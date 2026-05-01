Мои заказы

Тайна Сусанинской площади: экскурсия-квест для юных сыщиков (5+)

Прогулка по центру Костромы, где история превращается в игру, а ребёнок - в исследователя
Это детская экскурсия c элементами квеста основана на реальных событиях из жизни города.

Вас ждут места, где пожарная башня похожа на дворец для принцесс, тропинки ведут в гости к самой Снегурочке, а старинные стены хранят секреты купцов и богатырей. Разгадывать загадки понравится всем — и юным путешественникам, и их родителям!
Тайна Сусанинской площади: экскурсия-квест для юных сыщиков (5+)
Тайна Сусанинской площади: экскурсия-квест для юных сыщиков (5+)
Тайна Сусанинской площади: экскурсия-квест для юных сыщиков (5+)

Описание квеста

Как проходит квест

Вместе с детьми вы узнаете любопытные факты и городские секреты, которые пригодятся даже для школьных олимпиад. И всё — в живой, игровой форме.

За каждое выполненное задание ребята получат льняной мешочек с ключиком — Кострому не зря называют льняной столицей. А в финале смогут обменять их на костромские сувениры.

Что вы увидите и раскроете

Памятник Юрию Долгорукому

Поговорим о прозвище князя и о том, какие города он основал. Вы увидите, как связана Кострома с другими древними центрами Руси.

Сусанинская площадь — «Сковородка»

Разберёмся, почему площадь получила такое необычное прозвище, кто его придумал и почему оно прижилось.

Пожарная каланча

Подойдём к зданию, которое называют самым красивым в России. Я повторю знаменитую фразу императора Николай I — а затем помогу найти ответы на вопросы квеста:

  • как раньше подавали сигнал о пожаре
  • какое животное держали в каждой пожарной части рядом с лошадьми
  • кто первым замечал дым

Гауптвахта

Вы узнаете, какую роль она играла в жизни города, и попробуете сосчитать медуз Горгон на фасаде. Почему они именно здесь? Отыщем ответ вместе.

Торговые ряды

Обязательно зайдём внутрь. Вы узнаете:

  • чем торговали костромские купцы
  • как выбирали невест
  • какие необычные слова использовали местные жители

Памятник Ивану Сусанину

Поговорим о подвиге, болоте и шестнадцатилетнем царе. И раскроем один малоизвестный факт о возрасте героя.

Беседка Островского

Полюбуемся панорамой волжского берега. Поговорим о драматурге Александре Островском и вспомним его героиню — Снегурочку.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст — 5+
  • Дети участвуют в квесте только в сопровождении взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 713 туристов
По образованию я педагог. Нахожу общий язык не только со взрослыми, но и c самыми маленькими гостями. Кострома — мой любимый город, а Ипатьевский монастырь — сердце моего родного города. Я с огромной любовью и гордостью познакомлю путешественников с историей старинного купеческого города, историей древней обители, архитектурой, уникальными фресками собора.

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии на «Тайна Сусанинской площади: экскурсия-квест для юных сыщиков (5+)»

О Костроме с любовью
Пешая
2 часа
245 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
31 мая в 07:00
1 июн в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню
Увидеть самое главное в городе и полюбоваться им с высоты
Начало: Ул. Советская 3. У памятника Ю. Долгорукому
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Классическая Кострома
Пешая
2 часа
170 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Классическая Кострома
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 18:00
31 мая в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
30 мая в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме
от 3700 ₽ за экскурсию