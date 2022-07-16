6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с историей Костромы, прогуляйтесь по центральной площади, посетите знаменитые достопримечательности и узнайте удивительные факты о городе
Экскурсия по Костроме предлагает уникальную возможность узнать историю города, его главные достопримечательности и тайны.
Встретившись у памятника Юрию Долгорукому, вы отправитесь в путешествие по историческому центру, увидите Сусанинскую площадь, Пожарную каланчу читать дальшеуменьшить
и Гостиный двор. Посетите Богоявленский Кафедральный собор и узнайте о чудотворном образе Божией Матери Федоровской. Прогуляйтесь по улицам-лучам, увидите дома костромской знати и купечества 19 века. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и поможет раскрыть душу города
Памятник Юрию Долгорукому на центральной площади Костромы — такое же знаковое место, как памятник Пушкину в Москве. Все главные встречи назначаются именно здесь. Не будем изменять этой традиции! Встретившись у Долгорукого, мы отправимся в путешествие по историческому центру Костромы. Вы увидите главную площадь города, названную в честь Сусанина, губернские присутственные места, Пожарную каланчу и Гостиный двор. А также научитесь разгадывать зашифрованные в камне символы.
Костромской кремль
Вы узнаете историю строительства, разрушения и восстановления второго костромского кремля. Посетите Богоявленский Кафедральный собор, где сегодня пребывает костромская святыня — чудотворный образ Божией Матери Федоровской. А ещё удивитесь необычному памятнику вождю мирового пролетариата и узнаете, чем он отличается от сотен ему подобных.
Организационные детали
Если у вас есть пожелания по корректировке маршрута, пожалуйста, сообщите о них заранее
За дополнительную плату (500 ₽) можем продлить маршрут до Богоявленско-Анастасииного монастыря или пройтись по аллее Признания
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 788 туристов
Я костромичка и очень люблю свой город. По первому образованию — историк. Аккредитованный гид.
С удовольствием прогуляюсь с вами по улицам Костромы, познакомлю с достопримечательностями города, его историей, а также людьми, которые эту историю создавали.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
Спасибо Наталье за знакомство с Костромой. Интереснейший рассказ об истории города, его жителях, архитектурных памятниках и культурных традициях позволил нам взглянуть на Кострому другими глазами, т. к. первое впечатление было неоднозначным. Видно, что Наташа любит свой родной город и частичкой этой любви делится с гостями. Удачи ей и всего самого наилучшего.
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Андрей
Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. Понравилась свободная подача материала с интересными историями в разных локациях. Получилась неспешная прогулка по городу, которая помогла узнать много нового, и добавить знаний по уже знакомым историческим моментам. Время экскурсии пролетело незаметно потому, что было интересно и познавательно!
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С
Светлана
Спасибо большое Наталье за очень интересную и комфортную прогулку. Чудесно прогулялись по центру Костромы, именно то, что нужно для первого знакомства. Получили первое и основное впечатление, и решили, что нужно читать дальшеуменьшить
обязательно приехать ещё))) Наталья прекрасный рассказчик, очень хорошая речь и подача информации, с удовольствием слушали и внимали. Хочу отметить, что все исторические события преподносились именно как события, которые имели место быть в нашей истории и в истории Костромы, без навязывания оценки прошлого и будущего, эмоционального накала и тому подобных эмоций))) Спасибо большое! Если доведётся вернуться, опять обратимся к Наталье
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Сергей
После Масленицы в Суздале решил продолжить путешествие и посетить Кострому. До этого проезжал этот город транзитом на автомобиле по работе и впечатления о городе у меня не складывалось, хотя у читать дальшеуменьшить
Костромы богатейшая история. Изначально при посещении Костромы хотел сосредоточиться на истории дома Романовых, но подходящей экскурсии на 2 марта не нашел, поэтому забронировал, так сказать,"стартовую" экскурсию и не пожалел. Несмотря на угрюмую пасмурно-дождливую погоду два с лишним часа пролетели очень быстро. Пешеходный маршрут проходит по самому центру города, не больше двух километров. Наталья очень живым языком и с большой любовью к родному краю рассказала о ключевых, а также малоизвестные широкому кругу, фактах истории, подробно донесла обстоятельства создания архитектурных ансамблей и памятников (особо отметил бы памятник В. И. Ленину), зажгла во мне интерес к дальнейшему самостоятельному ознакомлению с городом и окрестностями, посоветовав места для посещения. Большое ей спасибо! В итоге провел в Костроме 3 дня, узнав много нового и интересного.
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М
Михаил
Экскурсия для 8 человек, в том числе 3 детей, прошла на высшем уровне, всем было доступна информация Наталья, доступно правильным русским языком, давала информацию Было много фотографий и других наглядных читать дальшеуменьшить
материалов, на которых были показаны или уничтоженные или как в старину выглядели объекты. На все наши вопросы были обстоятельно отвечено 2 часа пролетели незаметно и мы немного узнали Кострому Единственно жалеем, что у нас не получилось, с Натальей провести экскурсию по Ипатию Рекомендуем
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Марина
Хотим поблагодарить Наталью за интересный и увлекательный рассказ о городе, его истории, уникальных архитектурных изюминках Костромы. Наталья доброжелательна, умеет рассказать об истории города, края. Прогулка была неутомительной и составила целостное впечатление о Костроме. Дальше будем изучать ваш край самостоятельно, руководствуясь вводной экскурсией. Благодарим еще раз от всей души.
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