Индивидуальная экскурсия по Костроме предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу города с богатой историей и провинциальным шармом.Прогулка по центральной части позволит увидеть главные достопримечательности, такие как Беседка Островского с видом

на Волгу, Костромской Кремль с его величественной колокольней, а также памятник Ленину и уютную улицу Молочная гора. Это идеальный способ узнать о прошлом и настоящем Костромы, почувствовать её характер и сделать незабываемые фотографии

Описание экскурсии

Я познакомлю вас с архитектурным ансамблем города Костромы, расскажу о купечестве, быте и жизни горожан, и покажу самые интересные городские локации, среди которых:

Беседка Островского с шикарным видом на великую реку Волга

Костромской Кремль с великолепной 64-метровой колокольней

Памятник В. И. Ленину на необычном постаменте

Уютная улица Молочная гора

Здание Гауптвахты — памятника архитектуры первой трети 19 века

Пожарная каланча

Я расскажу о беседке Островского и процитирую слова великого драматурга об этом удивительном месте. Затем отправимся к соборному ансамблю Костромского кремля, где полюбуемся величественной колокольней и может даже сможем услышать её перезвон.