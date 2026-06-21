Во время прогулки по Ипатьевскому монастырю вы узнаете о судьбах царских династий Годуновых и Романовых и о событиях, которые происходили здесь в разные эпохи. Гид расскажет о жизни будущего царя Михаила Романова и о значении монастыря в истории государства. Вы посетите усыпальницу боярского рода Годуновых и увидите фрески XVII века в Троицком соборе.
Описание экскурсииМонастырь, где началась история новой царской династии Ипатьевский монастырь — одно из самых значимых исторических мест центральной России. За его древними стенами переплелись судьбы двух великих царских династий — Годуновых и Романовых. Во время прогулки по территории обители вы узнаете о событиях, которые сделали этот монастырь важной частью российской истории, и услышите рассказ о людях, чьи имена навсегда связаны с этим местом. Истории царских родов и древняя обитель Мы прогуляемся по территории Ипатьевского монастыря, поговорим о жизни будущего царя Михаила Романова и о том, как именно здесь началась история новой династии. Вы посетите усыпальницу рода бояр Годуновых, где покоятся представители этой влиятельной семьи, и узнаете о роли Годуновых в судьбе государства. Фрески древнего собора Экскурсия продолжится в Троицком соборе, где сохранились знаменитые фрески XVII века, созданные мастерами Гурием Никитиным и Силой Савиным. Здесь вы сможете рассмотреть богатое убранство храма и услышать рассказ о традициях древнерусской живописи и духовной жизни монастыря. Важная информация: Экскурсия заинтересует путешественников старше 14 лет.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ипатьевский монастырь
- Усыпальница рода Годуновых
- Троицкий собор
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты: /n взрослые - 400 ₽/n школьники, студенты и пенсионеры - 250 ₽/n льготные категории - бесплатно
- Посещение территории Старого города и Троицкого собора - 1200 ₽ с группы (до 5 человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Просвещения, 1
Завершение: Территория Ипатьевского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 20 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия заинтересует путешественников старше 14 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Ездили в Кострому на один день. Очень хотелось побывать в Ипатьевском монастыре. Экскурсию проводила экскурсовод Юлия Агеева.
Мы под большим впечатлением. Все понравилось. И монастырь и интересный рассказ Юлии. К сожалению,
Мы под большим впечатлением. Все понравилось. И монастырь и интересный рассказ Юлии. К сожалению,
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K
Большое спасибо за чудесную экскурсию. Юля мастер своего дела. Рассказала все четко, грамотно, увлекательно и доступно. Если вам нужна спокойная обстановка, неторопливая прогулка и увлекательный рассказ, то очень рекомендуем экскурсовода Юлю. Спасибо за прекрасно проведенное время.
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О
Юлия - очень знающий и компетентный экскурсовод. Экскурсия понравилась своей содержательностью и глубиной. От души рекомендую!
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М
Экскурсия нам понравилась, информации было ровно столько, чтобы запомнить и взрослым и детям.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
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Е
Экскурсия была очень интересная!!! Юлие огромное спасибо за организацию и интересный рассказ. Очень рекомендую. Впечатлений много! Ставлю 10 звезд:)
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Т
Прекрасная экскурсия и прекрасная Юлия, которая не просто интересно рассказала и показала, а увлекла на дальнейшее изучение нашей истории. Слушали ее рассказ, как завороженные. Вместо обещанных часа с небольшим прогулялись больше двух часов. И хотелось еще и еще. Информация подается интересно, легко, отвечает на все, даже дурацкие вопросы, дает отдохнуть, посидеть, поглазеть. Юлия - идеальный экскурсовод. Спасибо большое.
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