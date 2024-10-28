В ходе нашей необычной прогулки вы познакомитесь с историческим центром города, его визитными карточками и главными персоналиями.
Рассказ гида здесь чередуется с игровой частью: вас ждут необычные вопросы, правильные ответы на которые дадут вам подсказки к финальному заданию. В конце всех участников ждет приятный сюрприз.
Рассказ гида здесь чередуется с игровой частью: вас ждут необычные вопросы, правильные ответы на которые дадут вам подсказки к финальному заданию. В конце всех участников ждет приятный сюрприз.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПодробнее об экскурсии При желании вы можете разделиться на команды. В процессе экскурсии у нас будет несколько остановок для решения загадок: ответы поможет найти богатая городская архитектура. В финале, собрав все подсказки, мы найдем путь к самому известному русскому крестьянину. На прогулке вы узнаете:
- почему у города 3 родителя;
- зачем торговые ряды заложили в банк;
- что общего у Костромы, Парижа и Санкт-Петербурга;
- раскроете связь слонов с масленицей и множество других любопытных и неожиданных вещей. Важно знать • Экскурсия подойдет для взрослых и детей с 12 лет;
- Не проводится до 31 марта 2024 года.
Ежедневно с 8:00, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Большие Мучные ряды
- Гостиный двор
- Костромской кремль
- Памятник Юрию Долгорукому
- Памятник Ивану Сусанину
- Аллея Признания
- Беседка Островского
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Дом Борщова
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома, улица Советская, 3
Завершение: Кострома, улица 1 мая, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
28 окт 2024
Входит в следующие категории Костромы
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