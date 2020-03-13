6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!

Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы увидите и узнаете все самое интересное: почему Кострома называется Костромой, кто такие меряне и как звучит их язык, где в Костроме искать «сковородку» и почему польские туристы воспринимают путешествие по нашей земле как экстрим. Я помогу вам раскрыть душу города, почувствовать его дыхание и прожить его историю!
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Советской улице
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!

Что вас ожидает

История костромской земли
Памятник Юрию Долгорукому на центральной площади Костромы — такое же знаковое место, как памятник Пушкину в Москве. Все главные встречи назначаются именно здесь. Не будем изменять этой традиции! Встретившись у Долгорукого, мы отправимся в путешествие по историческому центру Костромы. Вы увидите главную площадь города, названную в честь Сусанина, губернские присутственные места, Пожарную каланчу и Гостиный двор. А также научитесь разгадывать зашифрованные в камне символы.

Костромской кремль
Вы узнаете историю строительства, разрушения и восстановления местного кремля. Увидите Богоявленский собор и пятиярусную колокольню, подниметесь на смотровую площадку на высоте 30 метров и насладитесь видом на весь город, Волгу и Ипатьевский монастырь. А еще рассмотрите необычный памятник вождю мирового пролетариата и узнаете, чем он отличается от сотен ему подобных.

Дорога к храму
Прогуливаясь по одной из улиц-лучей, берущих начало от Сусанинской площади, вы увидите дома костромской знати и купечества 19 века и услышите об их владельцах. Далее узнаете необычную историю Богоявленско-Анастасииного монастыря и посетите Богоявленский собор, где сможете приложиться к чудотворному образу Божией Матери «Феодоровская» — семейной иконе князя Александра Невского, а позднее — царского рода Романовых.

Организационные детали

Если у вас есть пожелания по корректировке маршрута, пожалуйста, сообщите о них заранее.

Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Советской улице.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Приветствую всех, кто любит путешествовать! Меня зовут Наталья, я костромичка и очень люблю свой город. По первому образованию — историк, по второму — психолог. Гидом работаю более 15 лет и с большим удовольствием влюбляю в Кострому всех, кто приезжает к нам в гости.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Добрый день! Были с Натальей на экскурсии "Кострома: приехать, увидеть и влюбиться" в марте 2020 года. Очень понравилась организация и маршрут! Самые интересные факты были рассказаны с большой любовью и интересно! Огромное спасибо!
11 марта 2020
Часто ездим с семьёй в путешествия, поэтому есть с чем сравнить! Интересный рассказ про город, хорошая девушка! Но нам не очень понравилось... Нас с женой не захватило что-ли! Мало информации, да и 1,5 часа вместо 2-х! Обычно расплачиваешься в конце экскурсии, .. а тут девушка сразу же попросила решить денежный вопрос, хотя сбегать мы не собирались!) Что это? Недоверие?.. не знаю! До этого ездили в Нижний Новгород, так вот там молодой человек нас зажёг своей экскурсией так, что два часа пролетели, как один миг! Вот это профессионал! А здесь было похоже примерно на это - " Что воля, что неволя,.. всё равно! На твёрдую тройку, не больше! Наталье - Огромное спасибо за труд!!! Отзыв мой, я его не навязываю! Просто высказал своё мнение!
Сергей
5 марта 2020
После Масленицы в Суздале решил продолжить путешествие и посетить Кострому. До этого проезжал этот город транзитом на автомобиле по работе и впечатления о городе у меня не складывалось, хотя у Костромы богатейшая история. Изначально при посещении Костромы хотел сосредоточиться на истории дома Романовых, но подходящей экскурсии на 2 марта не нашел, поэтому забронировал, так сказать, "стартовую" экскурсию и не пожалел. Несмотря на угрюмую пасмурно-дождливую погоду два с лишним часа пролетели очень быстро. Пешеходный маршрут проходит по самому центру города, не больше двух километров. Наталья очень живым языком и с большой любовью к родному краю рассказала о ключевых, а также малоизвестные широкому кругу, фактах истории, подробно донесла обстоятельства создания архитектурных ансамблей и памятников (особо отметил бы памятник В.И.Ленину), зажгла во мне интерес к дальнейшему самостоятельному ознакомлению с городом и окрестностями, посоветовав места для посещения. Большое ей спасибо! В итоге провел в Костроме 3 дня, узнав много нового и интересного.
25 февраля 2020
Экскурсия интересная. Нам бы хотелось чтобы в неё ещё были включены новые интересные места Костромы) и наверное нам было сложновато запомнить все исторические даты и имена)
Алла
25 февраля 2020
Спасибо Наталье за чудесный рассказ об удивительном городе!
Нам очень понравилось, всем рекомендую )))
24 февраля 2020
Неплохая обзорная экскурсия по Костроме. Хочется отметить "мужество" экскурсовода: экскурсия проходила при шквалистом ветре и сильным снегом с ледяным крошевом.

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