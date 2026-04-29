Вы познакомитесь с каменными постройками — храмами, торговыми рядами, особняками, — которые символизируют стабильность, статус и долговечность. И параллельно откроете для себя очарование деревянных домов. Резные наличники, фронтоны, витражи — всё то, что делает город по‑домашнему тёплым и человечным. И конечно, узнаете истории людей за фасадами.
Описание экскурсии
На экскурсии мы:
- прогуляемся вдоль образца купеческой архитектуры Торговых рядов
- заглянем к присутственным местам и уникальному дому в дворцовом стиле — такого больше не найти в Костроме
- увидим знаменитую каланчу и строгую гауптвахту
- посмотрим на Благовещенскую церковь
- рассмотрим дом, где жил городской голова
- покормим уток в пруду Мариинского сквера
- удивимся единственной в Европе действующей деревянной синагоге
- поговорим о роли чиновников, пожарных, купцов, революционеров и ремесленников-самоварщиков в развитии Костромы
- вспомним костромичей, ставших прототипами литературных произведений и отметившихся в судебных хрониках
- насладимся видами уютных старинных деревянных домов, которые хранят дух прошлых веков
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
|Дети до 16 лет
|900 ₽
|Пенсионеры
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 301 туриста
Я давно живу в Костроме и глубоко интересуюсь сохранением культурного наследия и традиций своего родного города. Хочу делиться своими находками и открытиями с путешественниками, а также дарить незабываемые впечатления от посещения Костромы. Мне нравится общаться с людьми, и я хочу помочь им изучить мой родной город и его историю.
Входит в следующие категории Костромы
