6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Костроме предлагает уникальную возможность узнать историю города, его главные достопримечательности и тайны.Встретившись у памятника Юрию Долгорукому, вы отправитесь в путешествие по историческому центру, увидите Сусанинскую площадь, Пожарную каланчу

и Гостиный двор. Посетите Богоявленский Кафедральный собор и узнайте о чудотворном образе Божией Матери Федоровской. Прогуляйтесь по улицам-лучам, увидите дома костромской знати и купечества 19 века. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и поможет раскрыть душу города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История костромской земли

Памятник Юрию Долгорукому на центральной площади Костромы — такое же знаковое место, как памятник Пушкину в Москве. Все главные встречи назначаются именно здесь. Не будем изменять этой традиции! Встретившись у Долгорукого, мы отправимся в путешествие по историческому центру Костромы. Вы увидите главную площадь города, названную в честь Сусанина, губернские присутственные места, Пожарную каланчу и Гостиный двор. А также научитесь разгадывать зашифрованные в камне символы.

Костромской кремль

Вы узнаете историю строительства, разрушения и восстановления второго костромского кремля. Посетите Богоявленский Кафедральный собор, где сегодня пребывает костромская святыня — чудотворный образ Божией Матери Федоровской. А ещё удивитесь необычному памятнику вождю мирового пролетариата и узнаете, чем он отличается от сотен ему подобных.

Организационные детали