Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время прогулки по Ипатьевскому монастырю вы узнаете о судьбах царских династий Годуновых и Романовых и о событиях, которые происходили здесь в разные эпохи. Гид расскажет о жизни будущего царя Михаила Романова и о значении монастыря в истории государства. Вы посетите усыпальницу боярского рода Годуновых и увидите фрески XVII века в Троицком соборе. 5 11 отзывов

Юлия Ваш гид в Костроме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 3200 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 11 отзывов 1 час 20 минут 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Монастырь, где началась история новой царской династии Ипатьевский монастырь — одно из самых значимых исторических мест центральной России. За его древними стенами переплелись судьбы двух великих царских династий — Годуновых и Романовых. Во время прогулки по территории обители вы узнаете о событиях, которые сделали этот монастырь важной частью российской истории, и услышите рассказ о людях, чьи имена навсегда связаны с этим местом. Истории царских родов и древняя обитель Мы прогуляемся по территории Ипатьевского монастыря, поговорим о жизни будущего царя Михаила Романова и о том, как именно здесь началась история новой династии. Вы посетите усыпальницу рода бояр Годуновых, где покоятся представители этой влиятельной семьи, и узнаете о роли Годуновых в судьбе государства. Фрески древнего собора Экскурсия продолжится в Троицком соборе, где сохранились знаменитые фрески XVII века, созданные мастерами Гурием Никитиным и Силой Савиным. Здесь вы сможете рассмотреть богатое убранство храма и услышать рассказ о традициях древнерусской живописи и духовной жизни монастыря. Важная информация: Экскурсия заинтересует путешественников старше 14 лет.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ипатьевский монастырь

Усыпальница рода Годуновых

Троицкий собор Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Входные билеты: /n взрослые - 400 ₽/n школьники, студенты и пенсионеры - 250 ₽/n льготные категории - бесплатно

Посещение территории Старого города и Троицкого собора - 1200 ₽ с группы (до 5 человек) Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Просвещения, 1 Завершение: Территория Ипатьевского монастыря Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа 20 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Важная информация Экскурсия заинтересует путешественников старше 14 лет Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.