6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История костромской земли

Памятник Юрию Долгорукому на центральной площади Костромы — такое же знаковое место, как памятник Пушкину в Москве. Все главные встречи назначаются именно здесь. Не будем изменять этой традиции! Встретившись у Долгорукого, мы отправимся в путешествие по историческому центру Костромы. Вы увидите главную площадь города, названную в честь Сусанина, губернские присутственные места, Пожарную каланчу и Гостиный двор. А также научитесь разгадывать зашифрованные в камне символы.

Костромской кремль

Вы узнаете историю строительства, разрушения и восстановления местного кремля. Увидите Богоявленский собор и пятиярусную колокольню, подниметесь на смотровую площадку на высоте 30 метров и насладитесь видом на весь город, Волгу и Ипатьевский монастырь. А еще рассмотрите необычный памятник вождю мирового пролетариата и узнаете, чем он отличается от сотен ему подобных.

Дорога к храму

Прогуливаясь по одной из улиц-лучей, берущих начало от Сусанинской площади, вы увидите дома костромской знати и купечества 19 века и услышите об их владельцах. Далее узнаете необычную историю Богоявленско-Анастасииного монастыря и посетите Богоявленский собор, где сможете приложиться к чудотворному образу Божией Матери «Феодоровская» — семейной иконе князя Александра Невского, а позднее — царского рода Романовых.