров
- Выясните, можно ли укрыть маяк в куполе церкви
- Полюбуетесь знаменитой беседкой Островского
- Окажетесь там, где снимали фильм «Жестокий романс»
- Обнаружите фигурку моряка с картой-лоцией и раскроете его тайну
Что мы обсудим:
- где в Костроме находится кладбище погибших кораблей
- кто и каким образом оберегал моряков
- как выглядели водные фонари в дореволюционной Костроме
- из чего состоял рацион маячных смотрителей
- какое отношение к костромским хранителям света на воде имел француз Огюстен Френель
- кого из костромских знаменитостей роковая любовь к царской невесте привела к краху военной карьеры и сподвигла заняться строительством маяков
- и многое другое
Организационные детали
На прогулке вам встретятся девять волжских причалов. На двух из них после экскурсии можно купить билет на речной трамвайчик или арендовать катер, чтобы полюбоваться Костромой с воды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Неподалеку от автопешеходного моста через Волгу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 1479 туристов
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.
