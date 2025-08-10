Индивидуальная экскурсия по Костроме предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу города с богатой историей и провинциальным шармом.
Прогулка по центральной части позволит увидеть главные достопримечательности, такие как Беседка Островского с видом
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные виды на Волгу
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 📚 Исторические рассказы
- 🚶♂️ Неспешная прогулка
- 🎨 Богатая культурная программа
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Беседка Островского
- Костромской Кремль
- Памятник В.И. Ленину
- Улица Молочная гора
- Здание Гауптвахты
- Пожарная каланча
Описание экскурсии
Я познакомлю вас с архитектурным ансамблем города Костромы, расскажу о купечестве, быте и жизни горожан, и покажу самые интересные городские локации, среди которых:
- Беседка Островского с шикарным видом на великую реку Волга
- Костромской Кремль с великолепной 64-метровой колокольней
- Памятник В. И. Ленину на необычном постаменте
- Уютная улица Молочная гора
- Здание Гауптвахты — памятника архитектуры первой трети 19 века
- Пожарная каланча
Я расскажу о беседке Островского и процитирую слова великого драматурга об этом удивительном месте. Затем отправимся к соборному ансамблю Костромского кремля, где полюбуемся величественной колокольней и может даже сможем услышать её перезвон.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 627 туристов
Здравствуйте, дорогие гости и жители нашего города! Меня зовут Елена! Я родилась и проживаю в красивом городе Кострома, в который влюблена. Я с радостью и большим удовольствием познакомлю Вас с нашим старинным городом и покажу интересные и красивые места центральной части Костромы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Фотографии от путешественников
З
Зеленова
11 авг 2025
Добрый день!
От души благодарим Елену за проведенную экскурсию.
Нам всем, начиная от ребенка, 7 лет, и его родителям, всё понравилось.
Замечательно, что были предусмотрены индивидуальные наушники. Мы могли спокойно
Дата посещения: 10 августа 2025
П
Павел
6 ноя 2025
Сложная задача рассказать о Костроме за полтора часа, но Елена справилась блестяще.
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Супер-экскурсовод Елена,провела нас по самым интересным местам! Было интересно и взрослым, и детям,поскольку исторические места были в совокупности с поиском Зайчиков! Очень интересно рассказывает,дает свое спец оборудование (наушник) поэтому всегда все было слышно и не нужно было «бегать по пятам» за экскурсоводом! Очень рекомендую!
Н
Нина
1 ноя 2025
Прекрасная обзорная экскурсия по Костроме. Не долго, емко, интересно. Замечательный экскурсовод, хорошо подстроилась под нашу небольшую группу. Учитывала пожелания туристов.
С
Сергей
29 окт 2025
Благодарим Елену за очень интересную и познавательную экскурсию!) по тому как она преподносит материал видно,что она очень любит свой город. Время пролетело незаметно несмотря на погоду. Поэтому 5+!!!
Д
Дмитрий
28 окт 2025
Замечательная экскурсия! Рекомендуем!
Виктор
20 окт 2025
Получил от экскурсии именно то, что хотел! Понравилось, что материал был донесен доступно, интересно. Вся экскурсия была проведена на одном дыхании. Очень благодарен экскурсоводу и рекомендую, не пожалеете!!!
Н
Наталья
12 окт 2025
Побывали на потрясающей экскурсии по Костроме 4.10.25. Маршрут был очень хорошо спланирован. Информация подавалась легко и интересно. Гид - настоящий профессионал своего дела. Однозначно рекомендую всем!
С
Светлана
3 окт 2025
Экскурсия на 5+
Во первых спасибо Елене за то что согласилась индивидуально подвинуть время экскурсии под нас.
Теперь про экскурсию) Елена оказался превосходным рассказчиком, прекрасно владеющим информацией о каждом уголке города.
Исторические факты,
Р
Рината
2 окт 2025
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию, нам было очень интересно и познавательно, не затянуто, ёмко, и забавно 😍👍
Т
Татьяна
30 сен 2025
27 сентября я с друзьями была в Костроме. Встреча была посвящена моему дню рождения. Для развлечения гостей заказана экскурсия "Кострома. Красивые места с богатой историей!" которую проводила Елена. Среди моих
Л
Лариса
29 сен 2025
Были на выходных в Костроме, Елена проводила экскурсию для нас (4 человека, взрослые), Очень понравилось, все понятно, интересно! На все возникающие вопросы очень подробно ответила! Рекомендую
Ю
Юлия
28 сен 2025
Мне кажется, все уже было сказано до меня: очень увлекательно, интересно и доброжелательно. Елена смогла увлечь даже самых привередливых слушателей! Не сомневайтесь, лучшее начало для посещения Костромы.
Мария
27 сен 2025
Спасибо большое, Елена! Очень доброжелательная, дети таких хорошо воспринимают! 🤗
Рассказ льётся рекой!
Исторические события чередуются интересными историями! 👍
a
anastassiya
20 сен 2025
Все было очень здорово! Спасибо ❤️
Входит в следующие категории Костромы
