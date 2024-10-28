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В ходе нашей необычной прогулки вы познакомитесь с историческим центром города, его визитными карточками и главными персоналиями.



Рассказ гида здесь чередуется с игровой частью: вас ждут необычные вопросы, правильные ответы на которые дадут вам подсказки к финальному заданию. В конце всех участников ждет приятный сюрприз.