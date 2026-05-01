Это детская экскурсия c элементами квеста основана на реальных событиях из жизни города. Вас ждут места, где пожарная башня похожа на дворец для принцесс, тропинки ведут в гости к самой Снегурочке, а старинные стены хранят секреты купцов и богатырей. Разгадывать загадки понравится всем — и юным путешественникам, и их родителям!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Как проходит квест

Вместе с детьми вы узнаете любопытные факты и городские секреты, которые пригодятся даже для школьных олимпиад. И всё — в живой, игровой форме.

За каждое выполненное задание ребята получат льняной мешочек с ключиком — Кострому не зря называют льняной столицей. А в финале смогут обменять их на костромские сувениры.

Что вы увидите и раскроете

Памятник Юрию Долгорукому

Поговорим о прозвище князя и о том, какие города он основал. Вы увидите, как связана Кострома с другими древними центрами Руси.

Сусанинская площадь — «Сковородка»

Разберёмся, почему площадь получила такое необычное прозвище, кто его придумал и почему оно прижилось.

Пожарная каланча

Подойдём к зданию, которое называют самым красивым в России. Я повторю знаменитую фразу императора Николай I — а затем помогу найти ответы на вопросы квеста:

как раньше подавали сигнал о пожаре

какое животное держали в каждой пожарной части рядом с лошадьми

кто первым замечал дым

Гауптвахта

Вы узнаете, какую роль она играла в жизни города, и попробуете сосчитать медуз Горгон на фасаде. Почему они именно здесь? Отыщем ответ вместе.

Торговые ряды

Обязательно зайдём внутрь. Вы узнаете:

чем торговали костромские купцы

как выбирали невест

какие необычные слова использовали местные жители

Памятник Ивану Сусанину

Поговорим о подвиге, болоте и шестнадцатилетнем царе. И раскроем один малоизвестный факт о возрасте героя.

Беседка Островского

Полюбуемся панорамой волжского берега. Поговорим о драматурге Александре Островском и вспомним его героиню — Снегурочку.

Организационные детали