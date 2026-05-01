Тайна Сусанинской площади: экскурсия-квест для юных сыщиков (5+)
Прогулка по центру Костромы, где история превращается в игру, а ребёнок - в исследователя
Это детская экскурсия c элементами квеста основана на реальных событиях из жизни города.
Вас ждут места, где пожарная башня похожа на дворец для принцесс, тропинки ведут в гости к самой Снегурочке, а старинные стены хранят секреты купцов и богатырей. Разгадывать загадки понравится всем — и юным путешественникам, и их родителям!
Описание квеста
Как проходит квест
Вместе с детьми вы узнаете любопытные факты и городские секреты, которые пригодятся даже для школьных олимпиад. И всё — в живой, игровой форме.
За каждое выполненное задание ребята получат льняной мешочек с ключиком — Кострому не зря называют льняной столицей. А в финале смогут обменять их на костромские сувениры.
Что вы увидите и раскроете
Памятник Юрию Долгорукому
Поговорим о прозвище князя и о том, какие города он основал. Вы увидите, как связана Кострома с другими древними центрами Руси.
Сусанинская площадь — «Сковородка»
Разберёмся, почему площадь получила такое необычное прозвище, кто его придумал и почему оно прижилось.
Пожарная каланча
Подойдём к зданию, которое называют самым красивым в России. Я повторю знаменитую фразу императора Николай I — а затем помогу найти ответы на вопросы квеста:
как раньше подавали сигнал о пожаре
какое животное держали в каждой пожарной части рядом с лошадьми
кто первым замечал дым
Гауптвахта
Вы узнаете, какую роль она играла в жизни города, и попробуете сосчитать медуз Горгон на фасаде. Почему они именно здесь? Отыщем ответ вместе.
Торговые ряды
Обязательно зайдём внутрь. Вы узнаете:
чем торговали костромские купцы
как выбирали невест
какие необычные слова использовали местные жители
Памятник Ивану Сусанину
Поговорим о подвиге, болоте и шестнадцатилетнем царе. И раскроем один малоизвестный факт о возрасте героя.
Беседка Островского
Полюбуемся панорамой волжского берега. Поговорим о драматурге Александре Островском и вспомним его героиню — Снегурочку.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст — 5+
Дети участвуют в квесте только в сопровождении взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 713 туристов
По образованию я педагог. Нахожу общий язык не только со взрослыми, но и c самыми маленькими гостями.
Кострома — мой любимый город, а Ипатьевский монастырь — сердце моего родного города. Я с огромной любовью и гордостью познакомлю путешественников с историей старинного купеческого города, историей древней обители, архитектурой, уникальными фресками собора.
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии на «Тайна Сусанинской площади: экскурсия-квест для юных сыщиков (5+)»